Friday, 25 March 2022, 13:09 HKT/SGT Share: 中国时尚鞋服龙头百丽时尚申请港交所上市 营收稳步增长前景可期

香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 今年以来，赴港上市潮持续向前推进，截至03月21日，已有多达78家公司向港交所递A1表。在三月递表的18家公司中，于03月16日递表的中国知名时尚鞋服集团百丽时尚集团（简称「百丽时尚」）受到瞩目。



A1数据显示，百丽时尚深耕产业链数十年，全面参与和完善了包括商品企划、设计研发、生产、直达消费者（「DTC」）零售及客户运营的全价值链环节，并建立行业领先的垂直一体化商业模式。由20个品牌所组成的多元化的品牌网络，覆盖女鞋、男鞋和童鞋以及服装和配饰等品类。根据弗若斯特沙利文的资料，以2020年零售价值统计，百丽时尚以11.2%的市场份额位居中国时尚鞋履市场首位。



全渠道优势助力 营收稳步增长



百丽时尚致力于通过零售DTC模式，实现与消费者的直接触达，为消费者带来良好的购物体验。截至2021年11月30日，该集团在中国开设有9,153家直营店，门店遍布30个省份的337个城市以及香港及澳门，直营时尚鞋服零售网络实现广泛触达。通过与大量消费者的直接接触，百丽时尚能够及时获取消费者喜好变化以及时尚潮流变化情况，进行产品更新迭代，满足消费者需求，从而提升客户忠诚度和品牌知名度。



随着电子商务的发展，在线竞争日益激烈。为此，百丽时尚投入大量资源增强在线销售网络的布局，并建立了广泛的影响力。在2021年天猫「双十一」活动中，天猫十大畅销时尚女鞋品牌当中多个品牌均来自百丽时尚。按2020年在线时尚鞋履零售销售价值计，百丽时尚在所有中国公司中名列第一。



在较强的业务能力支撑下，百丽时尚无惧疫情影响，实现了营收与利润的稳步增长。公开数据显示，百丽时尚的收益由截至2020年2月29日止年度的人民币201亿元增加至截至2021年2月28日止年度的人民币217亿元，同比增长8.1%，并由截至2020年11月30日止九个月的人民币159亿元进一步增加至2021年同期的人民币176亿元，同比增长11.0%。



从收入结构看，在鞋履业务方面，百丽时尚收益由截至2020年2月29日止年度的177亿元人民币增加至截至2021年2月28日止年度的188亿元，较上一财政年度收入增长6.3%；在服装业务方面，同期由25亿元人民币增加至30亿元，实现了21.1%的增长。



此外，百丽时尚拥有充沛的现金流。财务数据显示， 2021年11月30日，该公司现金及现金等价物达人民币21.13亿元，为其长期稳健经营提供了有力的支撑。同时，截至2021年11月30日止9个月，该公司整体毛利率约65.6%，较2020年同期的64.6%实现了在较高水平之上的稳步提升。



中国时尚潮流市场前景广阔 百丽时尚投资价值突出



从行业来看，伴随着中国的消费升级趋势以及中产阶级人数的增长，越来越多的消费者开始注重产品的个性化与差异化，时尚潮流企业备受消费者青睐。根据弗若斯特沙利文资料，中国时尚潮流市场规模预计将由2020年的人民币1,573亿元稳步增长至2025年的人民币1,872亿元，行业充满增长潜力。百丽时尚作为中国时尚潮流市场的头部企业，在行业稳步增长趋势下，市占率有望持续提升。



在这一前景广阔的市场上，百丽时尚以消费者为洞察，打造了一个多元且差异化的品牌矩阵，覆盖广泛的价位以及时尚赛道。此外，百丽时尚还在持续拓展品牌组合，以迎合不断变化的时尚趋势。通过多品牌差异化的战略布局，百丽时尚可以更加充分地挖掘各类细分市场，与多圈层消费者密切有效沟通，从而能够满足不同消费者对于时尚、价位、场景功能的不同需求，打造多垂类增长曲线，实现企业多元、强劲的发展，在行业中保持领先地位。



凭借垂直一体化的商业模式，百丽时尚可以紧跟市场潮流变化，根据最新时尚趋势及时推出新品，以满足消费者不断变化的喜好，最大限度地提高产品的受欢迎程度及销售额，不断巩固自身竞争优势，引领行业发展。



对资本市场而言，百丽时尚身处大消费赛道的时尚潮流细分领域，基本面扎实，且行业增长确定性高，拥有较好的投资价值，值得投资者重点关注。





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