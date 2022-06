Wednesday, 1 June 2022, 12:10 HKT/SGT Share: 维梧苏州基金及晟德大药厂认购东曜药业股份

香港, 2022年6月1日 - (亚太商讯) - 东曜药业(股票代码:1875.HK)宣布公司与维梧苏州基金及晟德大药厂订立股份认购协议。根据协议,维梧苏州基金与晟德大药厂将分别认购东曜药业配售股份116,250,000股及33,750,000股,认购价每股 3.15港元(依据过往5个交易日溢价发行),合共150,000,000股,占本公告日期公司已发行股本约24.38%。本次认购协议完成后,假设公司首次公开发售前购股权计划下未获行使购股权于完成前均不会获行使,维梧苏州基金与晟德大药厂持股占比将分别达约28.68%及28.66%。



近年以来东曜药业加速战略调整,强化公司在抗体偶联药物(ADC)领域的竞争优势, 并加快建设行业领先的ADC一站式产业化平台;全力拓展一站式创新药CDMO业务,目前已经取得突破性成果,业务规模大幅增长,成为公司发展新引擎。



本次股份认购募集资金总额达4.7亿港元(约合人民币4亿元),该款项将改善公司的流动资金,扩大公司资本基础,优化公司资本架构,为公司的长期发展提供支持。资金拟重点用于:进一步拓展CDMO业务,加强与国内外制药公司的项目合作;推动全球研发中心持续建设,提升ADC商业化生产能力,从而提升成本效益;完成TAA013的III期临床试验,以及TAE020、TAC020等在研药物的临床前及临床试验;开展朴欣汀®、替至安®及美适亚®的商业化生产和市场营销等。



东曜药业董事长、维梧资本管理合伙人、全球联席CEO及亚洲区CEO付山先生表示:“本次交易是东曜药业发展道路上的又一重大里程碑,其清晰的战略规划和良好的业绩表现获得了股东的高度认可。近年来,东曜药业管理团队不断聚焦核心竞争优势、优化资源配置,坚定差异化发展之路,打造了国内领先、具有国际竞争力的ADC全产业链平台,积极拓展CDMO业务,搭建了极具竞争优势和产业价值的商业化生产平台,展现出强劲、持续的发展潜力,公司股东及董事会对公司未来发展充满信心!”



东曜药业首席执行官刘军博士表示:“非常荣幸能够在公司提升商业化发展及以ADC为核心进行战略调整的关键时期获得两大股东维梧资本和晟德大药厂的鼎力支持和认可!东曜药业向ADC CDMO的战略转型升级已取得显著成果,通过本次增资,将进一步充实公司的资本实力,为公司持续发展提供资金支持。未来,东曜药业将继续优化资本结构,建立多元及可持续发展模式;不断提升工艺开发综合实力,加速ADC商业化产能升级,打造CDMO业务成长新引擎,从而强化公司自身造血能力,以期为广大股东和投资人创造丰厚回报。”



关于维梧苏州基金及Vivo Capital LLC管理的其他基金

维梧苏州基金为一间于中国成立由一间于中国证券投资基金业协会注册的私募基金管理人维梧股权投资管理(上海)有限公司(由Vivo Capital LLC直接全资拥有及控制)管理的有限合伙企业。



Vivo VIII Funds亦为 Vivo Capital LLC管理的基金,自2015年12月以来为本公司的股东。



Vivo Capital LLC的前身于1996年于美国成立。Vivo Capital LLC于2005年于美国加利福利亚州注册成立,为于美国证券交易委员会注册的投资顾问。其为一家全球医疗保健投资公司,涉猎广泛,涉及私募股权、上市股权及风险投资,专注于发现及增值美国及大中华的医疗保健公司。其透过自身或其联属公司(包括维梧苏州基金及Vivo VIII Funds)管理的基金投资上市及私人医疗保健公司。就资产管理规模(AUM)而言,截至2021年12月31日,Vivo Capital LLC获全权委托管理的客户资产逾64亿美元。



关于晟德大药厂

晟德大药厂于1959年于台湾注册成立,其股份于2003年在证券柜台买卖中心上市(股份代号:4123)。晟德大药厂为台湾最大口服液剂制造商,市占率约70%,产品以内服液剂为主,包含糖浆剂、悬浮剂、乳剂等剂型,并透过转投资从事新药研发、原料药、微创医疗器材等其他业务。近年来,晟德大药厂因其孵化或投资于联交所或证券柜台买卖中心已上市或将上市的多个生物技术及相关公司(包括本公司)以及促进其增长及发展的往绩记录而成为台湾知名的「生技工业银行」。截至2021年12月31日,晟德大药厂资产总值为新台币304亿元(相当于约11亿美元)。



晟德大药厂(连同其前联系人BioEngine Venture Capital Inc.及/或现时联系人玉晟管顾)自2011年1月以来一直为本公司股东。



前瞻性声明

本新闻稿中可能会包含某些前瞻性表述。这些表述本质上具有相当风险和不确定性。在使用“预期”、“相信”、“预测”、“期望”、“打算”及其他类似词语进行表述时,凡与本公司有关的,均属于前瞻性表述。本公司并无义务不断地更新这些预测性陈述。



这些前瞻性表述是基于本公司管理层在做出表述时对未来事务的现有看法、假设、期望、估计、预测和理解。这些表述并非对未来发展的保证,会受到风险、不确性及其他因素的影响,有些是超出本公司的控制范围,难以预计。因此,受我们的业务、竞争环境、政治、经济、法律和社会情况的未来变化及发展的影响,实际结果可能会与前瞻性表述所含资料有较大差别。



本公司、本公司董事及雇员代理概不承担 (a) 更正或更新本网站所载前瞻性表述的任何义务;及 (b) 若因任何前瞻性表述不能实现或变成不正确而引致的任何责任。





