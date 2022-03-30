顺丰同城全年业绩表现亮眼 第三方实时配送收入第一



香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 国内最大的第三方实时配送服务平台 杭州顺丰同城实业股份有限公司（「顺丰同城」或「公司」；股份代号：9699）截至2021年12月31日止年度（「年内」）之全年业绩的收入持续攀升，毛利及毛利率首次录得正数。顺丰同城录得令人鼓舞的业绩，彰显公司实施业务发展策略得宜。



业绩亮点

-- 收入飙升68.8%至人民币81.7亿元

-- 毛利及毛利率转正，成功实现毛利人民币9,480万元及毛利率1.2%

-- 同城配送服务收入按年增加58.1%至人民币50.9亿元，占总收入为62.4%

-- 非餐配送场景收入按年增加105%至的人民币18.7亿元，占同城配送部份收入的37%

-- 活跃商家数量按年增加54.5%至258,000家以上

-- 活跃消费者人数从2020年约510万人增加至2021年约1,060万人，消费者规模按年实现翻倍，面向个人消费者业务收入已连续三年实现超过150%的同比增长

-- 最后一公里配送服务的收入按年增加89.3%至截至人民币30.7亿元，占总收入为37.6%；服务覆盖的市县数量扩大至超过1,900个

-- 凭借规模及效率的进一步优化，多元化的产品覆盖与全场景业务模式实现大幅度增长，顺丰同城录得令人鼓舞的业绩



年内，受益于非餐场景 、多元化的产品覆盖与全场景业务模式实现大幅度增长、活跃商家 与活跃消费者 数量不断扩大，及服务网络扩大至发展潜力巨大的下沉市场，收入按年飙升68.8%，至人民币81.7亿元。通过规模持续扩大，及对城市物流系统（「CLS」）中应用大数据及AI技术持续投入及进一步优化，实现更高运营效率及降低配送成本，公司连续三年实现毛利╱损率改善，录得毛利人民币9,480万元及毛利率1.2%。净亏损率则从去年15.6%收窄至截至年内的11%。



顺丰同城表示：「我们很高兴公司今年录得令人鼓舞的全年业绩，继去年底成功上市后，亮眼的全年业绩是顺丰同城业务发展的又一个卓越里程碑。过去一年，我们已通过业务全场景覆盖、扩大客户群及地理覆盖范围实现显著增长，不但全年业绩的收入持续攀升，毛利及毛利率更成功实现正数，成果有目共睹。」



业务回顾



同城配送业务高速增长

受惠于非餐饮外卖场景、多元化的产品覆盖与全场景业务模式实现大幅度增长、活跃商家群体与活跃消费者群体不断扩大，及服务网络扩大至发展潜力巨大的下沉市场，带动同城配送服务收入按年增加58.1%至人民币50.9亿元。当中，非餐配送场景收入按年增加105%至的人民币18.7亿元，占同城配送总收入37%；下沉市 及县的收入则按年增长89%至人民币16.7亿元。



面向商家的同城配送

开放包容的实时配送网络以及专业全面的配送解决方案持续为商家赋能，活跃商家数量按年增加54.5%至258,000家以上，顺丰同城为商家首选的第三方实时配送服务供货商。同城零售、近场电商、近场服务均取得了显著的收入增长，例如医药行业、服装行业及数码3C商家配送的收入按年增长超过165%；生鲜果蔬、鲜花绿植、蛋糕甜点等商家配送的收入增加逾95%。此外，公司于年内不断深化与多个领先品牌的合作，累计与超过2,300家商家品牌建立友好业务关系。凭借公司多年来坚持以优质、稳定及以客户为中心的高质量服务，商家客户续签率在收入Top100品牌于年内高达86%。



面向消费者的同城配送

由于持续快速扩大的消费者群体，面向消费者的同城配送收益已连续三年实现超过150%的同比增长。通过覆盖各种场景的专业、可靠及全天候的实时服务，活跃消费者人数从2020年约510万人增加至2021年约1,060万人，消费者规模较按年实现翻倍。打造「先锋骑手」专业团队服务持续提升消费者配送标准，于2021底实现订单接起率不低于99%，时效达标率超过96%，运营及营销效率均有所提升。



最后一公里配送优势进一步强化

基于需求日益增加及高效履约能力承接更多的订单，最后一公里配送服务的收入按年大幅增加89.3%至人民币30.7亿元，最后一公里服务覆盖的市县数量扩大至超过1,900个。最后一公里配送强化进一步扩大网络并加强网络效应及规模经济，不但提高骑手的收入、增加骑手的长期忠诚度，并有效降低配送成本。



科技赋能助骑手提高履约能力体现高质量服务

持续的资金投入技术进一步优化运营效率及降低配送成本，通过使用CLS，对每个服务场景的高峰时段和订单密度变化进行实时分析和精确重组，骑手可全天为多服务场景交付订单，应对实时的订单量波动，骑手效率的整体提高。



年内，公司的活跃骑手 数量按年增加32%至超过606,000人，骑手规模扩大有助于公司进一步扩展现有业务，同时探索及承接新业务线，包括开发夜间（24小时）配送服务网络，确保服务表现及应对客户的特定需求。年内，顺丰同城保持了高质量服务，时效达标率95%，对时效要求高的餐饮外卖场景的平均配送时间仅26分钟，夜间（24小时）配送服务网络覆盖的城市数量达693个。



公司总结：「为推动业务和收入以保持高于行业平均水平的高速增长，公司多年致力深耕配送服务场景、积极扩大覆盖网络及客户群。为了接触更多商家及消费者，公司积极将服务网络从一线及二线城市扩大至潜力巨大、骑手资源及销售渠道丰富的下沉城市。同时，公司积极响应消费者不断变化、复杂及多样化的需求，坚持透过优质服务来提升客户忠诚度，更改善定制化服务及技术赋能以进一步优化服务质量。通过业务优化、精细化运营提高效率及更深层次的市场渗透，我们相信未来公司将实现更大的规模经济及网络效应，实现盈利，为股东创造长期价值。」



有关杭州顺丰同城实业股份有限公司（股份代码：9699.HK）

顺丰同城专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。顺丰同城采用全场景业务模式，对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。服务覆盖范围广泛，涵盖成熟场景(例如餐饮外卖)至增量场景(例如同城零售、近场电商及近场服务)，使顺丰同城能够因应本地消费市场发展升级去满足不断变化的客户需求。详情请浏览公司网站：https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



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