众安在线公布2021年全年业绩



香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 3月25日，众安保险（6060.HK）发布2021年年度报告，公司发挥保险科技和生态连接上的优势，进一步推进保险普惠，为超过5亿用户提供了有温度的保险服务，全年理赔客户数1.29亿。



公司坚持有质量的可持续增长，以科技驱动降本增效，去年总保费突破200亿元，达到203.7亿元，同比增长21.9%。并实现了成立以来的首次承保盈利，综合成本率逐年下降至99.6%。由于承保盈利和投资收益的稳健增长，公司去年实现归母净利润11.6亿元，同比增长达110.3%。



“保险+科技”双轮驱动下，2021年众安出具了77亿张保单，并且将自身沉淀的保险科技能力和先进商业模式向行业和海外输出，推动保险产业链的数字化转型。报告期内，众安的科技输出收入达5.2亿元，同比增长42%，服务保险产业链客户109家。



健康生态闭环升级，数字生活场景突破



健康生态和数字生活生态仍然是驱动众安保费增长的两大引擎。2021年，众安保险为2586万被保用户提供了健康保障和医疗服务，健康生态总保费约77亿元，其中，健康个险的付费用户达到1800万，同比增加了30%。



众安一方面秉持健康普惠的理念，持续升级百万医疗险产品“尊享e生”系列，在重疾方面引入了30多种未成年人罕见病特药，同时针对慢病人群、女性、老年人等不同客群，推出了专属医疗计划，还有诸如癌症筛查、互联网医疗、中医等全方位的增值服务。



另一方面，众安继续积极布局健康生态闭环，为用户提供“保险保障+医疗服务”的一站式体验，将产品和服务从住院、重疾等严肃医疗场景，延伸至用户日常需求的门急诊、重疾治疗、慢病治疗、康复管理、消费医疗等场景，以更好地服务用户全生命周期，提升用户的整体健康水平。



数字生活生态2021年实现保费收入73亿元，众安抓住新消费的发展浪潮，利用连接场景的能力，借助科技赋能，不断挖掘电商、航旅、数字生活等领域新型场景，以各类创新类产品填补客户的多样化保障需求。



成熟业务实现了渠道多元化，如面对以“内容+私域”为核心的直播电商2.0时代，众安推出了直播及短视频电商退货运费险，去年来自新型电商的退货运费险保费占整体退运险业务已超过20%。



同时，创新业务上也取得了高速增长。众安依托宠物O2O生态的布局，宠物险年化保费突破了1亿元，同比增长2.5倍以上，市占率为国内行业头部。此外，依托图像识别技术和设备维修服务的布局，以碎屏险为代表的电子设备类保险增速超65%，市场份额同样领先。



以宠物险、碎屏险、无忧保为代表的创新业务收入同比增长了约29%，占数字生活总保费比例提升到了19%。



报告期内，众安还加大了自有品牌和自营渠道的建设。去年自营渠道贡献保费规模达36亿元，同比增长66.4%，占公司总体保费比例提高到18%。同时，通过生态间的交叉渗透，自营渠道的加复购率达到约33%，用户人均收入贡献达到506元，为用户提供更全方位的保障。



助力全球保险业数字转型，科技版图不断开拓



去年，保险行业首次发布了保险科技领域中长期专项规划《保险科技“十四五”发展规划》、银保监会发布了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等多份文件，提出了保险机构数字化线上化转型的目标和路径。



作为保险科技领军企业，众安保险持续在人工智能、区块链、云计算、大数据和生命科技等前沿技术领域探索，用科技重塑保险价值全链条。去年公司研发投入达到11.3亿元，同比上升24.5%，占总保费比例达到5.5%，工程师及技术人员共计1836名，占公司员工总数达48%。



众安保险以科技力对内实现降本增效，不断提升用户体验。基于云端的分布式核心系统“无界山”，助力众安在2021年出具77亿张保单，全年理赔客户数达1.29亿。科技赋能下，众安的理赔线上化率超过95%，健康险全智能理赔每28秒有一个理赔结案，获赔等待时长同比减少57%。



同时，众安也将沉淀的保险科技经验及技术能力，帮助保险行业参与者在业务、技术、运营、组织等各个层面实现数字化转型。



2021年，众安的科技输出收入达到5.2亿元，同比增长42%，其中持续性收入占比约48%。去年，众安共服务保险产业链客户109家，同比新增34家。产品矩阵和客户群都更加丰富，如众安在合规科技推出的等保测评系统签约了38家客户，保险经代中台帮助20多家主要经代公司完成数字化转型，抓住了线上化业务机遇。



海外布局上，众安科技输出的业务版图进一步拓展，服务的国际客户从日本、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国扩展到越南、泰国、菲律宾及欧洲。



公司与友邦保险集团成为区域科技合作伙伴，搭建了下一代分布式保险核心系统Graphene，帮助友邦保险加速数字化，并触达新的客户群。众安还与泰国最大的寿险公司之一孟泰人寿达成合作，提供轻量级SaaS核心系统产品Nano，帮助孟泰人寿加速了产品的研发周期和进入市场节奏。对于互联网保险平台客户，众安则提供了整体保险金融解决方案平台Fusion，为客户排忧解难。



2021年，众安在香港的落子众安国际也继续突破发展的里程碑。众安国际旗下虚拟银行ZA Bank作为香港首家正式开业的虚拟银行，不到两年时间里，用户数量到去年底就已经突破50万，存款余额达70亿港元，贷款余额同比增长约4倍至约25亿港元，业务规模始终保持行业领先地位，也是目前香港本地产品最齐全的虚拟银行之一。



关于众安在线财产保险股份有限公司 (股份代号: 6060.HK)

众安在线财产保险股份有限公司（「众安在线」或「公司」）成立于 2013 年 10 月，是中国一家领先的互联网保险科技公司。2017 年 9 月 28 日，众安在线在香港联交所上市，成为香港金融科技第一股。众安在线于四大核心生态系统提供保险产品及解决方案，包括健康、数字生活、消费金融及汽车生态。众安在线聚焦于保险科技领域，将自身领先的保险科技经验及技术能力，以搭建数字新基建的方式帮助保险产业链的客户实现数字化转型。



了解众安更多内容，请联系众安投资者关系团队：IR@ZhongAn.com





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