Tuesday, 15 February 2022, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 DigiMax Global Inc DigiMax在苹果和谷歌应用商店推出CryptoHawk AI移动应用 同时还推出“免费增值”预约服务

多伦多, 2022年2月15日 - (亚太商讯) - DIGIMAX GLOBAL INC.(“公司”或“DigiMax”)(加拿大证券交易所代码:DIGI)很高兴地宣布,其已在全球苹果和谷歌应用商店发行最新版本的CryptoHawk AI移动应用。



CryptoHawk AI是当今市场中最全面的加密投资洞察工具之一。免费获取洞察力意味着世界上任何人都可以利用人工智能作出更好的投资决策。人工智能洞察力可以免费使用。



CryptoHawk AI提供三套交易洞察服务,几乎可以为任何类型的交易商或投资人创造收益,其中包括:



- 多空交易-每小时提供比特币和以太坊买卖建议;

- 趋势观察 -为10种市值较大的加密货币提供数周波段交易买卖机会;

- 山寨币监测–评估市值排名前100位以下200种货币的异常交易量和市场情绪变化。如有异常,及时警告交易商。



上周测试发行之后,CryptoHawk AI在苹果和谷歌应用商店分别得到了4.9和5.0的评分,积极评级和评价有100多条。



评价样本如下所示:



- “无法相信这是免费的,对山寨币来讲真是好消息。”

- “如果你希望详细了解加密交易,本应用倒是可以帮你作出正确的选择。”

- “最佳加密应用!!!!CryptoHawk AI正是你加密交易的必需。”

- “太棒啦!这款应用真是太棒了,比使用手机浏览器好多了。人工智能技术效果不错,能够帮助你处理所有加密交易活动。”



CryptoHawk AI可以在苹果应用商店和Google Play 或 www.cryptohawk.ai获取。



该应用现在有三个版本:Freemium、Smart Plan和Pro Plan。



这款应用推出之后,所有人均能通过网络浏览器或移动应用使用CryptoHawk AI“免费增值”版本,注册之后便可免费使用各项功能。现在,用户能够实时查看我们的最新预测信息。



通过网络或移动终端缴纳每月29.99美元的基价之后,SMART PLAN可帮助用户通过文本、电邮或应用通知获取三套CryptoHawk AI预测服务,其中包括比特别和以太坊多空交易,其他10种货币趋势观察以及早期预警小市值货币市场巨变。



通过缴纳每月99.99美元的费用,便可使用PRO PLAN,其中包括通过网络或移动终端获取多空基准警示。另外还有额外网络分析工具以及据以评估市场趋势和交易运算法则的遗留数据。



另外,支持多空预测的人工智能应用已经过更新,纳入额外的关联性数据库,减少了此类需求,提高了准确性和及时性。



DigiMax 首席技术官Thierry Hubert说:“CryptoHawk AI是一种增加加密货币投资机会的工具,可谓规则改变者。不管加密货币的价格是升是降,人工智能工具均可帮助投资者确认他们自己的理论或制定新的交易策略。人工智能将通过技术分析继续创造更为公正、更加准确的交易数据指标,这比投资者单干要强得多。”



关于 DigiMax



DigiMax 是一家AI科技公司,致力于通过在各个垂直领域提供先进的金融、预测和加密货币解决方案来释放颠覆性技术的潜力。 DigiMax 是 IBM Watson 的官方合作伙伴,公司的工程团队在机器学习、神经语言处理、人工智能、大数据和加密货币技术方面拥有丰富的经验。要了解更多信息,请访问我们的网站:https://digimaxglobal.com/



联系: (833) - DIGIMAX (833-344-4629)



Thierry Hubert

Chief Technology Officer

(833) 344-4629 x701

thubert@digimax-global.com



Chris Carl

President & CEO

(833) 344-4629 x700

ccarl@digimax-global.com



关于前瞻性陈述的注意事项



加拿大证券交易所及其监管部门均不会对本新闻稿的充足性或准确性负责。



本新闻稿包含“前瞻性陈述或信息”。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别:预期、打算、计划、目标、寻求、相信、项目、估计、期望、战略、未来、可能、可能、应该、将和对未来时期的类似引用。本新闻稿中前瞻性陈述的例子包括,除其他外,关于公司和 Kirobo Inc. 未来计划、期望和目标的陈述。



前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们受固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响,其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所示的结果和财务状况存在重大差异。因此,您不应依赖任何这些前瞻性陈述。



前瞻性陈述包括以下内容:我们的现金流和收益的充足性、未来融资和/或信贷的可用性,以及其他可能影响我们扩展此处描述的平台和软件的能力的条件、加密货币行业的需求水平和财务表现、法律法规的发展和变化,包括通过立法行动和修订的规则和标准加强对加密货币行业的监管加拿大证券管理局申请,安大略证券委员会和/或其他司法管辖区的其他类似监管机构,我们的技术网络(包括计算机系统、软件和云数据)中断,或我们的操作系统、结构或设备的其他中断,以及公司向加拿大某些省份的证券监管机构提交的披露文件中讨论或提及的风险因素,可在 www .sedar.com。鉴于这些风险、不确定性和假设,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们无法保证,购买MADA一定会按照上述条款完成,或者,如果出现违约,公司能够成功偿还其依据备忘录预支的款项。



我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可获得的信息,并且仅在作出之日发表。除适用的证券法要求外,我们没有义务公开更新任何可能因新信息、未来发展或其他原因不时做出的任何书面或口头前瞻性陈述。



资料来源: DigiMax Global Inc.



话题 Press release summary



部门 无线, Crypto, Exchange, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



DigiMax Global Inc Aug 4, 2021 15:00 HKT/SGT CryptoHawk已经为订阅者提供2个月BTC的回报率为44.5%,ETH的回报率为22.1% 更多新闻 >>