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来源 IBI Group Holdings Limited IBI Group公布二零二二财年全年业绩 面对市场挑战展现强韧抗逆力

香港, 2022年6月30日 - (亚太商讯) - IBI Group Holdings Limited (「IBI」或「公司」，及其附属公司统称为「集团」；股份代号：1547）为一家专注于投资在建筑环境相关业务的上市控股公司，今日公布截至二零二二年三月三十一日止财政年度（「二零二二财年」）之业绩。



于回顾年内，集团的收益录得约405.9百万港元（二零二一财年：约556.7百万港元），毛利约为68.0百万港元（二零二一财年：79.4百万港元），公司拥有人应占溢利约为27.0百万港元，而上一财政年度约为54.4百万港元（当中包括集团策略投资分部的一次性溢利约43.6百万港元）。每股基本及摊薄盈利为3.4港仙（二零二一财年：6.8港仙）。



集团保持强劲的财务状况，截至二零二二年三月三十一日止之现金及现金等价物达约为141.6百万港元（二零二一财年：87.1百万港元），并无银行借款。董事会建议派发截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙（二零二一财年：4.0港仙）。



业务回顾



1. 承建



IBI在香港及澳门提供世界级的室内装修及楼宇翻新服务，涵盖两大类项目，分别为装修项目以及改建和加建项目。基于良好声誉及彪炳往绩，即使在Covid-19疫情的持续影响下，公司的香港部门于二零二二财年依旧忙碌，年内完成11个装修项目并获授14个项目。于回顾年内，集团录得来自承建分部的收益约403.9百万港元（二零二一财年：511.0百万港元），分部毛利激增91.0%至约67.4百万港元。



2. Building solutions



于二零二零年四月，IBI成立附属公司Building Solutions Limited（「BSL」），提供可提升建筑环境表现及福祉的产品及服务，以为用者提供现代、健康及高性能的空间。回顾年内，BSL一直努力发展业务及争取订单。于营运的第二年，其市场渗透率明显大幅上升，销售数据录得改善。新获得分销权的尖端照明产品广受好评，这将反映在下一个财政年度的销售数据之中。于二零二二财年，BSL录得分部亏损约2.7百万港元。



3. 策略投资



于本财政年度，集团部分剥离其早期股票投资，该等投资于上一个报告期间产生显著回报。此外，集团的房地产相关投资交易亦取得巨大的早期成功。于二零二二财年后期，集团于日本北海道取得紧邻规划中的新干线（高速铁路线）未来站台的建设用地，现正与当地发展专家合作，以确定如何有效利用该土地以及其发展时机。展望未来，集团将继续寻求潜在投资机会。于财务报告期后，集团收购位于爱尔兰都柏林市中心的大楼Adelaide Chambers。该投资是一座约20,000平方英尺商业办公空间的旧式建筑，极具升值潜力，待进行大楼升级及租赁改善等升级项目后，可望增加资产的整体价值，并为集团带来额外利润。

展望未来



香港现时已解除疫情期间实施的诸多限制，生活正迅速回归正常。集团相信，待严格的检疫限制进一步减少，市场环境逐步稳定下来，商业活动将恢复正常，届时香港将重拾其国际地位。展望未来，集团相信分配予投资的资本将于下一个财政年度悉数归属。



IBI主席兼行政总裁Neil Howard先生表示：「尽管COVID-19大流行带来前所未有的挑战，但我们依然坚定地推动增长和投资策略。IBI对来年充满期盼，相信随着我们慢慢进入疫情后期，营商环境将不断改善。得益于策略业务决定，IBI继续表现稳定，在如此艰难的时刻能够留住全体员工，实在让我们感到十分自豪。此外，我们很高兴看到附属公司，尤其是BSL的增长，并期待公司从初创踏入发展阶段后，财务状况将显著录得改善。二零二二财年的业绩证明我们有能力提供综合创新解决方案，我们期待未来能为股东带来更强劲的业绩，创造更多长远价值。」



关于IBI Group Holdings Limited（股份代号︰1547）

IBI Group Holdings Limited 为香港主板上市控股公司，专注于建筑环境方面的投资。集团的主要投资领域包括建筑和装修承建、提供创新和节能照明及空气质量检测产品的企业，以及寻找房地产开发和其他建筑环境的投资机会。集团以提供多项专业及优质的产品、服务和客户体验为宗旨，为客户提供具有创新、可持续性、具环境敏感性和影响力的体验。



有关IBI Group Holdings Limited的详情，请浏览网站：https://ibighl.com/.





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