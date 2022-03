Wednesday, 9 March 2022, 11:31 HKT/SGT Share: 国际天食集团有限公司(3666.HK)改名「上海小南国控股有限公司」 获股东通过

香港, 2022年3月9日 - (亚太商讯) - 国际天食集团有限公司(3666.HK)公布,董事会更改公司名称获股东通过,将英文名称更改为「Shanghai XNG Holdings Limited」,并采纳中文名称「上海小南国控股有限公司」作为本公司之双重外文名称,以取代现有双重外文名称「国际天食集团有限公司」作识别用途,以提升企业形象,令定位更清晰。



改名的原因,主要是董事会认为更改公司名称更有利于集团未来的业务发展, 亦更符合公司及其股东之整体最佳利益。更改公司名称符合集团进一步加强其知名品牌小南国的策略,在中国拥有35年餐饮经营历史,并将更有效提高该品牌的市场知名度及重塑。因此,董事会相信,新名称能为集团提供更合适的企业形象及身份,并能更有效反映公司目前的战略及业务发展方向。



除了其知名品牌小南国外,集团旗下亦涉及中餐、西餐、休闲餐饮、饮品等多种业态,自创品牌有上海小南国、南小馆及慧公馆,同时亦引进DOUTOR、 ORENO及Wolfgang Puck,致力于多元化的持续发展。集团未来将会逐步把重心转移到高端的非日常场景和日常的便利场景的两端上,在对现有业务进行优化改革的同时,也会为了未来的成长进行投资。



另外,更改公司名称将不会影响股东任何权利、公司日常营运及其财务状况。新公司名称生效后,所有现时以现有名称发行之股票将继续为有效凭证,并将继续有效用作买卖、结算、登记及交付用途。新公司名称生效后,公司所有新股票将会以公司新名称发行。此外,待联交所确认后,公司于联交所买卖证券之中英文股份简称亦将于更改公司名称生效后作出更改,而公司于联交所之股份代号「3666」将维持不变。





