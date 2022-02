乐普生物科技成功登陆香港交易所主板

香港, 2022年2月23日 - (亚太商讯) - 聚焦于肿瘤治疗领域的生物制药企业──乐普生物科技股份有限公司(「乐普生物」或「公司」,股份代号:2157.HK),正式登陆香港交易所主板市场,股份代号为2157,每手买卖单位为1,000股H股。



公司的全日股价最高达到每股H股$7.34港元,收市报每股H股$7.14港元。全日成交量达约15.8百万H股,成交金额约$112百万港元。



此次乐普生物在港交所上市,全球发售126,876,000股H股,其中香港发售股份12,688,000H股,国际发售股份114,188,000H股。公司于全球发售所得款项净额预计约为804.2百万港元(经扣除就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支以及假设超额配售权未获行使),计划用于为核心产品拨资;为其他主要临床阶段候选药物及主要临床前候选药物拨资;收购有潜力的技术及资产及扩张候选药物管线,包括发现新候选药物及业务开发活动,及履行公司向翰思收购HX008项下的持续付款责任;用作一般公司用途。



乐普生物围绕在研管线构建了三个具有协同效应的核心技术平台,即ADC技术平台、抗体发现平台、具备先进工艺的分析开发平台。公司亦积极推进包括ADC产品管线、溶瘤病毒产品管线在内的候选药物,以及联合疗法的临床开发进程,计划继续重点布局创新产品,建设全新治疗管线,设计和开发创新产品并为建设先进技术平台。



在推进候选药物开发的同时,公司已规划并落实生产和商业化布局。公司于2019年在北京制造厂启动运营1条符合GMP标准的2,000L抗体生产线,目前还正在北京建设设计产能为200L的溶瘤病毒药物生产线,及在上海生物园打造生物医药生产中心,包括初步设计产能为12,000L的生产线,以及配套实验室,一条正在建设中的产能为6,000L的生产线。



乐普生物科技股份有限公司创始人、董事长兼执行董事蒲忠杰博士表示:「今天,我们很高兴见证乐普生物在香港交易所正式挂牌上市。这是我们发展史上的一个重要里程碑,也是我们新征程的起点。我们衷心感谢客户和股东多年的信任和合作。亦感谢合作伙伴、香港交易所和香港证监会的大力支持。凭借乐普生物强大的研发能力、先进的开发平台及丰富的产品管线,我们将能把握行业的未来趋势及方向,利用自身的竞争优势,进一步巩固乐普生物的市场地位,为股东及投资者创造更大的价值。」



关于乐普生物科技股份有限公司



乐普生物于2018年注册成立,是一家聚焦于肿瘤治疗领域的生物制药企业,已构建多个肿瘤产品管线。截至最后实际可行日期,公司的产品管线包括八种临床阶段候选药物、三种临床前候选药物及三种临床阶段的候选药物的联合疗法。除此之外,公司还致力开发ADC及溶瘤病毒产品。根据弗若斯特沙利文的资料,按临床阶段ADC候选药物的数量统计,乐普生物的ADC候选药物管线在中国处于领先地位。截至最后实际可行日期,公司已启动28项候选药物的临床试验,其中三项临床试验已进入注册性试验,两项临床试验正在美国进行。专利方面,截至最后实际可行日期,公司已拥有11项中国授权专利、20项美国授权专利、9项日本授权专利、7项欧盟授权专利及韩国、澳大利亚、智利、印度、哥伦比亚、印度尼西亚、新西兰及以色列各1项授权专利;及74项申请中专利,其中包括中国内地15项及境外司法权区(如美国、日本、韩国、澳大利亚、以色列、印度及欧盟)59项,涵盖单抗结构、靶向表位、CMC、用途、生物制剂剂型及适应症。



如欲获得更多乐普生物数据,请浏览公司网站 https://www.lepubiopharma.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network