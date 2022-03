华信金融公布2021年全年业绩

香港, 2022年3月28日 - (亚太商讯) - 香港华信金融投资有限公司(「华信金融」,连同其附属公司统称「集团」,将更名为「天机控股有限公司」;股份代号:1520.HK)欣然宣布其截至2021年12月31日止年度(「年内」)的经审核之全年业绩。



年内,集团业务主要包括服饰产品的设计、制造及贸易,以及提供贷款融资服务。鉴于服饰市场的需求于年内持续复苏,集团服饰业务实现可观的增长。在良好业务表现之推动下,集团收益于年内增加约22.1%至约1.40亿港元(2020年:1.14亿港元)。毛利约为3,870万港元(2020:2,500万港元),增加约55.1%。受惠于于收益增加,加上集团在年内策略性将业务焦点转至服饰业务中拥有较高毛利之自有品牌产品,带动整体毛利率上升约5.9个百份点至约27.7%(2020年: 21.8%)。随着集团收益上升,加上年内没有录得商誉减值亏损,公司拥有人应占亏损大幅收窄约32.1%至约4,630万港元(2020年:6,810万港元)。



业务回顾

服饰业务

服饰业务是集团的核心业务,收入主要源自销售服饰产品,包括自有品牌产品与贴牌产品。年内,美国是集团服饰业务的主要市场;随着美国放寛社交限制措施,加上财政措施及货币支持,经济于2021年出现反弹。因此,服饰业务的收入按年增长约20.7%至约1.293亿港元(2020年:1.071亿港元),占集团总收入的92.4%。



有见自有品牌产品的毛利率较高,集团于年内专注拓展自有品牌产品,令该分部的收入增加约80.4%至约9,170万港元(2020年:5,080万港元),成为服饰业务的最大贡献者,占年内服饰业务的收入约71.0%(2020年:47.5%)。毛利跃升约107.5%至约2,770万港元(2020年:1,340万港元),而毛利率更由2020年的26.3%上升至约30.2%。



由于集团于年内策略性地转移焦点至自有品牌产品,导致贴牌产品的收入减少至约3,750万港元(2020年:5,620万港元),贡献年度服饰业务总收入的29.0%。毛利及毛利率则分别录得约416,000港元(2020年:毛利为420万港元)及约1.1%(2020年:毛利率为7.4%)。



贷款融资业务

集团的贷款融资业务主要向香港的个人消费者及小型企业提供贷款。受惠于年内本地疫情得到良好控制,以及全球经济活动持续复苏,香港经济于2021年强劲复苏。年内,贷款融资业务录得收入约1,060万港元(2020年:740万港元),增加约42.3%,占集团总收入的7.6%。



展望

集团一直努力不懈地物色新商机以扩展其服饰设计、制造及贸易业务。有见服饰界的发展已将重点转向理解潮流文化的年轻一代市场,集团抓紧时尚潮流服饰市场潜力巨大的机遇,计划在专注制造自有品牌女装产品的基础上更多元化发展,同时挖掘男士和年轻人市场,成为全方位潮流服饰产品供货商。为配合业务发展策略,以及发展时尚文化服饰产品为愿景,集团已于2022年3月25日之特别股东大会表决通过更名为「天机控股有限公司」的建议,待开曼群岛公司注册处处长批准便可作实,为深化潮流服饰业务发展做好准备。



未来,集团将从多方面推进服装业务发展,不断开发更多元化的潮流服饰及相关产品组合,务求打开新的销售渠道。集团已于2022年1月委任全球著名奢侈品品牌集团LVMH资深设计师周怡冰博士出任首席创意官,负责管理集团的产品设计团队,开发自家品牌潮流文化产品与其他品牌的合作产品等。



另一方面,集团亦不断寻求与其它服饰企业建立战略合作关系。集团已于2022年1月与主要从事潮流及运动服饰及配饰产品的青岛威鼎体育用品有限公司在潮流服饰市场建立战略合作关系,扩大集团在男女运动服饰市场市场分部的业务。此外,集团为探索年轻一代市场,与成都创梦潮玩文化创意有限公司订立授权合同,获授予四个动画角色的知识产权独家使用权,用于IP角色的服饰开发、生产及销售。集团亦积极发掘于世界知名品牌、艺术家及设计师的跨界合作机会,以建立自主品牌形象及拓宽自主开发之品牌及产品种类。



于本年3月,集团更与国际著名艺术品牌Leblon-Delienne订立买卖协议,购买艺术收藏品以及相关非同质化代币(「NFT」)数码创作,供市场销售。该系列产品是由爱玛仕(Hermes)创意总监Jose Levy先生创作,未来计划邀请亚洲著名艺术家村上隆(Takashi Murakami)先生及蜷川实花(Mika Ninagawa)女士参与再创作,艺术收藏价值极高,同时也会邀请亚洲特别是香港的年轻艺术家及时尚人士参与,为亚洲时尚之都带来发展朝气。



华信金融主席及执行董事李阳先生表示:「集团深耕服装设计业务逾20年,致力设计及制作优质时装产品。有见潮流服饰市场潜力巨大,集团管理层计划未来逐步扩大潮流服装制造业务,策略性升级为全方位潮流服饰产品供货商。集团对潮流服饰业务的前景充满信心,我们相信新的公司形象将会为集团带来一番新气象。我们深信疫情过后,待经济活动回复正常,集团业务将会呈现更可观的增长。展望未来,集团会继续围绕着潮流服饰发展,以年轻人市场为导向的战略目标前进,亦会积极寻求与不同的知名品牌和设计师建立合作关系,冀打响自家品牌知名度,抓紧全球潮流服饰市场的庞大机遇,为股东争取长远回报。」



关于香港华信金融投资有限公司

香港华信金融投资有限公司(1520.HK)主要从事(i)服装产品的设计、制造及贸易;及(ii)提供贷款融资服务。服装业务主要分为两大种类,分别为贴牌产品与自有品牌产品。贴牌产品是按集团客户拥有或指定的私有品牌设计制造的产品,而自有品牌产品则是在集团专属品牌名下设计和制造的产品。为配合业务发展策略,集团已于2022年3月25日举行之特别股东大会表决更名为「天机控股有限公司」。



有关更多资料,请浏览:www.cefcfi.com.hk







