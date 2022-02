首佳科技获大股东增持股份 有利长期业务发展

香港, 2022年2月7日 - (亚太商讯) - 首佳科技制造有限公司(「首佳科技」,连同其附属公司,统称「集团」;股份代号:0103.HK)欣然宣布,集团收到京西控股(乃首钢基金之全资附属公司,而首钢基金为首钢集团之全资附属公司)发出有关行使可换股债券附带的转换权的转换通知,以按换股价为每股换股股份港币0.33元转换本金额为港币24,000,000元之可换股债券(「该转换」)。因此,于2022年2月7日,已根据可换股债券之条款及条件向京西控股分配及发行72,727,272股换股股份(占紧接该转换前已发行股份总数约3.83%,及经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约3.69%)。换股股份应在各方面与于发行日期已发行之其他股份及彼此之间享有同等权益且附带相同权利(包括享有股息之权利)。紧接该转换后,首钢集团直接和间接持有首佳科技已发行股份总数979,446,451股,占首佳科技已发行股份总数总额的49.68%。



由于该转换能进一步(i)提升及巩固首佳科技的流动资金、资本基础及财务状况;(ii)减轻可换股债券的财务费用;及(iii)反映了首钢基金对集团长期业务发展的信心及承诺,这将有利于集团的长期业务发展,故董事会欢迎京西控股的决定,并认为该转换符合首佳科技及股东的整体利益。



首佳科技主要从事制造子午线轮胎用钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品。集团位于浙江省和山东省的两大生产基地均获得国家鼓励的高新技术企业资格,目前每年生产超过20万吨钢帘线。透过其厂房扩展计划,集团有序地朝着发展为一个拥有年产量30万吨级以上精品钢帘线制造企业的目标迈进。



集团一直维持稳健财务状况,截至2021年6月30日,集团的净资产约为港币17亿元,而集团的银行结存及现金(包括已抵押银行存款)约为港币2.3亿元,充裕的现金流让集团在科技制造产业内积极物色合适的投资对象。为报答股东一直以来的支持,董事会分别于2019年及2020年财政年度建议派发末期股息每股缴足股本的普通股港币1仙及港币1.5仙,旨在持续回报股东并为股东创造收益,以获得股东的持续支持及信心,并体现集团服务股东之价值。



首佳科技董事长兼董事总经理苏凡荣先生表示﹕「展望未来,我们会投入更多资源发展科技制造业务,为顾客提供更多优质产品和服务,旨在扩大我们于科技制造市场之份额,多管齐下为股东缔造长远而稳定的回报,打造出一个具有影响力的『东方』品牌。」



首佳科技制造有限公司

集团主要从事制造子午线轮胎用钢帘线、切割钢丝及胶管钢丝,于浙江省和山东省设有两大生产基地,目前每年生产合共超过20万吨钢帘线。集团多年来坚持提供优质产品,其产品供应全球超过20个国家,深获国际轮胎制造商的认可。集团于1992年4月于香港联合交易所上市,其主要股东为实力雄厚的世界五百强企业-首钢集团有限公司(北京国有资产监督管理委员会直接监督之国有企业)。透过持续提供优质钢帘线及钢丝产品及优化产品组合,集团致力成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一。



