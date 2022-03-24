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来源 VCREDIT Holdings Limited 维信金科派期末股息15港仙 未来争取保持两至三成派息率 为股东缔造持续性投资回报

香港, 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立在线消费金融供货商维信金科控股有限公司（「维信金科」或「集团」；股份代号：2003. HK）欣然公布截至2021年12月31日止年度（「本年度」）的经审核综合业绩。



本年度，集团总收入大幅上升34.4%至人民币34.58亿元（2020年：人民币25.73亿元），而集团净利润为人民币11.79亿元（2020年：净亏损人民币8.70亿元），成功转亏为盈。另外，集团锐意为股东创造持续性投资回报，务求与股东分享集团努力经营之成果，因此继中期业绩时首次宣派股息后，董事会建议派发末期股息每股15港仙，连同已派发之中期股息及特别末期股息每股20港仙，全年派息合共每股35港仙。



尽管疫情和宏观经济环境带来挑战和不确定性，维信金科在以科技为重点的风险管理和动态运营战略的推动下，于本年度取得卓越经营表现和亮丽财务业绩。受惠于中国宏观经济复苏，贷款实现量大幅增长，加上集团策略性迁移至具有更高质量的借款人和获客模式，成功提高整体资产质量，带动贷款撮合服务费显著增加115.9%至人民币15.40亿元。利息类收入则为人民币19.72亿元，与去年大致持平。



集团主要透过纯粹的在线贷款发放流程提供两大信贷产品，分别为信用卡余额代偿产品和消费信贷产品，该等产品均为分期付款。本年度，交易总数目为3.4百万宗，信贷产品的平均期限约为9.4个月，平均贷款规模约为人民币11,965元。集团不断调整风险管理和信贷政策，以保持审慎的风险处理方式和运营效率，从而实现出色的业务增长和可控的信贷风险绩效。



客户群数量质量齐升

集团采取积极的管理，加强沟通渠道，专注于市场营销且具有较高的品牌知名度，并成功扩大用户基数。维信金科迈向注册用户「破亿」的门坎，本年内注册用户数量增加至1.125亿，实现了贷款撮合的显著增加。与此同时，通过使用人工智能驱动的大数据客户获取模式，集团得以提升运营效率、加强目标客户识别能力并提高市场渗透率；并通过持续优化在线应用程序和系统提升客户体验，提高客户忠诚度和回头率。受惠于此，集团成功将客户群转向更高素质且近乎优质及优质借款人，逾期水平亦显著改善。



优化风险管理以提升资产质量

集团着重以科技为重点的风险管理，其信用风险模型通过引入多维数据来源、深度分析信贷风险绩效和进行复杂的测试来完成迭代过程；同时不断调整风险管理和信贷政策，以保持审慎的风险处理方式和运营效率，从而在本年度实现显著业务增长和可控的信贷风险绩效。另外，集团的信用风险管理能力卓越，有助集团保持核心竞争力及维持健康的业务增长的有利定位，从而抵御宏观经济的不确定性。本年度，透过适时调整政策和优化风险模型，集团将首次付款逾期率维持在整个行业的低水平，约为0.42%，有利于集团资产质量的提升。



与融资合作伙伴紧密合作、强强连手

为支持业务的快速、可持续发展，集团于本年度与包括全国性股份制商业银行、消费金融公司和信托基金在内的69个外部融资合作伙伴紧密合作。这些合作伙伴形成了一个多样化且丰富的融资库，长期且稳定的合作关系使集团能够提高融资成本。此外，集团的担保公司、第三方担保公司和资产管理公司形成了一个生态系统，确保集团的融资灵活性，并为集团的融资伙伴提供保护。



展望

展望未来，为了缔造持续性投资回报，集团将寻求向股东提供定期股息，目标派息率一般介乎集团每年度的经审核净利润的20%至30%。然而，派息率将受集团的财务业绩、可供分派储备及现金状况等多项董事会认为相关的因素影响。



另外，为促进消费金融业务进一步增长及满足优质客户的财务需求，集团将致力优化业务策略及提升技术，为客户提供更佳的服务以提升品牌知名度；通过不断投入研发技术和人工智能提高风险管理能力，同时加强与金融机构及其他业务合作伙伴的常规化和长期合作，为业务发展构建广阔的护城河。除继续发展现有的消费金融业务外，集团亦将积极物色合适的投资或合作收购对象，务求扩大业务规模和提升业务多元性，在瞬息万变的宏观环境下保持竞争力。



有关维信金科控股有限公司

维信金科控股有限公司（「维信金科」）是中国领先的独立在线消费金融服务提供商，拥有超过十年的行业经验。集团主要向未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质借款人提供纯在线消费产品，产品的资金全来自持牌金融机构，有关融资结构有能力提供消费信贷服务予全中国客户。同时，维信金科为合作持牌金融机构提供各种风险裁量程度的解决方案及灵活的利润分享机制，以加强资金的可扩展性和可持续性。



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