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Tuesday, 1 March 2022, 17:10 HKT/SGT
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来源 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited
中国核能科技与晶科能源订立设备采购协议
于云南开发80兆瓦光伏发电站 加快集团光伏发电业务发展

香港, 2022年3月1日 - (亚太商讯)  - 中国核能科技集团有限公司（「中国核能科技」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0611.HK）宣布，集团之间接全资附属公司中核（南京）能源发展有限公司于2022年2月28日与晶科能源股份有限公司（「晶科能源」）订立设备采购协议，于中国云南省临沧市镇康县开发总容量为80兆瓦之光伏发电站。设备采购协议之代价约为港币2.27亿元。镇康光伏发电站预计于2022年5月31日或之前并网发电，建造完成后将由集团拥有及营运。开发光伏发电站有助集团业务组合更多元化，以为集团带来额外之利润来源。

晶科能源是一家全球知名并拥有垂直一体化产业链的光伏制造商，业务涵盖硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，其间接控股股东为晶科能源控股有限公司（纽交所代码：JKS）。中国核能科技过去一直维持及经营位于中国的自主持有电厂，是次与晶科能源订立设备采购协议后购买镇康发电站项目之设备，将有助集团进一步扩大光伏发电业务。此外，集团去年引入由国资委最终控制的深圳市新南山控股（集团）股份有限公司之直接全资附属公司雅致国际（香港）有限公司为第一大股东，坐拥两大国资背景之股东优势，积极布局新能源业务。

集团管理层很欣喜能够与晶科能源合作，相信其光伏设备能协助集团开发位于中国云南之光伏发电站，加快集团业务发展步伐。国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，目标到2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上，管理层预期太阳能发电装机量将保持快速增长。未来，在国家不断提倡「碳达峰、碳中和」的政策背景下，集团会继续增强其在新能源行业的能力，扩展光伏业务，促使组合更多元化，提升市场份额，多管齐下提高盈利能力，为股东带来最大的贡献。

关于中国核能科技集团有限公司
中国核能科技集团有限公司（0611.HK）主要从事新能源业务；包括(i)工程、采购及建设（「EPC」）及咨询分部；(ii)发电分部；(iii)融资分部；(iv)制造及买卖业务分部，包括制造及买卖太阳能相关产品；及(v)其他分部，包括集团之企业管理、投资及库务服务。集团荣获多项专利，并取得2020年度光伏品牌实验室（「PVBL」）年度电站投资品牌价值及EPC品牌价值20等殊荣。

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话题 Press release summary

部门 能源
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China Nuclear Energy Technology Corporation Limited
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