来源 InvesTech Holdings Limited 威讯控股公布2021全年业绩 智能办公软件解决方案业务录得强劲增长

踏入推动企业元宇宙发展的临界点

香港, 2022年4月1日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合智能信息科技解决方案供货商威讯控股有限公司(「威讯控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1087.HK)宣布其截至2021年12月31日止年度(「年度」)的经审核之全年业绩。



年度内,集团继续专注于信息科技基础设施系统整合之核心业务及智能办公软件解决方案销售,其收入主要来自中华人民共和国(「中国」)市场。集团于年度内(尤其是本年度的上半年内)逐渐恢复正常运营,并把握强劲的市场需求,使销售额录得理想的增长。集团于年度内的总收入保持稳定,轻微增长约3.3%至约人民币484.6百万元(2020年:约人民币469.1百万元)。然而,受制于供货商延迟交货及封城导致交货延误,导致收入确认滞后,加上于年度内订立一份大额政府合约,因此订约未完成销售总额较2020年增加约340.3%至约人民币802.9百万元。集团的毛利增加约11.3%至约人民币57.1百万元(2020年:约人民币51.3百万元),与收入增长大致相若;亏损净额较上一年度的人民币86.7百万元显著收窄至约人民币21.0百万元,主要原因是于年度内并无确认的应收贷款减值及与网络系统整合现金产生单位相关的商誉减值。



威讯控股主席兼总裁陈锡强先生表示:「受惠于利好国家政策,市场对信息科技相关行业的投资开始飙升。与此同时,随着企业急于适应新型冠状病毒疫情(「疫情」)的限制措施,智能办公软件解决方案市场呈现爆炸式增长。年度内,凭借中国市场对信息科技基础设施系统整合及智能办公软件解决方案服务的强劲需求,集团透过努力成功推动业务发展并实现业务增长。」



业务回顾

信息科技基础设施系统整合业务

集团继续推进传统信息科技基础设施系统整合业务的发展,该业务于年度内仍为集团主要的收入来源。凭借在业内的坚实基础及稳健的客户关系,集团来自信息科技基础设施系统整合分部的收入增长约0.4%至约人民币448.6百万元。除提升其在透过传统信息科技基础设施系统整合提供诸多产品及服务方面的核心竞争力外,集团亦与多家科技巨头连手,旨在透过战略联盟开发新的客户以提供领先的信息科技基础设施解决方案。



智能办公软件解决方案业务

由于年度内多个行业采纳关闭办公室及居家办公的安排,集团以物联网技术配合运行的智能办公软件解决方案及房地产技术方案需求飙升。于年度内,智能办公软件解决方案的订单数量及销售大幅增加,带动收入增加约60.7%至约人民币36.0百万元。于年度内,集团亦投放更多资源,以扩充研发团队及位于中国西安的研发中心。为进一步把握市场机遇,集团将会努力开拓旗下智能办公软件解决方案旗舰产品 — 威思客的服务范围并不断升级。



集团获得之合约 — 香港智能图书馆系统项目

于2021年9月,一份为香港政府康乐及文化事务署提供智能图书馆系统的政府合约(合约总额约为693.1百万港元)由一非法人合营企业获得,集团在该非法人合营企业的注资比例是70%。该项目涉及核心图书馆系统的设计、供应、交付、安装、委托、实施、系统支持及维护,以及提供其他服务。预计项目期限为2021年9月至2026年3月,而保修及维护期则直至2036年3月。该项目将会在未来数年拓宽集团的收入,并扩展集团在香港的业务。



展望

展望未来,集团将继续保持信息科技基础设施系统整合业务的稳定发展,并致力拓展智能办公软件业务。集团亦将与其他大型企业建立更紧密合作及联盟关系以开发新客户,同时继续其在中国西安研发中心的投资,以提升其研发能力。于香港,集团在未来将继续竞标和致力取得公营及私营项目,并寻求加强与政府部门的合作。



近年来,若干科技巨头为发展元宇宙投资了大量资源。此外,疫情亦推动了企业元宇宙解决方案的发展,该解决方案具有增加接触人才的渠道、提升生产力及减少运营成本的优势。考虑到市场的最新发展,集团认为目前已进入全球虚拟体验趋势的临界点,而集团亦可凭借信息科技基础设施及软件解决方案赋能企业元宇宙。当前,集团提供「混合」(hybrid)智能办公解决方案,让用户能够部分在实体工作场所办公及部分远程办公,使企业能够更好发挥其潜力,确保业务运营及管理顺畅,提升整体的生产力及竞争力。凭借强大的内部资源及在信息科技解决方案方面的雄厚经验,集团拟透过内置兼容最新的技术进一步改进及优化软件产品,同时与科技巨头合作,旨在提供能够用于金融、新经济和跨国企业的高度实用虚拟智能办公解决方案。



陈先生总结:「在行业的利好背景下,加上集团于市场的丰富经验,我们对主要业务的市场前景保持审慎乐观。我们一直积极寻求机会建立新的业务生态系统,并致力成为领先的综合智能信息科技解决方案供货商。展望未来,集团将会继续物色适合的收购及投资目标,以扩宽收入基础和业务多元性,同时推动企业元宇宙的发展和在行业内实现突破。」



关于威讯控股有限公司

威讯控股有限公司(股份代号:1087.HK) 于2010年在香港联合交易所有限公司主板上市。作为在信息科技行业拥有超过30年经验的领先综合智能信息科技解决方案供货商,集团主要从事信息科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案业务。集团在中国根基雄厚,设有逾10个办公室,并在西安设有研发中心。



有关更多资料,请浏览:http://www.investech-holdings.com/









