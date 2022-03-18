Monday, 21 March 2022, 08:02 HKT/SGT Share: 瑞科生物宣布于香港交易所主板上市计划 每股H股作价24.80港元 集资额最多765百万港元

专注于HPV候选疫苗的研发，经营以自主研发新型疫苗为主的业务模式

香港, 2022年3月21日 - (亚太商讯) - 中国创新型疫苗公司 ── 江苏瑞科生物技术股份有限公司 (「瑞科生物」或「公司」，股份代号：2179.HK)，今天宣布于香港联合交易所有限公司 (「香港交易所」) 主板上市计划。



瑞科生物将全球发售30,854,500股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中27,769,000股H股将作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，占初步发售股份总数约90%；余下3,085,500股H股将于香港作公开发售(可予调整)，占初步发售股份总数约10%。瑞科生物将于2022年3月21日(星期一)上午9时开始于香港公开发售，并于2022年3月24日(星期四)中午12时截止。公司的股份预计将于2022年3月31日(星期四)于香港联交所主板开始买卖，股份将按每手买卖单位500股H股买卖，股份代号为2179.HK。



-- 摩根士丹利亚洲有限公司、招银国际融资有限公司及中信里昂证券资本市场有限公司为联席保荐人；摩根士丹利亚洲有限公司、招银国际融资有限公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

-- 兴证国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、安信国际证券（香港）有限公司及华盛资本证券有限公司（仅就香港公开发售而言）为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

-- 利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。



凭借新型佐剂技术打造疫苗管线



瑞科生物是一家创新型疫苗公司，拥有高价值疫苗组合，并由自主研发的技术所驱动。公司主要专注于HPV候选疫苗的研发。疫苗组合主要包括12款疫苗，包括核心产品REC603，是一款重组HPV九价疫苗，目前处于III期临床试验阶段，是国内少数几家拥有处于III期阶段的HPV九价候选疫苗的公司。



近年来，疫苗学领域步入全新时代。免疫学的先进技术及突破在很大程度上重塑了疫苗学，为提供更安全、更有效的疫苗解决方案创造了机会。根据弗若斯特沙利文，于2020年，亚单位疫苗约占中国疫苗市场的55.4%，预计于2030年进一步增至86.6%。在不断增长的亚单位疫苗及技术突破的推动下，按产值计，中国疫苗市场预期将由2020年的人民币753亿元增长至2030年的人民币3,333亿元，复合年增长率为16.0%。凭借公司在开发亚单位疫苗方面的强大研发能力，公司相信自身正处于有利位置，将可进一步受惠于中国疫苗市场的整体增长。



基于多年来聚焦疫苗开发的经验以及利用公司自主研发的技术平台，公司已建立涵盖宫颈癌、新冠肺炎、成人结核病、带状疱疹、手足口病及流感等广泛疾病谱的12款候选疫苗的全面疫苗组合。公司的疫苗组合已拓展至世界卫生组织于2019年发布的DALYs评估的《全球疾病负担》中负担最重的10大疾病中的5种，以及2020年全球最畅销的5种疫苗产品中的3种所覆盖的疾病领域。公司的核心产品REC603是一款重组HPV九价候选疫苗，目前正在中国进行III期临床试验。公司计划于2025年就REC603提交BLA申请，并于 BLA申请获批后开始商业化。此外，公司的新冠肺炎疫苗ReCOV于2021年6月在新西兰启动ReCOV的I期临床试验，并于2021年10 月获得初始部分揭盲数据。基于I期试验的主要安全及免疫原性数据以及部分揭盲效力数据，公司随后于2022年1月获得了菲律宾FDA的临床试验批准，可对ReCOV进行全球II期╱III期试验。目前，公司已在菲律宾为ReCOV的全球II期╱III期试验进行受试者招募。于2022年1月，公司亦就余下三组取得揭盲临床数据并正落实数据分析及临床试验报告，并将于2022年提交EUA/BLA申请。



布局涵盖多种疾病的候选疫苗管线，以解决尚未满足的巨大需求



公司已采取疫苗开发策略，旨在稳固自身于疫苗行业的领先地位。考虑到疫苗行业的总体趋势，公司已从战略上开发出一条由预防性向暴露后预防的管线。除HPV及新冠肺炎疫苗外，公司的全面管线亦包括重组带状疱疹疫苗、两款成人结核病疫苗、流感四价疫苗及手足口病四价疫苗。



其中，HPV疫苗是全球最具商业价值的疫苗之一，2020年全球市场规模为42亿美元，就产量而言占全球疫苗市场约11.5%。故此，公司战略性地开发了全面的HPV疫苗管线，以满足对HPV疫苗的迫切需求。迄今为止，公司已针对不同国家及人群正推进三项主要候选疫苗（即一款重组HPV九价疫苗REC603，两款重组二价疫苗REC601及REC602）的临床试验。目前，公司还在开发使用自主研发的新型佐剂（对标AS04）的REC604a及REC604b，可能会减少给药次数，计划分别于2022年与2023年提交IND申报。



值得留意的是，公司的重组九价HPV疫苗（即REC603）预期将成为国内首批获批及商业化的国产疫苗之一。公司目前正进行III期临床试验，并已于2021年10月为效力测试完成12,500名受试者招募。首位受试者已于2021年6月26日招募入组，公司正积极与业内领先的主要研究者及高资质的合约研究机构合作，以加快疫苗的试验进度。公司预计将于2022年上半年完成三针给药，并计划于2025年达到III期临床试验的主要终点，并向国家药监局提交BLA申请。



自主研发的先进技术平台，支持及推动下一代候选疫苗的开发



通过在疫苗学领域多年的投入与专注，公司已开发出由新型佐剂平台、蛋白工程平台及免疫评价平台组成的综合疫苗创新引擎，而公司也是少数几家有能力研发新型佐剂的公司之一，能够对标所有目前已获得FDA批准的新型佐剂。目前，公司的技术平台已形成「铁三角」，在抗原设计及优化、佐剂的开发及生产以及识别抗原及佐剂的最佳组合方面形成协同效应。在该等平台的支持下，公司透过不断升级自身技术以进一步丰富研发手段，从而继续推动公司疫苗开发向前发展。



除公司的技术平台外，IPD系统亦为公司的研发活动奠定了坚实基础。IPD系统管理候选疫苗的全生命周期。通过IPD系统，公司能够同时推进多个疫苗开发项目。



不断扩展生产能力，加固竞争优势



公司已在早期阶段开始建立自身的生产能力，旨在确保公司的候选疫苗顺利转化为成功的商业化疫苗产品，而公司的生产及质量控制系统均符合业界领先的GMP标准。同时，公司亦招聘了许多负责生产及质量的人才，他们在疫苗公司积累的商业化经验让他们获得了丰富的行业洞察力及深刻的见解。



目前，公司正于江苏省泰州市建设HPV疫苗生产基地，一期的设计产能为每年500万剂HPV九价疫苗或30百万剂HPV二价疫苗，而公司的HPV疫苗生产基地一期建设预计将于2022年底完成。此外，公司已于2021年11月获得ReCOV的药品生产许可证，同时也完成了ReCOV的GMP标准生产基地的建设，该生产基地亦可用于生产重组带状疱疹疫苗，总建筑面积约为17,000平方米，有可能支持300百万剂ReCOV的年产能。



高绩效的管理及科研团队，获得医疗行业的领先投资者支持



研发是公司持续成功的关键。随着各种科技进步及创新技术不断重塑疫苗学领域，疫苗行业得以迅速发展。公司由一支经验丰富的管理及科研精英团队领导，吸纳了拥有资深免疫学学术研究及疫苗产品开发经验的行业顶尖科学家，以及熟悉将候选疫苗从概念引入市场的行业知名专家。



此外，公司还得到股东的大力支持，包括医疗行业的领先投资者，以及清池资本、Temasek、君联资本及红杉中国等主要机构投资者，这代表了一众股东对公司市场地位及增长潜力的认可。同时，公司认为在多元化股东基础的财务支持及行业洞察力的驱动下，将能够实现未来的增长。



江苏瑞科生物技术股份有限公司董事会主席、执行董事兼总经理刘勇博士表示：「随着疫苗学领域进入全新时代，在新型疫苗技术以及疾病及人群覆盖率显著扩大的推动下，中国的疫苗市场有望大幅增长。我们相信，凭借我们强大的研发能力，预计可进一步受惠于中国疫苗市场的整体增长。前瞻未来，我们已计划不断加快候选疫苗的研发、临床试验及商业化，并使我们能够迅速推进HPV疫苗、新冠肺炎疫苗的开发同时亦能快速推进其他候选疫苗的开发及商业化。此外，我们将通过鼓励持续创新、完善组织架构、公司文化及人才招募体系，实现技术和产品在全球市场内商业化，以及在国际范围内开展合作，籍以开发候选疫苗及技术来促进市场渗透及提高盈利能力。同时，我们将继续寻求机遇，引进全球先进技术，并招聘海外人才，以增强我们的自主研发实力。我们亦将评估是否有机会布局海外研发中心，从而与海外学术机构及科学家紧密合作，并持续推动我们的研发活动。最后，在我们强大的研发能力的推动下，我们将致力于疫苗行业从研发到商业化的全价值链创新，并为股东和投资者创造更大价值。」



所得款项用途：



经扣除包销费用及其他与全球发售有关的估计开支后，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约$672.4百万港元(假设超额配售权未获行使及发售价为每股发售股份$24.80港元，并计划作下列用途：



-- 约 47.3%或317.9百万港元将分配予继续优化、开发及商业化HPV疫苗管线，包括核心产品（重组HPV九价疫苗REC603）



-- 约17.7%或119.3百万港元将用于新冠肺炎疫苗（即ReCOV）的临床前及临床研究、注册



-- 约 21.1%或142.0百万港元将用于其他候选疫苗的临床前及临床研究、注册，包括重组带状疱疹疫苗REC610、结核病疫苗REC606及REC607、重组四价流感疫苗REC617及重组手足口病四价疫苗REC605



-- 约6.7%或44.7百万港元将用于进一步加强研发能力及提高营运效率



-- 约7.2%或48.5百万港元将用作营运资金及一般企业用途





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

