Friday, 6 May 2022, 17:06 HKT/SGT Share: 回港中概股群星荟萃 贝壳何以孕育出珍珠？

香港, 2022年5月6日 - (亚太商讯) - 国际劳动节假期一过，香港IPO市场便传来重磅消息，5月5日，贝壳（NYSE:BEKE）宣布，拟将其A类普通股以介绍形式于港交所主板双重主要上市，并将于2022年5月11日正式交易。高盛及中金担任联席保荐人。



贝壳此次回港采用“双重主要上市+介绍上市”方式，不涉及新股融资，无发售环节，适合现金流充裕、无迫切融资需求的企业。



“一体两翼”战略布局层层推进 扩大贝壳平台能力圈



招股书显示，贝壳是领先的线上线下一体化的房产交易和服务平台，率先在中国打造了平台基础设施和标准，致力于重塑服务者作业模式，从而更高效地为消费者提供二手房和新房交易、房屋租赁、家装家居等其他服务。



技术驱动的贝壳平台，围绕“一体两翼”战略佈局，通过数据洞察，将基础设施、平台参与者、服务组合三大主要组成部分高效连通，彼此相互协同，产生巨大的网络效应，以服务全触点的生态系统，能力圈不断扩张。



首先，经纪人合作网络(ACN)是支撑贝壳基础设施的运营系统，持续推动信息、交易流程和服务质量的标准化，打造出贝壳的核心竞争力，并促进行业正循环。同时，不断升级的技术平台使贝壳成为行业中的先锋，通过将人工智慧和机器学习等技术与运营专长相结合，得以精简流程，提升数字化赋能，这些创新如今已成为贝壳标志性的特徵且在行业中形成领先优势的护城河。



依托行业领先的标准化和数字化实力，贝壳采用已被验证的“先纵再横”的拓展模式重塑家装家居行业，推出旗下家装品牌被窝家装，以创造信息更透明、连通性更强且量身定制的客户体验。于2021年，推出了自有的Home SaaS家装家居系统，在家装流程的关键环节中实现全面模块化、标准化和数字化。



家装业务从0到1取得突破后，今年4月中下旬，贝壳宣布已完成对国内领先的家装家居品牌圣都的收购。贝壳拥有圣都100%的股权，圣都成为贝壳子公司。至此，贝壳在家装业务的战略拼图取得关键性进展，进一步扩大了产品服务组合的广度和深度，并扩展在价值链中的业务布局。



强劲抗週期能力巩固行业领先地位 长期投资价值脱颖而出



由于城镇化的持续推进、家庭小型化以及可支配收入提高，住房需求预计将保持韧性，中国市场仍是全球最大的市场，无论是提供二手房和新房交易，还是房屋租赁、家装家居，都是具有高天花板且快速增长的赛道。



面对2020年以来的疫情衝击，贝壳显示出强大的抗週期能力，令其竞争壁垒得到增厚，护城河进一步拓宽。据最新财报数据，2021年贝壳全年成交额(GTV)为3.85万亿元，同比增长10.1%；营业收入为808亿元，同比增长14.6%；经调整后淨利润为22.94亿元。



稳健的经营和财务业绩进一步巩固了贝壳的行业领先地位。2021年，贝壳的平台完成了超过450万笔房产交易，总交易额达到人民币38,535亿元。根据灼识咨询报告，按总交易额计算，贝壳是中国最大的房产交易和服务平台，同时也跻身全球前三大商业平台之列。



2019年底至今已有多只中概股成功回流港股市场，且目前已经登港的回归中概股基本处于在美上市中概股的头部梯队。虽然回归中概股板块群星荟萃，然贝壳作为中国居住行业的执牛耳者，有着优秀的质地和光明的前景，内蕴珍珠实力斐然，一身珠华所在，长期投资价值不言而喻。





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