Thursday, 5 May 2022, 10:38 HKT/SGT Share: 云康集团有限公司宣布于香港交易所主板上市计划 每股作价7.89港元集资额最多1,253.8百万港元

CLSI*医疗业务的中国唯一执行伙伴，CLSI在中国的唯一分支机构

香港, 2022年5月5日 - (亚太商讯) - 中国医学运营服务提供商 ── 云康集团有限公司 (「云康集团」或「公司」，股份代号：2325 )，今天宣布于香港交易所有限公司(「香港交易所」) 主板上市计划。



云康集团将全球发售138,188,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中124,369,000股股份将作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，占初步发售股份总数90%；余下13,819,000股股份将于香港作公开发售(可予调整)，占初步发售股份总数10%，每股作价$7.89港元。云康集团将于2022年5月5日(星期四)上午9时开始于香港公开发售，并于2022年5月11日(星期三)中午12时截止。云康集团的股份预计将于2022年5月18日(星期三)于香港交易所主板开始买卖，股份将按每手买卖单位500股买卖，股份代号为2325。



招银国际融资有限公司及浦银国际融资有限公司为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；招商证券（香港）有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；建银国际金融有限公司、克而瑞证券有限公司及富途证券国际（香港）有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人；博威环球证券有限公司及利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人；国信证券（香港）金融控股有限公司为独家财务顾问。



云康集团是中国一家医学运营服务提供商，为医疗机构提供全套的诊断检测服务，通过集团的六个独立临床实验室（「独立临床实验室」）及超过320间医疗机构内的现场诊断中心，可以分为诊断外包服务和为医联体提供的诊断检测服务。其次集团亦通过一间门诊诊所为中国非医疗机构提供少量诊断检测服务。根据弗若斯特沙利文，于2020年，按收益计，云康集团于中国医学运营服务市场的市场份额为3.7%；中国为医联体提供诊断检测服务市场的市场份额为12.5%。截至最后实际可行日期，公司的网络覆盖了3,600多个客户，主要包括医院及其他医疗机构，并为超过320间医联体/现场诊断中心提供服务。在2021年，公司已有超过2,000项检测项目及已进行超过5,000万次诊断检测。



诊断专业知识及标准化检测能力对公司的成功至关重要。因此，公司不断采用新技术进行诊断检测，包含所有主要临床实验室技术平台（包括免疫检测、质谱、PCR、高通量测序、液态芯片、超威病理形态学及数字病理远程诊断）。公司亦致力于将国际标准及指引应用至中国的医疗机构。公司是临床和实验室标准化协会 (「CLSI」)医疗业务的中国唯一执行伙伴，亦是CLSI在中国的唯一分支机构，这使公司能够根据国际标准提升诊断能力，并促使公司的诊断检测能力获得认可。



战略上专注于诊断检测，以获取巨大的市场机遇



根据弗若斯特沙利文，公司是为中国医疗机构提供医学运营服务的首批企业之一，在中国分级诊疗制度的医疗改革背景下为医疗机构提供协助。公司参与的主要项目包括与CLSI合作，以提升中国临床实验室的实力、质量及可持续性，以及协助医联体、区域医院协会、小区医疗中心、诊所及其他医疗机构的发展，旨在优化医疗资源的分配及构建以健康为中心的中国分级诊疗制度。



作为中国一家医学运营服务平台，公司的诊断检测涵盖病理、感染病及遗传病等主要医学专科，检测项目不断增加并进行逾2,000项检测，根据弗若斯特沙利文，占2020年医学运营服务市场主要诊断检测类别的70%以上。公司已建立起一个关系深厚而广泛的网络，于2021年覆盖超过270间现场诊断中心并透过独立临床实验室及现场诊断中心合共进行逾5,000万次诊断检测。



专业驱动型平台，赋能医院建立国际标准检测体系



云康集团是中国一家专业驱动型平台，能够于诊断技术、标准及营运方面提供高水平的全面专业技能，使得医院有能力建立国际标准化的检测体系。凭借六个独立临床实验室，公司已成功建立专业驱动型平台，拥有逾2,000个检测项目。自2008年成立以来，公司专注于在医学运营服务行业中应用最新技术，并开发全套诊断能力，为客户提供全方位及定制化解决方案。此外，公司与中国及全球多家知名医疗保健组织及学术机构合作，如复旦大学、美国远程医疗协会（「ATA」）。



云康集团通过协助医院在诊断检测中制定国际质量标准，将高水平标准化检测能力赋能予医院，云康集团亦获得美国临床病理学会（全球领先的病理学组织）的认证，且根据弗若斯特沙利文，公司的营运达到ISO质量标准。根据弗若斯特沙利文，公司于中国拥有最多同时持有ISO15189及CAP认证的独立临床实验室。



为医联体提供诊断检测服务，实现业务的规模化快速增长



凭借标准化的诊断服务，公司能够将临床实验室检测及病理学领域的国际质量及技术标准应用于医疗机构内的现场诊断中心。公司服务以六个运营模块（即整体业务规划、质量控制、分级诊疗、营销、智慧物流及供应链）为支持后盾。公司实现了该等诊断中心的可拓展性，该等诊断中心数量按51.6%的复合年增长率由截至2018年底的79间增至截至2021年底的275间。公司正逐步扩大在小城市与地区的业务布局，以覆盖更多的基层医疗机构，并已在全国11个城市建立拥有专业人员的代表办事处，以快速响应客户需求。



覆盖全国的忠诚客户网络



通过自营独立临床实验室及现场诊断中心，公司能够向中国的医疗机构客户提供服务，并建立广泛网络。截至2021年12月31日，公司合作的医院分布于中国31个省市，其中大部分医院位于总部所在的广东省。截至最后实际可行日期，公司亦协助建立及运营322间现场诊断中心。



透过提供标准化及高水平的服务，并与客户紧密合作，公司拥有牢固的客户忠诚度及黏性。截至最后实际可行日期，超过60%的主要诊断外包服务客户与公司开展业务已有五年或更长时间。通过专为现场诊断中心的营运而设计的云康知识科技系统，公司能够实时跟踪服务的活跃用户并及时提供服务，尤其是透过直接连接客户的检测设备，一定程度上也增强了客户忠诚度。



经验丰富的高级管理层及高质素团队

公司由一支高级管理团队领导，彼等若干人士于医学运营服务行业拥有超过20年经验。公司兢兢业业的行业资深人士在管理、财务、业务营运、人力资源及行政管理方面拥有相辅相成的技能，以成功管理及经营公司的业务。此外，技术人员亦是公司成功的基石。2016年，公司与中山大学合作，成立云康医学与健康管理学院（「云康学院」）计划，提供临床及病理诊断培训。在云康学院，公司员工将为学生不时提供实践课程，公司则可为学生及毕业生提供实习或全职工作机会。



展望未来，公司将继续扩展及深化医联体网络。在未来数年内，公司计划主要专注于为医联体病理、遗传病及感染病实验室，进一步提升其精准医疗能力。同时，还将计划设立更多的销售及客户服务代表办事处，更好地了解客户需求并设计及提供满足该等需求的解决方案。另外，将致力于运营能力的持续升级及提高，从而改善客户体验并专注于四大领域：1）提高本地服务能力，2）数字化诊断检测，3）寻求潜在收购及投资机会，以及4）广州总部的升级。同时，扩大诊断能力组合，尤其是肿瘤、遗传病、感染病及遗传药理学领域。继续提高诊断检测技术，更新设备。公司将计划向更多非医疗机构客户（如公司及政府机构）推广服务。最后，公司计划继续吸引及培训天资卓越且经验丰富的人员，特别是技术、医疗以及管理层人员。



云康集团董事长、执行董事兼行政总裁张勇先生表示：「在过去的十年中，许多医疗机构开始组建医联体以提升其整体诊断检测能力，并在其场地内特别是在医联体的龙头医院内建立诊断中心，而不是简单地将诊断检测服务外包予独立临床实验室。鉴于该等新兴医疗需求，我们于2013年开始在现场诊断中心为医联体提供病理学、感染病及遗传病等不同医学专科领域的诊断检测服务。作为中国一家医学运营服务提供商，我们通过诊断专业知识及强大的标准化能力、广大忠诚的客户群，以及经验丰富的管理团队，实现了可持续增长。我们相信，该等竞争优势难以复制，且我们处于有利位置，可把握中国医学运营服务市场的巨大增长潜力。我们将能把握行业的未来趋势及方向，利用自身的竞争优势，进一步巩固云康集团的市场地位，为股东及投资者创造最大的价值。」







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