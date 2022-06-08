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|Tanaka Holdings Co., Ltd.
|June 8, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业宣布贵金属资源中，而100%使用回收材料的"RE系列"
|Mar 24, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业开发可通过更高的分散稳定性调制更高浓度的"金纳米球壳粒子"
|Jan 12, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中电子工业在中国杭州市新建第二工厂
|Jan 12, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中电子工业在中国杭州市新建第二工厂
|Oct 20, 2021 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业 开发了用于丝网印刷的“低温共烧纳米银膏材”
|Oct 20, 2021 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业 开发了用于丝网印刷的“低温共烧纳米银膏材”
|Sept 8, 2021 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业：对美国的医疗器械风险基金“Ambix Life Science Fund”进行出资
|Nov 5, 2020 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属：“2020年度 催化剂工业协会技术奖”获奖
|Oct 9, 2020 19:00 HKT/SGT
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田中贵金属：作为液态钌前驱物实现了世界级行业标准蒸汽压力数值 开发了CVD/ALD用前驱物“TRuST”
|Oct 5, 2020 13:00 HKT/SGT
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田中贵金属：作为液态钌前驱物实现了世界级行业标准蒸汽压力数值 开发了CVD/ALD用前驱物“TRuST”
|Aug 5, 2020 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属：入选2020年版“日本经济产业省认定国际利基领军企业”
|Dec 16, 2019 13:30 HKT/SGT
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田中贵金属工业在印度开设新据点
|Apr 9, 2019 11:30 HKT/SGT
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田中贵金属纪念财团公布“贵金属相关研究补助金”得奖者名单
|Sept 12, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业株式会社开发了使用银纳米墨水的70℃低温烧结技术和有效利用蚀刻制程的银金属全膜成形技术
|July 10, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业增设FC催化剂开发中心，生产能力将提高为目前的7倍
|Apr 24, 2018 11:00 HKT/SGT
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实际验证提高柔性触摸屏的弯曲耐久性，在金属网格薄膜的单面双层配线构造上展开应用
|Apr 3, 2018 00:00 HKT/SGT
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田中贵金属开始提供深紫外LED用带金锡的石英玻璃罩“SKe-Lid”样品
|Mar 29, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属纪念财团公布“贵金属相关研究补助金”得奖者名单
|Feb 28, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业参展FC EXPO 2018
|Jan 10, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属开始提供新开发的高质量Au蒸镀材料“SJeva”样品
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