联想控股公告拟减持拉卡拉，进一步聚焦「产业运营，科技创新」

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|Friday, 29 April 2022, 09:50 HKT/SGT
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香港, 2022年4月29日 - (亚太商讯) - 据财华社报道，联想控股股份有限公司（3396.HK）今日公告拟以集中竞价、大宗交易方式减持拉卡拉支付股份有限公司（A股代码:300773）不超过46,791,302股，即不超过拉卡拉总股本比例6%。
公告指出，以集中竞价方式减持将发生在自公告日起15个交易日后的6个月内，而以大宗交易方式减持将在自公告日起3个交易日后的6个月内进行。
公告进一步指出，拟减持价格将根据减持时的市场价格确定，不会低于拉卡拉首发上市时的发行价。若拉卡拉在减持期间发生除权除息事项，则减持价格将相应调整。
截至公告，联想控股作为拉卡拉第一大股东，持有其225,957,600股，占比28.97%。
回顾3月底联想控股年度业绩发布时，CEO李蓬曾表示，公司将围绕「产业运营，科技创新」，进一步形成更加清晰的发展目标与战略规划，本次股份减持亦是按照该战略思路开展的一项落地工作。
2020年以来，联想控股陆续退出了PIC、苏州信托、神州租车，并将资源更多地配置到实业与科技赛道，包括增持富瀚微，推动联想集团和联泓新科加大科技投入等。本次减持拉卡拉，预计将会对公司现金流、估值等产生正面影响。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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