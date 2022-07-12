Tuesday, 12 July 2022, 13:11 HKT/SGT Share: 澳亚集团冲刺港交所：深度扎根乳制品行业 客户涵盖多家知名乳企

香港, 2022年7月12日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，近年来，随着经济的快速发展及人均可支配收入的增加，中国乳业市场稳步增长。根据弗若斯特沙利文的资料，乳制品总零售额从2016年的人民币3,630亿元增至2020年的人民币4,902亿元，年复合增长率为7.8%，且预计将以9.6%的年复合增长率进一步增至2025年的人民币7,745亿元，未来市场潜力十分巨大。



近日，中国乳制品行业的先驱及领导者——澳亚集团投资控股有限公司（以下简称「澳亚集团」或「公司」）向港交所提交上市申请，中国国际金融香港证券有限公司及星展亚洲融资有限公司为其联席保荐人。



乳制品行业的先驱及领导者 各项业务协同形成坚固护城河



据了解，澳亚集团是中国领先的奶牛牧场运营商，为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶，覆盖全国及地区多个领先的乳制品制造商。该公司在中国运营十个世界级牧场，且在生物安全及产出方面均超过了国内外标准。根据弗若斯特沙利文的资料，按原料奶产量计，在2020年中国十大奶牛牧场运营商中，澳亚集团是唯一一间不依赖主要股东作为主要客户的奶牛牧场运营商。按2020年原料奶产量及奶牛群规模计，亦是中国最大的独立奶牛牧场运营商。同时，根据弗若斯特沙利文的资料，澳亚集团每头成母牛的平均产奶量（牧场产出及效率的关键指标）于2015年至2020年已连续六年位居全国第一。



澳亚集团的两个主要业务分别为原料奶业务及肉牛业务，同时亦从事其他业务，即公司自有品牌乳制品的销售。在原料奶业务方面，通过其自有规模化牧场繁育及饲养奶牛，并将原料奶出售给中国下游乳制品制造商供其进一步加工成优质乳制品。截至2021年12月31日，公司拥有106,174头奶牛，其中53,735头为成母牛。按2020年存栏量及原料奶产量计，是中国最大的独立奶牛牧场运营商。2019年至2021年，生产的原料奶分别为56.54万吨、58.28万吨及63.88万吨。



凭借在牧场管理方面的专业知识，澳亚集团将原料奶业务的成功扩展至肉牛业务。截至最后实际可行日期，公司在中国经营两个大型肉牛饲养场。截至2021年12月31日，总存栏量为25,414头肉牛，其中23,762头为荷斯坦肉牛。2020年，就荷斯坦肉牛的数量而言，是中国第二大肉牛牧场运营商。2021年，肉牛业务录得收入50.5百万美元，占总收入的9.7%。原料奶业务及肉牛业务之间的协同效应，丰富了澳亚集团的收入来源，进而为其构筑了坚固的行业护城河。



客户群优质且多元化 议价能力业内领先



成熟且相互协同的业务模式，为澳亚集团积累了优质且多元化客户群，包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望、佳宝及卡士等全国及地区领先的乳制品制造商。此外，客户亦包括快速成长的新兴乳制品品牌，例如元气森林及简爱。而在肉牛业务方面，则有左庭右院等食品服务公司及优质牛肉加工企业。其他业务的客户包括大型咖啡厅、奶茶店、面包店及茶点连锁店。目前，澳亚集团是中国唯一一间独立于任何下游乳制品制造商的规模化原料奶供货商。稳定、优质及可追溯原料奶，使众多知名乳制品品牌能够为终端客户推广各种高端奶制品，从而增加澳亚集团的收入。



与此同时，在产销方面，与其他同行业竞争对手相比，澳亚集团拥有更强的议价能力及较高的平均售价。根据弗若斯特沙利文的资料，自2018年至2020年，按原料奶平均售价计，该公司的平均售价高于行业平均水平，并以7.5%的年复合增长率实现行业可比上市公司中的最高增长。



业绩高速增长 科技赋能提高遗传性状及生产力



多元化的产品组合及庞大的客户群，也为澳亚集团带来了业绩上的提升。根据招股书资料，该公司的持续经营业务的收入由2019年的351.5百万美元增至2021年的521.9百万美元，年复合增长率为21.9%；持续经营业务的纯利由2019年的74.6百万美元增至2021年的104.6百万美元，年复合增长率为18.4%；持续经营业务的EBITDA由2019年的104.4百万美元增至2021年的149.9百万美元，年复合增长率为19.8%，凸显该公司强劲的盈利能力。



值得一提的是，作为中国乳制品行业商用基因育种技术先驱之一，澳亚集团还采用先进的育种科技提高遗传性状及生产力，自2018年开始实施基因改良计划，是中国首批在牧场成功实施体外受精（「IVF」）及胚胎移植（「ET」）技术的牧场经营者之一。基因技术的突破，使澳亚集团能够提高产出，降低疾病及死亡率，并延长奶牛及肉牛的寿命，进而为产能扩大及盈利打下坚实的基础。



面向未来，澳亚集团将进一步扩大牧场规模，继续发展肉牛业务，发力基因育种技术进军产业链上游，进一步提高运营效率，建立减少环境影响且可持续发展的业务模式，以期发展成为全球运营效率及生态可持续性排名前三的奶牛牧场运营商，为股东和投资者创造长期价值。





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