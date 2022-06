Monday, 27 June 2022, 08:56 HKT/SGT Share: 中播︰智能城市、车联网驱动的航天科技年代受益者

香港, 2022年6月27日 - (亚太商讯) - 虽然受到疫情持续的影响,但不少发达及新兴国家并没有因此减少在科技领域的投资,反而在疫情下更深深体会到科技的巨大动能是提升国家抗逆力的关键。根据IDC发布的《全球智能城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide, 2020V1),全球智能城市相关支出规模的增速虽因新冠疫情的影响而放缓,但预计中长期将恢复并保持15%以上的增长态势。



2020年,全球智慧城市市场相关投资总额达到1,144亿美元,同比增长11.1%,但低于2019年12月发布的18.9%增长预测。不过,IDC 预计,全球智慧城市支出将在2020-2024年的预测期间内实现14.6%的复合年增长率(CAGR)。换言之,2022年至2024年的全球智慧城市支出或有望超过16%。



至2020年,中国市场支出规模已达到259亿美元,较2019年同比增长12.7%,高于全球平均水平,为仅次于美国的第二大智能城市项目投资国家。据了解,中国市场的三大热点投资项目依次为可持续基础设施、数据驱动治理以及数字化管理。在2020-2024年的预测期间内,三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。



智慧城市的建设和发展为新兴技术提供了大量的应用场景,这为技术供货商带来了极大的发展空间。至2020年,中国市场支出金额占比前三的应用场景依次为智能电网(Smart Grids)、固定智慧视频安防(Fixed Video Camera)、联网后台系统(Connected Back Office),三个应用场景的投资规模占比超过支出总额的40%。随着市场愈发成熟,这三项主流应用场景的支出占比会有所降低。与此同时,智慧城市相关技术的发展,用例呈现多样化趋势,增长迅速的新场景的影响力将会逐渐扩大。IDC预计,在2020-2024年的预测期间内,增长最快的应用场景依次为开放数据(Open Data)、数字孪生(Digital Twin)、下一代紧急事件PSAP(Next-Gen Emergency PSAPs)。



巨大的智能城市建设驱动航天信息卫星市场的爆发

基于智能城市建设的投资规模巨大,应用场景多元化,对数据传输能力的需求尤其庞大,因此6G网络基建将成为关键设施。而6G网络的组成,主要包括了5G地面网络及航天卫星。5G地面网络固然投资庞大,但航天卫星的建设对6G网络的构建将更为关键。这亦是SpaceX等新兴卫星公司日益成为全球投资者的竉儿的原因。



航天卫星分为低轨卫星、中轨卫星及同步轨位卫星(高轨卫星)。前者距离地球大约2,000公里,而高轨卫星则在地球3.6万公里以外。工研院(IEK)产科国际所指出,2020年共有3,372颗人造卫星围绕在地球外,麦肯锡(Mckinsey)预测在最理想的产业发展情况下,2030年将有「5万颗」卫星在太空。其中,接近77%的航天卫星将为低轨卫星。正因如此,全球低轨卫星的设计、制造及发射市场将迎来巨大的发展空间。不过,论价值,高轨卫星因具有稀缺性及广泛地球覆盖面,将具有极大的升值潜力。



在中港股市中,唯一拥有高轨卫星 – 亚洲之星资产的上市公司中播(471.HK),近日宣布分别与三家英美公司 Novocomms Limited、Xingtera Inc 及 Vivipari Technology Limited 共同签署了一份谅解备忘录,组建合资公司,以汇聚各方资源,强化和伸延中播正持续开发的卫星-5G 数据传输平台至智能城市服务应用场景,提供全方位物联网及车联网解决方案及项目经营,面向中国和东盟地区政府和企业客户,为城市增强数字基础设施、无线和移动网络的无缝覆盖和媒体信息传输,从而全面促进城市的管理效率、公共信息传播、提升政府服务质量和公民便利,令到环境、社会、经济和投资方面变得更「智能」和有效益。



新一代卫星互联网「数据即服务」运营商

据了解,中播的三家企业伙伴分别来自英美两地。Novocomms Limited位于英国曼彻斯特,专门从事新型高端无线电天线的技术设计和开发,包括毫米级的电波频率波,并拥有世界其中最领先的移动卫星通信和太赫兹(Terahertz)传感器技术。Xingtera Inc. 则位于美国加州硅谷,专门从事物联网产品应用、解决方案和系统开发,集成和运营,并且是美国高通公司特别指定的系统和解决方案集成商与战略伙伴,通过高通的「智能城市加速器程序」提供全方位智能城市解决方案,Xingtera也是高通科技生态系统的关键 5G PN 合作伙伴。英国公司Vivipari Technology Limited专门从事无线通信服务,为企业提供基于 5G / LTE / Wi-Fi 和卫星的无线接受解决方案,并且是 NVC 在亚洲专门指定的天线产品和技术分销商。



合资公司成立后,将汇聚各方技术、资源及能力,涵盖卫星移动数据广播、通信、5G、遥感探测监控、人工智能、大数据分析、数字多媒体运营、物联网系统集成及项目管理等领域,具雄厚的实力为亚洲区域和地方政府提供全方位、综合性智能城市数字化解决方案和项目管理,以铺垫无处不在、全民普及、成本低廉的数字化基础设施和服务平台,包括数字媒体娱乐、公共信息传播、应急广播、智能交通和物流管理,及智能车联网相关的信息娱乐。



预期随着合资公司的成立,中播将大幅度提升其在应用整合、服务运营、市场开发的综合力量,使平台优势伸延及复制至多个智能城市新应用场景,助力其成为新一代卫星互联网「数据即服务」运营商,料将大大提升中播的盈利前景。



同时,中播亦已计划进行一系列并购,为后续的平台入市做好部署。公司目前已完成收购注入「亚洲之星」卫星服务平台系统,结合公司已有的卫星-5G 融合传输技术,以及人工智能和大数据技术方案平台,将打造其成为亚洲最大智能移动数据分发网络商,以全覆盖,大容量和免用户流量资费的优势,为亚洲区(包括中国和东盟)新能源智能车提供多元化、全天候和低消费的车联网信息娱乐和数据服务。





话题 Press release summary



部门 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Apr 28, 2022 08:51 HKT/SGT 中播注入卫星资产后的三大亮点 Oct 20, 2014 08:34 HKT/SGT 中播控股(471.HK)继收购美国7 大城市电视台后,宣佈与上海交通大学合作开发中国新一代卫星移动多媒体技术标准 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   