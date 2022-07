Monday, 11 July 2022, 19:01 HKT/SGT Share: 新地旗下东港城、北角汇、上水广场、将军澳中心、Mikiki等勇夺国际大奖 于全球性 “2022 ICSC MAXI Awards” 中荣获1金3银 成香港唯一获奖者

香港, 2022年7月11日 - (亚太商讯) - 新鸿基地产旗下12大商场包括东港城、北角汇、上水广场、将军澳中心及Mikiki等,疫情下一直推陈出新,以充满创意的主题活动,配合在线及实体全方位的营销市场策略,令多个推广活动成绩均备受肯定,于国际购物中心协会(International Council of Shopping Centers, ICSC)今年举行的国际性商场大奖 “2022 MAXI Awards”中更勇夺1金3银的佳绩,并成为香港唯一获奖之商场项目,领先市场。国际购物中心协会举办的 “MAXI Awards”一向被视为 “商场界奥斯卡”,是业界中最瞩目及备受重视的至高殊荣,今年规模更扩展至全球,世界各地的购物中心一同参与角逐,竞争更为激烈,当中新地8大商场《LINE FRIENDS环球美食盛典》、将军澳中心《韩冬乐雪游》、Mikiki《ULTRAMAN超人体验馆》3大主题活动,分别获得“体验活动(Experiential)”类别的3个银奖,而北角汇更凭《Let’s Paw-ty in Art Gallery猫.美术馆及爱犬美术馆》勇夺金奖,成为香港唯一一个荣获 “体验活动(Experiential)”类别金奖的商场项目,成绩斐然。

新地8大商场《LINE FRIENDS环球美食盛典》

北角汇《Let’s Paw-ty in Art Gallery猫.美术馆及爱犬美术馆》

将军澳中心《韩冬乐雪游》

Mikiki《ULTRAMAN超人体验馆》

新鸿基地产(销售及租赁)代理有限公司董事钟秀莲小姐对结果表示欣喜。

新鸿基地产(销售及租赁)代理有限公司董事钟秀莲小姐对结果表示欣喜。 “新鸿基地产12大商场在疫情期间化危为机,积极策划创新与话题性并重的商场活动,以优质而富新鲜感的顾客体验吸引人流,加强宣传与涵盖层面,从而推动商户生意增长。这次获得多个国际大奖,是对团队的认可及鼓舞,我们未来将继续推出更多崭新的互动体验活动,为顾客创造更佳的消闲购物体验。”



新地精准捕捉港人喜好 多个活动创造风潮 带领商户走出“疫”境

新地十二大商场策略得宜,精准捕捉港人喜好,推出相应活动抓紧本地市场,并透过在线及线下活动同步推广,善用崭新互助数码科技、社交媒体及The Point 手机应用程序宣传活动。



北角汇《Let’s Paw-ty in Art Gallery猫.美术馆及爱犬美术馆》留意到港人对宠物的热爱,相继引入世界知名猫创艺术以及美国抽象犬像艺术来港,为市民带来崭新的宠物艺术视野,推动港人对宠物猫犬的关注。商场邀请不同界别的网红到场打卡,以雪球效应大大增加在社交媒体的讨论度与话题性,令此宠物艺术系列活动哄动全城,更为商场建立“宠物友善”的正面形象。



东港城、上水广场、Mikiki、PopWalk天晋汇、 葵兴life@KCC、屯门卓尔广场、屯门锦荟坊和屯门宝怡商场八个位处香港九龙及新界不同地段的商场,在疫情期间一同推出大受欢迎的《LINE FRIENDS环球美食盛典》,犹如与一众角色一同游历世界各地,更以创新互动手机游戏,利用AR技术展现与别不同的虚拟世界,并以丰富奖品带动8个商场人流互动,以联场活动产生协同效应,成功创造话题。



Mikiki《ULTRAMAN超人体验馆》借着ULTRAMAN超人55周年纪念之势,把Mikiki商场摇身一变成为超人训练主场,以超人动画经典场景及互动体验把各个年龄层的粉丝回忆连系起来;并特别以360度全景摄影装置拍摄慢动作视频,吸引顾客在社交媒体讨论及广传,以口碑宣传。



将军澳中心推出《韩冬乐雪游》,让一众韩迷即使疫情下旅游受到限制,在香港也可感受韩国冬日浪漫气氛,延续 “伪旅游”风潮,又以虚拟现实游戏,提升顾客活动体验,透过科技体验既让顾客减少疫下实体接触,同时增加活动乐趣。



新地12商场荣获2022 ICSC MAXI Awards 4大奖项

北角汇《Let’s Paw-ty in Art Gallery猫.美术馆及爱犬美术馆》

体验活动 (50万平方呎以下) – 金奖

东港城、上水广场、PopWalk天晋汇、Mikiki、 life@KCC、卓尔广场、锦荟坊、宝怡商场

《LINE FRIENDS环球美食盛典》

体验活动(联场)– 银奖

Mikiki《ULTRAMAN超人体验馆》

体验活动 (50万平方呎以下) – 银奖

将军澳中心《韩冬乐雪游》

体验活动 (50万平方呎以下) – 银奖





