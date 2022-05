AEON 信贷财务推出信用卡AEON CARD WAKUWAKU 走在最前 满足消费新常态

香港, 2022年5月3日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(「AEON信贷」或「集团」;股份代号:00900)于2022年5月1日推出全新首张针对网上购物爱好者的现金回赠(CashBack)信用卡AEON CARD WAKUWAKU,以扩大其客户群并捕捉数码交易及网上购物增长趋势所带来的机遇。集团亦与知名的香港歌手陈凯咏签约,委任她为新信用卡的代言人。

AEON信贷财务推出全新首张现金回赠(CashBack)信用卡AEON CARD WAKUWAKU

AEON CARD WAKUWAKU是集团今年的星级产品,针对网购爱好者及年轻一代,为他们提供一系列吸引的奖赏及优惠。全新的AEON CARD WAKUWAKU信用卡具备简单的CashBack功能、色彩缤纷的外观和活泼的原创角色吉祥物「密密鹿」,旨在迎合年轻客户的需求,以配合集团将扩大市场范围到新目标群体的计划。集团亦邀请陈凯咏成为AEON CARD WAKUWAKU的代言人,因其年轻活力的形象还有她对网上购物的喜爱,与这张信用卡的定位完全符合,相信必定能引起年青人对这张信用卡的兴趣。为刺激消费及优化顾客体验,AEON CARD WAKUWAKU提供全年本地与海外网上消费及外卖现金回赠。为鼓励客户使用集团的电子系统,凡透过「AEON HK」手机应用程式成功申请AEON CARD WAKUWAKU,可额外获得现金回赠。有关应用程式已完成升级,使信用卡申请功能更快捷方便。



另外,AEON信贷财务亦将于2022年5月4日至8月10日推出「Everywhere签账赏」,并与屯门市广场合作于2022年5月5日至7月5日推出「夏日签账日日赏」计划,以捕捉香港推出第二轮消费券计划提振的消费气氛。集团亦致力于令推广的途径和优惠更多元化,以保持竞争力以及在经济复苏期间取得更大优势。



除了网上商店和线上支付系统激增外,疫情更进一步推动网上购物和无现金交易的增长趋势,这点在年轻一代当中尤为明显。随着全新信用卡AEON CARD WAKUWAKU的推出,加上陈凯咏签约成为代言人,预计集团将能够把握因消费者行为变化而带来的市场机遇以及在年轻人之间扩大其品牌影响力。展望未来,集团将继续完善其业务模式,以适应和满足在新常态下不断转变的客户需求。



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 / 李溢晴 / 朱卓轩

电话:(852) 2864 4834 / 2114 4313 / 2114 4955

电邮:sprg_acsa@sprg.com.hk







话题 Press release summary



部门 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network