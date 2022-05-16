中信国际电讯 CPC 推出SmartCLOUD™ Container容器服务 协助企业利用先进容器化技术加快部署业务应用程序 精简流程、提升营运效率

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香港, 2022年5月16日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）宣布推出SmartCLOUD™ Container容器服务协助企业应用开发团队优化流程及简化操作，有效于竞争激烈和多变的营商环境下快速开拓新业务，加强竞争优势。SmartCLOUD™ Container托管式容器平台服务建基于中信国际电讯CPC云平台即服务(PaaS, Platform-as-a-Service) 底座上，全新PaaS服务平台，不但进一步强化了SmartCLOUD™服务组合，从IaaS、PaaS到SaaS的一系列 “即服务”云平台及托管式云服务解决方案，更可透过 SmartCLOUD™ Container容器化应用程序，协助企业更方便管理，更快捷部署，更简易地将应用程序迁移到不同的环境或供货商生态系统中，从而提供更大的灵活性和可扩展性选择。
|SmartCLOUD(TM) Container容器服务
透过云原生容器快速轻松地完成部署
于现今以数码化为中心的商业世界，许多企业均面对如何管理大量云端及传统应用程序，因为其内部IT人员为了企业能在急速转变的环境下开拓新业务，需要持续不断地开发及改进应用程序。SmartCLOUD™ Container容器服务让软件开发团队及IT部门能安全可靠地建立、运行和操作大规模的应用程序。SmartCLOUD™ Container容器服务是建基于Kubernetes，并提供全栈随时可用的DevOps 工具包，包括企业级映像仓库、持续集成和交付 （CI/CD） 服务、监控容器应用程序和专用备份/还原方案等等，确保企业享有一个精简优化、轻松部署的容器化云平台。
中信国际电讯 CPC战略总裁蓝泰来表示：「企业要掌握科技及数码化的急速发展，必须转型创新、具备灵活的应变能力及选择合适的创新工具。SmartCLOUD™ Container容器服务是建基于行业标准及全面托管的平台即服务 (Platform-as-a-Service)，为企业提供先进的云容器解决方案，能简易地部署不同功能配合各种运作需要，协助企业精简优化应用开发，提升营运效率。中信国际电讯 CPC作为 “服务在地 连接全球” 的数智通讯服务伙伴，我们的SmartCLOUD™ 解决方案提供全面的服务组合，加速企业数码转型，释放云运算为业务带来的全效价值。」
SmartCLOUD™ Container容器服务的主要优点包括：
-- 精简应用程序开发
透过SmartCLOUD™ Container 容器服务，简化和自动化DevOps建置现代化应用程序的流程，有效提升IT团队于运作和建立应用程序之间的协作。容器服务能简化Kubernetes技术，开放标准技术让企业轻松地把任何Kubernetes云应用程序迁移至SmartCLOUD™ Container容器服务。
-- 支持高速及大规模持续集成
SmartCLOUD™ Container容器服务提供一个动态的容器平台环境，支持IT团队进行持续集成和交付 (CI/CD) 流程，创建及升级创新应用。通过自助服务的网上平台，开发人员能够在数分钟内完成环境测试，轻松管理大规模的应用程序协调流程。
-- 全面托管、高安全及可靠性标准
具备企业级安全性及合规性的24 x 7全天侯托管容器服务平台，提供监测及支持服务，满足客户严格要求，为客户带来高效的平台管理，降低日常营运成本，更可以提供一个更安全及稳定的容器平台运行其现代应用程序。
-- 容器化高度智能，确保业务连续性
方案配备多个容器集群供企业使用，以确保业务连续性。容器服务让企业更高效简单地复制应用程序到不同命名空间，快速进行跨区域以及企业内部和云端基建之间的故障转移，保障业务顺利运转。
中信国际电讯CPC简介
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。
凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。
中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。
请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。
媒体查询：
Catherine Yuen (阮颖珊)
中信国际电讯CPC
电话 (852) 2170 7536
电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com
话题 Press release summary
部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
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