康圣环球公布2021年全年业绩 收入增至人民币 930.67 百万元

香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立临床特检服务提供商康圣环球基因技术有限公司(「康圣环球」或「公司」,连同其附属公司总称「集团」,股份代号︰9960.HK)今日公布截至2021年12月31日止年度(「2021年」或「本年度」)之经审核全年业绩。



回顾期内,集团实现营业总收入人民币930.67百万元,同比增长4.4%,其中非COVID-19相关检测收入人民币868.57百万元,同比增长12.3%。回顾期内,公司录得综合毛利人民币485.77百万元,同比增长5.4%,综合毛利率52.2%,较同期提升0.5%,现金及现金等价物1796.7百万元,同比增长113.6%。期内,公司非COVID-19相关检测分部业绩为197.18百万元,同比增长17.5%。董事会决议不派发2021财年之股息。



聚焦专科特检,六大业务线齐发力



集团自2003年成立以来,一直专注于临床特检,亦是中国最早涉足临床特检服务行业的公司之一。回顾期内,集团覆盖了3000多家医院,其中超过60%的为三级医院,新增3个实验室,实现特检检测量超168万例次,六大专科特检业务线均实现了正增长。



-- 血液学检测:集团新增50个检测项目,新增上海信诺佰世医学检验实验室,期内实现收入535.27百万元,分部业绩152.57百万元,同比增长14%和15.7%。

-- 神经学检测:集团发布6个新项目,涵盖阿尔茨海默病、重症肌无力等疾病,新增143家三级合作医院,期内录得收入89.85百万元,分部业绩14.06百万元,同比增长18.2%和11.6%。

-- 妇科相关检测:集团新增妊娠期综合症方向的诊断,期内录得收入52.25百万元,分部业绩3.55百万元,同比增长0.2%和0.5%。

-- 遗传病及罕见病检测:集团于期内实现收入43.50百万元,分部业绩5.43百万元,同比增长20.2%和126.4%,其中多种类固醇激素检测销量同比翻番

-- 传染病检测:集团新增28个检测项目,新增武汉康圣真源医学检验实验室,期内实现收入51.97百万元,分部业绩9.78百万元,同比增长3%和33.2%。

-- 肿瘤检测:公司新增肠癌、宫颈癌、膀胱癌和肝癌等检测项目,期内录得收入8.62百万元,分部业绩0.83百万元,同比增长13.4%和82.5%。

-- 其他:集团亦在研究服务、CRO及新检测方面新增超20个科研服务项目,期内实现收入19.46百万元,分部业绩5.99百万元,同比增长36.1%和35.1%。



坚持研发投入,培育拓展专科特检新业务线



截至2021年12月31日止,集团研发费用为90.33百万元,同比增长20.0%。集团新增研发项目112个,新增授理或授权专利17项,全年累计发表科研文章23篇。回顾期内,集团致力于推动中国的专科特检发展,新开拓了心血管科、眼科及风湿免疫科的特检服务。



-- 心血管科:集团聚焦冠心病、急性心肌炎、急性心肌梗死等心血管疾病生物标志物研发工作,并就标志物的临床价值进行验证研究。

-- 眼科:集团探索眼科结构化特检服务机会,研发覆盖遗传性眼病、感染性眼病和免疫性眼病的检测方案。

-- 风湿免疫科:集团初步开展6类疾病和药物的检测项目研发,涵盖干燥综合征、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、痛风、抗磷脂综合征以及别嘌呤醇检测。



涉足IVD试剂领域,完善免疫组库布局



集团控股的武汉海希生命科技有限公司是一家立足特检试剂研发、生产和销售的高新技术科技企业,可提供系统、全面的“高精尖新”检测试剂产品,公司的主力产品JAK2基因V617F突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法)和白血病融合基因定性检测试剂盒(PCR-荧光探针法)将进入到了NMPA注册的临床试验阶段。回顾期内,集团通过控股武汉海希生命科技有限公司,实现在产业链上游IVD试剂领域的布局。



作为下一代重要的测序技术,免疫组库测序技术在未来可能给行业带来颠覆的变化。回顾期内,集团成立武汉康圣贝泰生物科技有限公司,该公司将致力于免疫组库技术在多个学科的应用发展,探索生物制药和免疫治疗的路径实现。此外,为进一步完善在免疫组库的布局,集团于期内投资了国内领先的免疫组库企业深圳泛因医学有限公司,未来双方将在业务领域展开战略合作。



战略与展望



集团将继续巩固在中国血液病学临床特检中的领先地位,并复制在血液学特检中的成功经验,加快遗传病及罕见病、传染病、肿瘤及神经学特检服务等专科特检业务的增长。未来3-5年,集团将进入若干个新的特检服务专科领域。与此同时,集团亦致力于与临床特检行业的众多参与者(包括医生、医院、制药公司、合约研究机构、学术机构及监管机构)建立稳固的关系,深化现有的战略合作伙伴关系,并继续扩大现有的合作网络。自上市以来,集团重视对产业链横向及纵向的整合机会,未来集团将稳健地通过投资、整合、赋能来实现战略性及前瞻性的布局,助力成长。



康圣环球基因技术有限公司创始人、首席执行官兼首席医务官医务官黄士昂对中国专科特检行业未来发展充满信心,他表示:「由于公众健康意识不断增强及中国人口老龄化,对临床检验的需求不断增加,近年来中国特检市场的增速显著快于常规检测市场,公司一直致力开发和引进先进技术,以对应中国大量未满足的医疗需求。展望未来,我们将积极克服因新冠疫情带来的不确定因素,保持现有专科特检的稳定增长,同时继续努力开拓,研发和推出更多新专科系列,促进中国专科精准医学诊断与

治疗的进步。」



关于康圣环球基因技术有限公司

康圣环球基因技术有限公司(「康圣环球」或「集团」,股份代号︰9960.HK)是中国领先的独立临床特检服务提供商,亦为中国血液学特检服务的主要供应商。集团已建立全面的检测组合、广泛的医院网络及先进的技术平台,在中国所有独立特检供应商中,集团拥有最大的特检组合,在服务清单上提供逾3,500种检验项目,是全球最广泛的血液学检测服务提供商之一,包括逾2,300种血液学检验项目,主要瞄向具有庞大增长潜力或与血液学特检服务有重大协同效益的专科领域,包括遗传病及罕见病、传染病、肿瘤及神经学等。公司于2021年7月16日成功于香港主板上市。在过去18年中,公司超过1,100种检验项目完全由内部开发,及约2,400种检验项目由第三方开发或从第三方授权引入。公司为中国逾3,000家医院提供服务,其中超过1,500家为三级医院,包括所有前20名的医院。公司的使命是为全球患者及医生提供广泛而优质的专科检测服务,并促进精准医疗的应用。



