Thursday, 12 May 2022, 05:00 HKT/SGT Share:

来源 SQL Technologies, Inc 拥有 48 家万豪酒店品牌及其他多家酒店的知名连锁酒店开发商 Lance Shaner 向旗下酒店及领先连锁酒店推荐使用 Sky 的 Plug & Play 智能平台技术 Shaner 先生还将担任 Sky 的酒店顾问委员会主席,因为他坚信 Sky 的即插即用智能平台技术正在为酒店、住宿和公寓建筑行业“改变游戏规则”

佛罗里达州迈阿密, 2022年5月12日 - (亚太商讯) - SQL Technologies Corp.(纳斯达克股票代码:SKYX)(“Sky Technologies”或“本公司”),一家拥有高度颠覆性智能平台技术的公司,拥有超过 60 项美国和全球专利和正在申请的专利,可提高家庭的安全性和智能家居生活方式和建筑物,今天宣布著名的酒店企业家 Lance T. Shaner 将担任 Sky 新成立的酒店顾问委员会的主席。



Lance T. Shaner 担任 Shaner Hotel Group 的董事长兼首席执行官。他毕业于阿尔弗雷德大学,为 Shaner 家族的公司提供商业战略和创业精神。在他的领导下,这些公司已经完成了数十亿美元的交易,并已发展成为一个备受尊敬的领先商业集团,由 60 多个万豪酒店品牌、希尔顿、洲际酒店集团、Choice 和独立品牌酒店组成,在全球拥有超过 3,500 名员工。万豪最近授予其酒店集团 2021 年“回归意向”奖,万豪认为这是他们最重要的奖项,因为它表明了消费者回归的可能性。



除了他的商业成就外,兰斯还因其在社区中担任众多领导职务而获得认可,包括年度中心县企业家和 2019 年 CBICC 终身成就奖。



由 Shaner 先生担任主席的酒店顾问委员会预计将协助推动智能 SkyPlug 和相关 Sky Platform 应用于住宿设施,包括酒店、度假村、不断发展的度假租赁行业和公寓楼。



Shaner先生说:“我很期待加入Sky,因为我坚信公司的智能平台技术有能力让酒店瞬间变得智能和安全,每间客房只需几分钟,整个酒店只需几天。这是改变酒店、住宿和公寓建筑行业的游戏规则。我坚信公司的技术将使酒店和建筑成为智能的新标准。”



Sky Technologies 的创始人兼执行主席 Rani Kohen 补充说:“我们很荣幸地欢迎 Lance 加入我们最新的顾问委员会——这对我们来说是一个重大的认可,因为它来自美国领先的酒店所有者和开发商,在各个方面都有深度和经验。我们的技术可以增强的各种建筑类型。我们期待与 Lance 密切合作,将我们的产品集成到他的酒店中,同时继续与主要连锁酒店进行高层讨论。随着我们继续建立我们的行业顾问委员会,我们相信我们有能力加速我们的商业化道路,并将即将推出的产品转化为收入和大众市场的采用。”



关于 SQL 技术公司



由于电力是每个家庭和建筑的标准,我们的使命是让家庭和建筑成为安全先进和智能的标准。



SQL Technologies Corp.(纳斯达克股票代码:SKYX)d/b/a Sky Technologies 拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术,拥有 60 多项美国和全球专利以及正在申请的专利。我们的技术强调高品质和易用性,同时显着提高家庭和建筑物的安全性和生活方式。我们相信,我们的产品是美国乃至全球家庭和其他建筑物中每个房间的必需品。如需更多信息,请访问我们的网站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上关注我们。



关于前瞻性陈述的警示性声明



本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性陈述,包括与拟议的首次公开募股有关的陈述。管理层将这些前瞻性陈述基于其当前的预期、假设、估计和预测。虽然他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的,但这些前瞻性陈述只是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多超出了管理层的控制范围。这些陈述涉及风险和不确定性,可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅在发表之日发表,包括与公司成功推出、商业化、开发附加功能并实现其智能产品和技术的市场认可的能力、公司推动采用的努力和能力有关的陈述 Sky 的 Plug Smart 平台进入多户住宅建筑和社区以及酒店采用,以及公司提交给证券交易委员会的文件中描述的其他风险和不确定性。 建议不应被解释为,也可能不会导致任何具有约束力的协议、安排或承诺,以使用或采用公司的技术。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,除法律要求外,公司不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件,或其他。



投资者关系联系人:

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

SKYX@mzgroup.us



资料来源: SQL Technologies, Inc. dba Sky Technologies



话题 Press release summary



部门 电子, 旅游观光, 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



SQL Technologies, Inc Mar 2, 2022 08:00 HKT/SGT Sky Technologies将于2022年3月4日星期五敲响纳斯达克开市钟 更多新闻 >>