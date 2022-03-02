Wednesday, 2 March 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical悉尼办公室正式启动

澳大利亚悉尼, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - Avance Clinical是澳大利亚本地最大的CRO，致力于协助世界各地的生物科技以及制药公司完成早期临床研究。目前，我们的悉尼办公室已经正式启动，以协助大悉尼地区日益壮大的临床运营团队。



Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen表示：“一直以来，我们致力于为员工提供灵活的办公环境。但是，随着我们的员工和客户对于面对面交流需要的增加，我们决定为其提供一个优越的办公以及会议环境，同时为员工保留远程办公的选择。Avance北悉尼的办公室将支持持续扩大的悉尼团队。”



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Avance Clinical最近与国际私募基金公司The Riverside Company达成了的合作协议，以支持其地区性和全球性的业务拓展，该合作使Avance Clinical的估值超过2亿澳元。



首席执行官Yvonne表示，“有了具有国际合作经验以及在医疗健康领域有深度见解的Riverside的支持，Avance Clinical将通过扩张团队以及收购的方式实现地区性以及全球性的扩展。”



Avance Clinical是一家澳大利亚本土CRO公司，致力于为本地以及国际生物制药公司提供符合国际标准的临床研究服务，服务范围横跨各个临床研究阶段。



同时，Avance Clinical也是一家被澳大利亚基因科技监管办公室（OGTR）认证的基因科技CRO，这使其有资格进行疫苗以及基因修饰生物体相关的临床研究。



首席执行官Yvonne谈到，“我们有着非常高的回头业务率，这足以证明我们的技术以及以客户为本的临床专家可以在快节奏和强竞争的环境中脱颖而出，满足我们客户的需求。”



Avance Clinical在过去两年连续被Frost & Sullivan评为“CRO最佳实践奖 ”。



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联系我们: https://www.avancecro.com/contact-us/



关于Avance Clinical



Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。



Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有24年历史的CRO公司在过去两年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。



临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。



我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过105个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。



技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle和Medrio都是我们的系统长期供应商。



媒体联系方式：

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



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