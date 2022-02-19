Friday, 18 February 2022, 21:12 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康获纳入恒生综合指数及恒生港股通指数

香港, 2022年2月18日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团已获恒生指数有限公司选为，并将纳入以下指数成份股，相关变动将于2022年3月7日正式生效。



(1) 恒生综合小型股指数

(2) 恒生小型股（可投资）指数

(3) 恒生医疗保健指数

(4) 恒生港股通指数

(5) 恒生港股通中小型股指数

(6) 恒生港股通小型股指数

(7) 恒生港股通香港公司指数

(8) 恒生港股通非AH股公司指数



恒生综合指数是香港资本市场的全面指标之一，指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值的95%，采用流通市值加权法计算，可以用作发行指数基金、互惠基金及表现量度基准。医思健康获纳入恒生综合指数，标志着公司股份已符合纳入港股通的标准。港股通是香港与内地股票市场交易互联互通的机制之一，随着医思健康成为港股通投资标的，内地投资者可直接交易医思健康的股票。这充分展现了市场对公司长期价值和增长潜力的高度认可。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「医思健康获纳入恒生综合指数体现了资本市场对集团的肯定。获纳入指数及成为港股通标的将有助集团拓宽股东基础，加强股份流动性，从而进一步提升集团的投资价值和市场知名度。展望未来，集团将不断精进业务能力，通过内生和收并购不断完善闭环大健康生态系统，为更多人提供健康管理服务，为客户创造更大价值 ，为股东带来更好回报，引领行业升级发展。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为MSCI小型股指数及恒生综合指数成份股。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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