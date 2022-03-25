Friday, 25 March 2022, 15:46 HKT/SGT Share: 动力电池巨头中创新航递表港交所：全球增长最快的核心动力电池企业之一

香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 双碳目标下，新能源汽车驶上发展的快车道。作为其最直接的细分赛道，动力电池产业也迎来了巨大的发展机遇。3月11日，动力电池行业头部企业中创新航科技股份有限公司（下文简称”中创新航”）递表港交所，华泰国际担任独家保荐人。



中创新航是全球领先的新能源科技企业，主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。通过技术的不断创新，与产业链上下游的合作伙伴建立了高度互信、协同及共赢的关系，引领行业的进步及发展。



动力电池头部地位稳固 产品力卓越、规模化运营夯实行业领导地位



中创新航是领先的动力电池企业。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年装机量计，中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第二，在全球动力电池企业中排名第七，在2022年1月份装机量全球动力电池企业中排名第六；且是中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业，也是全球增长最快的核心动力电池企业之一。



产品力方面，高电压三元电池方面，中创新航率先推出高电压三元电池，具有高能量密度、长寿命及优异安全性的特点，成为乘用车的最佳电池系统解决方案之一，并实现大规模装机；「弹匣」电池方面，其率先在行业内通过三元电池系统的针刺不起火试验，大幅提升三元电池系统的热安全水平，并获得良好的应用；全极耳迭片电池方面，具有体积能量密度优异、快充性能突出等特质，已经成功搭载多个重点客户主流新平台车型；「One-stop Bettery」（Bettery指 Better Battery）电池方面，其具有新开发的极简结构，在能量密度、安全性以及经济性方面具有领先优势，并获得行业高度关注。凭借这些产品力，中创新航超越大部分竞争对手，进一步增强了核心竞争力。



此外，中创新航还打造了极具规模的运营体系，成为其进入动力电池产业的核心壁垒之一。凭此优势，中创新航能够有效管理高速增长的业务。规模化运营迭加其上述卓越产品力，为其未来持续发展提供了保障，有望进一步巩固其作为动力电池行业头部企业及核心成员的地位，夯实行业领先地位。



全球领先的创新平台引领行业发展 技术优势沉淀深厚把握快速增长机遇



中创新航以技术持续创新为驱动，其创新平台居于全球领先水平。根据弗若斯特沙利文的资料，中创新航是少数拥有全方位自主研发能力并能独立完成动力电池生产的动力电池企业之一。其拥有具全球影响力的动力电池创新平台，该平台由先进材料、先进电池、先进仿真与测试、智能制造、电池循环技术及数字化六个主要部分组成。凭借创新能力，其能够研发出一系列首发的核心技术，从而开发、制造出下一代动力电池。同时，其首发优势还进一步提高其电池技术储备。该公司亦与产业链企业深度合作以实现跨学科、跨领域的关键技术突破。此外，中创新航拥有强大的研发团队，并构建了完整、高效的研发体系。凭借其雄厚技术，助其具备长期可持续发展的核心竞争力。



市场需求看，根据弗若斯特沙利文报告，中国新能源车市场预计于2021年至2026年期间复合年增长率达23.6%。而动力电池是新能源车的核心部件，根据弗若斯特沙利文的资料，中国是全球最大的动力电池市场，该市场预计于2021年至2026年期间将以复合年增长率37.6%的速度增长。而中创新航有望凭借在动力电池行业的领先技术地位、把握住行业强劲增长机遇。



业绩方面，招股书显示，中创新航总收入由2019年的人民币1,733.8百万元增至2021年的人民币6,817.1百万元，2019年至2021年的复合年增长率高达98.3%。



除此之外，据内媒报导，于3月22日，中创新航于眉山市彭山区政府举行项目签约，将投入100亿元建设动力电池及储能系统眉山基地，此项目将是在四川落地的第二个生产基地，落户后将会有助于眉山市锂电产业集群成链发展，对加快构建“1+3”现代工业体系具有重要意义。



展望未来，动力电池市场正在加速发展，头部企业中创新航有望凭借其突出技术、运营等领先优势，提升市场占有率，在新能源汽车快速发展的时代洪流，抓住机遇，实现更大的发展。





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