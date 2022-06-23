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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 因超出客户期望而获得 CRO 领导奖

芝加哥 , 2022年6月23日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家 CRO，最近将其服务扩展到美国，在 2022 年药物信息协会 (DIA 2022) 上因超出客户期望而获得了著名的临床领导者和生命科学领导者 CRO 领导奖。



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，公司非常高兴连续第二年获得该奖项。“获得客户的认可对我们来说非常重要，也是对我们根据生物技术客户需求量身定制的服务交付模式的认可。我们的本地团队拥有出色的现场和研究人员访问权限，我们的项目管理方法强调解决问题、所有权和灵活性，我们在数据和技术方面的投资确保客户能够实时访问试验绩效。”



在 此处 与 DIA 的一位 Novotech 专家预约会面 https://novotech-cro.com/contact



与行业标准研究 (ISR) 合作的临床领导者和生命科学领导者选择 Novotech 获得 CRO 领导奖。



根据 CRO 领导奖研究团队的说法：“奖项是基于客户的反馈。获奖的 CRO 是根据使用外包服务的赞助公司的反馈，通过公正的市场调查选出的。ISR Reports 的主要市场研究是该奖项的基础。赞助商根据最近的外包项目对 CRO 进行评级。这种经验反馈会按赞助公司规模进行分析，以揭示不同绩效类别的领先 CRO。”



Clinical Leader 主编 Ed Miseta 说：“选择合适的 CRO 可以成就或破坏您的项目。它可能导致成功的监管提交和批准，或者在失败的研究上花费您大量的时间和精力。这使得选择 CRO 对任何临床运营经理来说都是一个压力很大的决定。无论如何无论您是否关心兼容性、能力、专业知识、质量或可靠性。我们相信我们的 CRO 领导奖将帮助管理人员完成他们的搜索过程，并希望帮助他们与合适的合同合作伙伴建立联系。我们感谢 ISR 的同事所做的必要研究以产生这些奖项的报告。这些获奖者已证明自己是每个类别中的顶级服务提供商。 我祝贺他们所有人在始终满足药物开发客户的需求方面表现出的职业道德。”



Industry Standard Research 首席执行官 Kevin Olson 表示：“行业标准研究 (IRS) 继续认为为生命科学领导者和临床领导者的 CRO 领导奖提供主要市场研究数据是一种荣誉。ISR 严格的筛选流程确保只有高素质的行业决策者才能参与我们的 CRO 基准市场研究。这一点至关重要，因为我们要求研究参与者就他们在过去 18 个月中与合同供应商的关系提供经验性而非感性的反馈。 这些数据使 ISR 市场研究的用户能够根据同行的经验做出自信的商业决策。”



Novotech 在亚太地区以提供全方位服务、高质量的快速临床试验而享有盛誉，现在可以在美国为其生物技术客户提供临床服务，以支持后期的全球研究。Novotech 现在在澳大利亚、韩国、大中华区、东南亚、印度、南非和美国拥有约 2,500 名临床试验专业人员。



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，Novotech 的亚太和美国团队利用世界一流的数据和最先进的技术（包括能够加速跨地区临床试验的解决方案）支持具有成本效益的快速临床研究。“过去五年对亚太地区生物技术临床研究的关注使该地区成为增长最快的临床试验目的地，中国成为新试验的主要地点，其次是美国。亚太地区为加快临床试验提供了令人信服的解决方案，尤其是在肿瘤学领域，因为其庞大的患者群体、竞争较少的临床试验环境和世界级的 KOL，此外，中国等监管改革加快了审批流程。向美国进驻是一项战略举措，旨在为我们希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国进行临床项目的亚太地区客户提供基于美国的专业知识和基础设施。”



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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