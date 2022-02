Tuesday, 8 February 2022, 15:12 HKT/SGT Share:

来源 Oculis Oculis 任命 Bastian Dehmel 博士为首席临床开发官 安进(Amgen) 前高级管理人员加入 Oculis 担任首席临床开发官,领导临床开发的规划及推动优越的临床营运

瑞士洛桑, 2022年2月8日 - (亚太商讯) - Oculis S.A.(“Oculis”)为一家后期临床生物医药公司,专注于开发创新性眼科治疗方法以改善患者的视力和生活。公司宣布委任 Bastian Dehmel 博士为全球首席临床开发官,Bastian Dehmel 博士将常驻于Oculis在瑞士洛桑的企业总部,并将主要负责推动公司眼科创新疗法新药申请阶段开发的进程,Bastian Dehmel 博士的加入将会进一步增强公司执行领导团队的实力。



Dehmel 博士在全球生物科技及医药行业拥有近二十年经验,涵盖多个治疗领域的早期和后期药物开发、临床营运、生物统计、法规和医学事务。在加盟 Oculis 之前,他曾于瑞典生物制药公司 OxThera 担任首席医学官。此前,他在 Amgen 的欧洲和全球总部担负重要职务,包括领导其全球三期 EVOLVE 临床研究(森西帕(R) /明帕拉(R)),以及共同领导全球产品战略团队。Dehmel 博士亦曾担任丹麦诺和诺德(Novo Nordisk)和德国葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的医学顾问。



Dehmel 博士在德国柏林夏里特大学(Charité University)接受内科临床培训,并在德国柏林马克斯·德尔布吕克分子医学中心(Max-Delbrück Center for Molecular Medicine)从事博士后研究工作。



Oculis 首席执行官 Riad Sherif 博士表示:「Dehmel 博士曾任职多家大型制药及创新生物科技公司,于领导全球临床发展计划方面拥有丰富的国际经验。Dehmel 博士的加盟 ,让我们倍感欣喜,希望与他一同加速眼科创新疗法的开发进程。Dehmel 博士的专业知识对 Oculis 下一阶段的发展极为重要,让我们以创新产品造福全球患者。」



Oculis 首席临床开发官 Bastian Dehmel 博士补充道:「Oculis 积极寻求创新眼科疾病治疗方案,以改变患者的生活,这是一个充满挑战又令人期待的使命,我很高兴能够加入如此鼓舞人心的团队。Oculis 已建立独特且高度差异化的产品组合,期待我能应用自己在全球药物开发领域的经验,进一步支持 Oculis 产品的商业化进程。」



关于 Oculis

Oculis 为一家总部位于瑞士洛桑的生物制药公司,专注于开发革命性的创新眼科治疗方法,以改善患者的视力和生活,业务遍及欧洲、美国和中国。Oculis 拥有强大而广泛的产品开发组合,包括多项非侵入性的后期新型外用(眼药滴剂)治疗,对于视网膜水肿和眼前段疾病患者而言,这标志着有关技术取得空前的进步。此外,Oculis在剂型配方方面的研发和创新能力,使其能开发一系列外用药物以针对威胁视力(影响眼睛前段和后段)的眼科疾病。详情请浏览 www.oculis.com





