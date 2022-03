中国核能科技与晶科能源订立设备采购协议

香港, 2022年3月1日 - (亚太商讯) - 中国核能科技集团有限公司(「中国核能科技」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0611.HK)宣布,集团之间接全资附属公司中核(南京)能源发展有限公司于2022年2月28日与晶科能源股份有限公司(「晶科能源」)订立设备采购协议,于中国云南省临沧市镇康县开发总容量为80兆瓦之光伏发电站。设备采购协议之代价约为港币2.27亿元。镇康光伏发电站预计于2022年5月31日或之前并网发电,建造完成后将由集团拥有及营运。开发光伏发电站有助集团业务组合更多元化,以为集团带来额外之利润来源。



晶科能源是一家全球知名并拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,其间接控股股东为晶科能源控股有限公司(纽交所代码:JKS)。中国核能科技过去一直维持及经营位于中国的自主持有电厂,是次与晶科能源订立设备采购协议后购买镇康发电站项目之设备,将有助集团进一步扩大光伏发电业务。此外,集团去年引入由国资委最终控制的深圳市新南山控股(集团)股份有限公司之直接全资附属公司雅致国际(香港)有限公司为第一大股东,坐拥两大国资背景之股东优势,积极布局新能源业务。



集团管理层很欣喜能够与晶科能源合作,相信其光伏设备能协助集团开发位于中国云南之光伏发电站,加快集团业务发展步伐。国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》,目标到2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上,管理层预期太阳能发电装机量将保持快速增长。未来,在国家不断提倡「碳达峰、碳中和」的政策背景下,集团会继续增强其在新能源行业的能力,扩展光伏业务,促使组合更多元化,提升市场份额,多管齐下提高盈利能力,为股东带来最大的贡献。



关于中国核能科技集团有限公司

中国核能科技集团有限公司(0611.HK)主要从事新能源业务;包括(i)工程、采购及建设(「EPC」)及咨询分部;(ii)发电分部;(iii)融资分部;(iv)制造及买卖业务分部,包括制造及买卖太阳能相关产品;及(v)其他分部,包括集团之企业管理、投资及库务服务。集团荣获多项专利,并取得2020年度光伏品牌实验室(「PVBL」)年度电站投资品牌价值及EPC品牌价值20等殊荣。



有关更多资料,请浏览:http://www.cnetcl.com





