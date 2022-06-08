田中贵金属工业宣布贵金属资源中，而100%使用回收材料的"RE系列"

东京, 2022年6月8日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下经营制造事业的田中贵金属工业株式会社（总公司：东京都千代田区、执行总裁： 田中 浩一朗）宣布在金（Au）及白金（Pt）等的贵金属资源中，开发了100%使用回收材料的再生贵金属"RE系列"。

RE系列是不使用来自矿山的铸块等，而仅精制使用贵金属回收材料的再生贵金属材料。田中贵金属工业自创业以来就从事贵金属再利用事业，此次通过扩充RE系列生产线，推进了100%使用再生贵金属材料的产品供应。今后，我们将开始制造和供应使用RE系列的产品。作为第1波产品，从2022年4月开始供应使用RE系列"金"的电镀用金化合物（PGC-RE）。

田中贵金属工业希望通过RE系列的展开，今后也能继续为打造循环型社会和降低二氧化碳（CO 2 ）的排放作出贡献，这都是全世界期望实现的目标。为了通过RE系列的展开为解决社会课题作出贡献，需要提高回收数量。因此，我们在增加能够从顾客接受的回收材料数量，向顾客呼吁将更多贵金属纳入到回收循环的同时，继续推进贵金属再利用事业的研究开发。

RE系列产业产品流

RE系列标识

近年来，作为全球性的大潮流，要求企业对打造循环型社会、碳中和、SDGs及ESG等进行应对。在贵金属市场也是同样的，为了满足顾客需求，以及作为从事产业用业务的企业责任，当务之急是对可持续材料及产品进行应对。

采掘作为贵金属的金和白金等的矿山资源需要大量的能源。而且，贵金属较为稀少，是储量有限的天然资源，所以RE系列的展开可抑制新的采掘需求量并进行有效利用，甚至还能通过减少二氧化碳（CO 2 ）来降低环境负荷，同时可期为实现可持续社会作出贡献。

田中贵金属工业在作为主要业务的贵金属再利用事业中，为了顺应世界的潮流，将进一步扩充属于100％再生贵金属材料的RE系列的生产线。

■田中贵金属工业和贵金属再利用

自1885年创业以来，我们一直将贵金属再利用事业作为主要业务，通过将从产品的回收及精制到再产品化的所有流程均在集团内进行管理的综合性体制开展服务。可一站式地开展回收和加工制造的田中贵金属工业的综合解决方案并非是通过在市场上的交易，而是通过开展从材料的采购到加工制造、销售、回收的一系列流程，来实现减少顾客的前置时间和材料采购成本。

此外，在贵金属再利用中，关键点是分析汽车尾气催化剂、产业产品的生产废料、工厂排放物等的回收材料中含有多少贵金属的能力。我们拥有长年在贵金属研究开发中积累的、较高水平的贵金属分析技术（※1），所以能对顾客的回收品进行正确的评价。

■日本国内及全世界的贵金属再利用情况

以金、白金为代表的贵金属产量较少，是储量有限的天然资源。在各种贵金属中，由于资源分布不均及采掘造成的环境破坏等问题得到重视，可以预测将来的供应将趋于紧张。与此同时，全世界对于贵金属再利用的研究开发也在不断推进，近年来正在不断提高。

在日本，1998年制定了《家电回收法》等法规后，围绕金属再利用不断推进各种法规完善和技术开发。特别是，金及白金等的贵金属再利用更加得到推进，作为再利用率的比例，在金和铂族（PGM＝Platinum Group Metal）中约30％左右，并且还有进一步提高的余地。

此外，在整个经济活动中的再利用较为盛行的欧盟，迄今为止的再利用活动不够充分，于2015年采用了"CE一揽子计划"（CE＝Circular Economy），旨在转型为Circular Economy（循环经济）以在地区内实现利用循环资源的社会。而且，近年来中国也对再利用政策加大力度，正在通过完善法规来快速推动产业转型等。※2

■关于田中贵金属集团

田中贵金属集团自1885年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。在日本国内，以高水准的贵金属交易量为傲，长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2020年度(2021年3月期)的连结营业额为1兆4,256亿日元，拥有5,193名员工。

■产业事业全球网站

https://www.tanaka.com.cn

■产品咨询表

田中贵金属工业株式会社

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/

■新闻媒体咨询处

田中控股株式会社

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/

※1 作为衡量贵金属的分析能力之一，田中贵金属集团被世界权威机构的LBMA及LPPM认定为公认审查公司（Good Delivery Referee），这在世界仅有5家，包括日本在内的亚洲目前只有1家。而且，关于金铂（白金）、金、银、钯的分析技术，我们在日本率先取得了ISO/IEC17025认证。

※2 参考：国立研究开发法人 新能源产业技术综合开发机构 技术战略研究中心（TSC）、"TSC Foresight Vol.13‘为了制定金属再利用领域的技术战略'"、2016年12月

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