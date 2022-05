科轩动力向欧洲交付40辆订制的7.5米电动物流车

香港, 2022年5月4日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)今年将向欧洲交付40辆订制的7.5米电动物流车。

科轩动力今年将向欧洲交付40辆订制的7.5米电动物流车。

科轩动力的最新一批电动物流车将在西班牙改装为电动校车。

科轩动力贯彻其独特的增值业务策略,依照客户的需要订制和开发箱式底盘,让客户可在其上安装车厢及装配组件。该批电动物流车将改装为电动校车,以配合西班牙扩大可持续公共和城市交通网络的计划。



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop表示:「这西班牙客户为其推出的校车计划,物色更环保和更节能的电动汽车解决方案。为此科轩动力度身订制一款轻身和低功耗的电动物流车,我们相信随着可持续城市交通的需求持续增长,这个车款将会成为一个受欢迎的选择。」



科轩动力现已准备就绪向全球提供度身订制的新能源汽车解决方案,尤其是针对欧洲和拉丁美洲等高增长电动汽车市场。集团最近向墨西哥一位主要客户交付新能源汽车解决方案。



Miguel Valldecabres Polop续说:「过去一年,我们一直专注推广集团的增值业务方案,以促进在高增长电动汽车市场的业务发展。欧洲市场对订制的新能源汽车有巨大需求,但能够为货物配送供应平台提供和交付度身订制解决方案的公司为数不多,这正成为科轩动力开拓业务的契机,我们亦有优越能力满足该等客户的需求。」



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆设有生产基地,拥有广泛的海内外销售网络,及重点开拓东南亚、欧洲和拉丁美洲的高增长市场。





