Thursday, 31 March 2022, 13:51 HKT/SGT Share: 银城国际控股公布2021年全年业绩 合约销售创历史新高至约人民币253亿元

战略性深耕长三角市场带动毛利率及纯利率稳健上升

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 中国专注于在长江三角洲地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商——银城国际控股有限公司(「银城国际控股」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:1902.HK),公布其截至2021年12月31日止年度(「年内」)之经审核全年业绩。



年内,集团录得收益约人民币87.5亿元。毛利约人民币15.1亿元,按年增长约30.1%,毛利率为约17.2%,按年增长约6.4个百份点。集团年内溢利按年增加约25.7%至约人民币4.85亿元,净利率为约5.5%,按年增长约1.9个百份点。母公司拥有人应占年内溢利约人民币1.42亿元。



精准布局重点城市 销售及回款均创历史新高



2021年,在新冠疫情和行业低迷的影响下,房地产行业开工、投资与销售均受到一定制约,然而集团积极应对及时调整推盘节奏及采用多种渠道推进业务,包括采用银元宝等渠道加大线上行销渠道力度和外渠力度,培养在线化的获客和数字化引流能力。凭借全年稳健的推盘策略及多年累积良好的品牌形象和极高的市场认可度,集团实现了全年总合销售金额的历史性突破。年内,集团总合约销售额按年增长约9.0%至约人民币253亿元,创历史新高,而2018至2021年间的复合增长率达38.4%。年内,总合约销售建筑面积约1,136,045平方米,合约平均售价按年增长约10.6%至约每平方米人民币22,265元。



集团持续发力其于长三角区域的显著优势,年内主要贡献合约销售金额的项目均位于南京及杭州等核心城市,且新推盘的多个热点城市的项目均取得不俗的销售表现,其中包括南京云望府项目共计914套住宅,住宅推售三开三罄。杭州青山湖畔于5月再度加推310套房源,销情持续火热。项目上半年于临安市场成交量排名第一。观湖之宸及阅湖之宸项目于2020年11月首开,2021年5月至9月完成七开七罄,1,439套房源实现全部售罄,实现年度签约人民币41.12亿元、回款人民币38亿元的骄人战果。南京金陵玖园住宅产品于2020年12月底首开,至2021年年底,三开三捷,全部售罄,荣膺2021年南京城中板块住宅成交金额第一、全市2,000万总价以上住宅成交面积、套数、总金额第一,领军南京住宅销售市场。同时,集团去年实现回款额连续第五年实现增长,同时综合回款率创造集团历史新高,亦属行业较高水平。



精准高效投资 审慎度势拓展优质土储



2021年,集团保持战略定力,持续发力长三角区域市场。年内实现南京、苏南、浙江、淮海及安徽五大区域市场进一步深耕。集团持续采取多元化的拿地渠道,于年内共获取14幅地块,新增总建筑面积约297万平方米。于2021年12月31日,集团总土地储备建筑面积近725万平方米,其中集团应占权益土地储备建筑面积约为471万平方米。集团及时调整投资策略,回归经营本质,坚持长期主义投资原则,实施投前、投中、投后严格管控,多角度把控新项目运营指标,准入新项目目标经营性现金流回正周期18个月,自有资金回正周期9个月。不仅从规模上为未来发展创造保障,亦对未来集团利润及长期可持续经营提供有力支持。



产销结构明显改善 开发运营效率行业领先



集团持续践行稳健高效发展策略,保障企业可持续经营。地块四证齐全周期达3.8个月,开盘平均周期为6.9个月。尤其是2021年首次于年中节点实现了「时间业绩双过半」,更多的供应和销售集中在上半年。集团对重点项目发力收效明显,包括临安的青山湖畔和徐州青云府等项目在年内超额完成了签约进度和回款进度。另外,年内多个项目陆续交付,整体按期交付率为100%,未出现延期交付。



集团除了开发运营速度上继续维持行业领先水平,在产品工程品质和客户满意指标亦维持高水平,2021年集团整体忠诚度累计72,较2020年的71有小幅上升,行业排名进入前20。集团实现年度客户总体满意度为88%,全年交房满意度为87%,房屋体检服务总体满意度为95%,均处于行业标杆水平。



2021年底,集团实现年末资源总量约人民币700亿元,其中未取证及已达未取的全口径库存资源约人民币250亿元,在途资源将于今年陆续释放,同时约九成资源分布在一类及二类城市,整体安全边际较高,为未来合约销售提供可靠来源。



银城国际控股有限公司主席黄清平先生表示:“受宏观调控收紧等因素影响及政策的滞后效果,房企整体的盈利水平下行已是行业趋势。过去房企通过高负债、高杠杆、高周转,实现快速扩张的发展模式已经不可持续。在此背景下,房地产行业正从增量开发到存量运营时代转变。本集团将积极面对挑战,在未来的发展中将继续保持安全边界,控制经营风险,同时利用自身品牌、产品和服务优势,积极在区域市场中赢得生存与发展空间,向精细化运营、高质量方向发展。我们所在的长三角区域市场作为中国经济发展的重要增长区,仍然是中国最具有活力、需求最旺盛的市场,城市人口仍在持续向其集中。房地产行业的规模还会继续存在,需求没有消失,随着抑制因素消失,需求会逐步释放。未来我们会继续聚焦长三角区域市场,发挥已经形成的地产、物业、康养等复合优势,在保障本集团资金稳健的安全前提下,理性扩张规模,提升经营质量,实现利润的稳步增长及业务持续稳定健康的发展,紧抓房地产行业加速整合带来的发展机遇。”



今天,银城国际控股举行在线2021年全年业绩发布会,吸引超过96位基金、分析师及媒体参与。公司管理层对业绩进行了详细讲解,并解答与会人员的踊跃提问。





