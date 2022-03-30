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来源 Solargiga Energy 阳光能源2021年转亏为盈 净利润达人民币1.93亿元 「一基两翼」战略成功提升盈利能力 提高优质低价产品市场份额

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的太阳能单晶光伏产品垂直整合企业阳光能源控股有限公司（「阳光能源」或「集团」，香港联交所上市股份编号：757）公布截至2021年12月31日止之全年业绩，成功于年内转亏为盈。



受集团主要产品，包括光伏组件和单晶硅片销售增长的推动，加上硅片平均售价攀升，集团收入增长17.4%至人民币 71.05亿元，对外总出货量按年增长7.8%。集团的业绩转亏为盈，与去年录得亏损相比大幅改善，归属于母公司股东的利润达约人民币193.2百万元，主要由于高效产能及规模效益大幅提升，有助推高集团整体毛利率。



回顾年内，受惠于利润率较高的单晶硅片销售增加，集团的毛利增长50.1%至人民币879.1百万元，毛利率提升至12.4%。因此，集团未计利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）飙升189.7%至人民币799.7百万元。



集团在2021年持续对现有产能进行升级改造，加上受益于规模经济效益，使经营利润大幅增加，经营活动所得现金流净额在年内大幅增加82.8%至人民币10.30亿元（2020 年：人民币 563.5 百万元）。



业务回顾



硅棒及硅片业务



回顾年内，单晶产品较多晶产品于光伏发电上的应用更见优势，其市场份额持续快速增加。由于集团的单晶硅棒产品大部分留作内部使用，对外付运量为414.4兆瓦（2020年：710.8兆瓦），而单晶硅片的对外付运量则大幅增加至4,087.0兆瓦（2020年：3,145.8兆瓦），较去年增长超过 30%。



除了传统单晶P型产品外，集团亦生产更高光电转换效率的单晶N型产品。以单晶N型硅片为基础的TOPCON电池和异质结HJT电池，有望成为下一代光伏电池的主流。为把握这一趋势，集团实现了单晶N型硅棒的技术突破和产品市场化验证，并已开始供应N型硅棒与硅片予国内外客户。



集团位于中国云南省曲靖市的单晶硅棒及单晶硅片生产基地在年内开始进行量产。由于该厂享有当地政府各项优惠的招商政策，更重要的是电费作为拉晶主要的生产成本，而当地电费比位于辽宁锦州的主要生产基地低50%，有助提升集团整体毛利率。因此，集团持续扩大当地产能，以满足客户急速增长的需求。截至年末，该厂的单晶硅棒和单晶硅片年产能分别达4.3吉瓦和2.5吉瓦。



组件业务



为集中资源发展更具优势的产品，集团调整营运策略，于去年起停止自行生产太阳能电池，改以集中生产及销售上游单晶硅片（硅棒）与下游组件作为双主力产品。



回顾年内，为满足组件客户的需求，集团在江苏盐城持续扩充组件产能，并进一步强化规模效益。截至2021年12月底，集团的组件总产能达7.2吉瓦，江苏盐城组件产能占其中5.4吉瓦。单晶组件除了可坐享当地政府的各项优惠招商政策外，更可藉租赁厂房方式营运，以大幅降低资本开支的投入。此外，由于长三角附近属组件原辅材料供应的集中地，因此集团在采购方面也享有优势。



卓越的产品质量和价格竞争力使让集团获得稳定而规模庞大的客户。组件对外销售的主要客户为国内大型央企和国际跨国企业，如中国国家电力投资集团公司、日本夏普（SHARP Corporation）、信义玻璃与信义光能集团、中国广核新能源控股有限公司等。其中，集团已连续九年成为日本夏普最大的光伏组件代工厂，并共同合作持续拓展国外客户的组件销售。



展望



目前集团已形成以辽宁锦州为基地，云南曲靖和江苏盐城为两翼的「一基两翼」布局模式， 这种布局让集团坐享低成本和高效率的生产优势，成为带动单晶硅棒及单晶硅片毛利率增长的动力之一。预期至2022年年底，云南曲靖单晶硅棒与单晶硅片年产能将再分别提升至6.0吉瓦与3.6吉瓦，将分别占集团单晶硅棒年总产能的81% 及单晶硅片年总产能的49%。藉低成本高效产能的大幅释放，未来不仅可带动毛利率持续攀升，亦让集团的技术优势更充分发挥，并取得更大进展。



至于组件生产能力方面，预期2022年底时，江苏盐城产能将增加至6.4吉瓦，因而带动集团整体组件总产能达至8.2吉瓦。



此外，集团积极开拓终端光伏电站建设与应用业务，这不仅可由下而上拉动组件产品的销售，亦可分享建设及经营光伏系统业务带来的利润，以提高集团整体盈利能力。因此，除了透过集团内部光伏电站系统开发的全资附属公司之外，集团也透过设立系统开发合资公司去发展光伏发电系统（BAPV）业务，以及光伏建筑一体化（BIPV）业务。



阳光能源董事会主席谭文华先生表示： 「2022年，全球光伏发电新增装机量将持续快速增长，加上各国政府一系列支持光伏产业发展的政策催化，预计中国及全球中长期光伏产品需求向上的势头将持续强劲，进一步迈向光伏行业全面市场化竞争，企业将通过自我稳定发展，推进技术进步，降低发电成本，以摆脱政策补贴，推动达至全面平价上网的目标，并带来爆发式的需求成长。」



「集团已准备就绪，将依托现有优势全力以赴，迎接行业蓬勃发展的美好时代，助力中国在2060年实现『碳中和』目标，为地球环境的永续发展贡献一己之力。」



关于阳光能源控股有限公司（香港联交所上市股份编号：757）

阳光能源控股有限公司乃中国领先的太阳能单晶光伏产品制造商之一，利用垂直一体化之优势，专注于单晶太阳能硅片以及光伏组件之制造及销售，以及光伏系统之设计及安装业务。集团产品目前多数销售给国内央企以及质量要求严格的大型跨国企业。







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