「2022年度杰出董事奖」现已接受提名



香港, 2022年6月22日 - (亚太商讯) - 香港董事学会宣布「2022年度杰出董事奖」选举正式接受提名。大会将本年度的奖项主题定为「适应转变，持续发展」，旨在表扬在瞬息万变的营商环境下坚定领航，以优秀企管思维及实务策略带领企业适应转变及迈向持续发展的杰出董事及董事会。



香港董事学会理事会主席陶荣博士表示：「在面对危机的时候，领袖的领导能力展现在是否能够重新开始思考和定义一些根深蒂固的价值或结构，以及从低谷站起的勇气和魄力。在现时浑沌的环境当中，我们必须不断学习、进步、适应以及改变，务必确保『新常态』是『更好的常态』。适逢香港董事学会25周年，我们将奖项主题订为『适应转变，持续发展』，而这亦是学会多年累积所领略到的精髓—适应力是在瞬息万变的世界中生存所需的最重要特质，而持续发展是每家企业追求的长远目标。我希望各位能踊跃提名在这两个范畴表现出色的董事及董事会，以他们的成功事例为商界同侪带来启发。」



2022年度杰出董事奖筹委会主席何丽康先生表示：「在筹委会讨论今年的奖项主题时，都认为世界局势虽然仍是风云莫测且极具挑战性，但相较之前稍为明朗。因此，我们将奖项主题定为较具掌握力的『适应转变，持续发展』。我们希望表扬在疫情期间逆难而上、助企业创出佳绩的杰出领航人，同时亦希望提醒各界人士要放眼于长远策略，勿忘继续朝可持续发展的目标前进。」



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示：「无论是企业或个人，我们都逐渐习惯在变幻莫测的环境下保持波澜不惊。在站稳脚步后，我们是时候重新朝长远目标进发。董事们身为企业的领袖，必须时刻保持对市场的敏锐，时刻为『下一步』作出部署。例如，Web3.0是最近的一个发展大势，或在不久将来会为我们带来翻天覆地的改变。如果企业领袖对它的认识不足，或有可能错失大好良机。香港董事学会提供多元、创新的课程，真正助会员温故知新，助他们时刻准备好带领企业前进。」



今届截止提名日期为2022年8月1日。评选团由本港著名商界领袖、专业人士及规管人员组成，「2022年度杰出董事奖」奖项分为以下类别：



公司类别 / 董事类别

1. 上市公司 / 1. 执行董事

2. 非上市公司 / 2. 非执行董事

3. 法定／非分配利润组织* / 3. 董事会

注: *「法定／非分配利润组织」是指不派发红利予其股东、会员、董事、雇员或任何人士的组织，其宗旨范围包括慈善福利、社会服务、保健医疗、教育、研究、工商联盟、专业推广、自助支持等但并不限于上列。



「董事个人类别」的评选专业准则包括：策略性企业业务功能的效益、赋予董事会效益的贡献、变易、危机及传承管理的贡献、领导才能及其它个人特质和才能，包括董事持续专业发展、商业伦理、及其他杰出表现。「集体董事会类别」的评选准则包括：董事会组合、董事的才能和胜任能力、策略性企业业务功能的效益、策略性计划的制定、推行及表现监控、规范及问责管理、变易、危机及传承管理、董事会发展，包括董事持续专业发展、董事会委员会的效益、商业伦理及其他杰出表现。



如欲索取奖项提名表格及相关数据，请浏览香港董事学会网址 www.hkiod.com。



有关杰出董事奖

杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、私人公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。有关过往杰出董事奖详情，请浏览 http://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是通过推广及制定优秀企业管治的标准及支持董事专业发展，以促进企业的成功长远发展。凭借由來自上市公司、公营及私人公司及法定／非分配利润组织的董事组成的广大会员基础，香港董事学会将继续发展多重策略以建立良好的企业管治架构。香港董事学会采用粤语及英语经营业务，其培训计划则以粤语、英语及普通话进行。网址: http://www.hkiod.com。



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