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来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC宣布委任新行政总裁

香港, 2022年1月31日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」/「集团」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）欣然宣布委任中信国际电讯集团有限公司副总裁黄政华先生为中信国际电讯CPC行政总裁一职，接任荣休的李炳智先生，李先生服务集团超过20年，贡献良多。以上安排将由2022年2月1日起生效。

黄政华先生获委任为中信国际电讯CPC行政总裁

中信国际电讯CPC副董事长蔡大为先生表示：「我们十分欢迎黄先生加入中信国际电讯CPC。黄先生对电信行业深具远见，凭借其卓识洞见、丰富的经验及对科技的热诚，我有信心他能够秉承我们「创新 ∙ 不断」的座右铭，带领团队推动业务增长，于这个急速发展及转变的行业中做优做强。」



黄先生现任为中信国际电讯副总裁，自2008年起主理中国业务。黄先生过去曾任职多间电信公司，在电信业领域拥有丰富管理经验，是发展大中华市场及执行策略的专家。黄先生具备广阔的视野及宏观的市场发展策略 ，将为中信国际电讯CPC的客户带来效益。



黄先生表示：「我非常荣幸担任中信国际电讯CPC行政总裁一职，在历仼管理者的努力拼搏下，凭借公司前瞻的创新科技及专业人才，奠定了我们成为全球领先数智通讯服务伙伴的优良基础，我们一直致力通过创新科技提升竞争力，以智慧思维推动智能创新，赋能ICT产业发展。过去在中信国际电讯工作的十四年来，我体验了整个集团由人才、产品及服务方面，持续创新不断、优质快速发展。我期望携手管理团队及全体员工一起，秉承“团结、协作、包容、关爱”的企业精神，带领中信国际电讯CPC加速发展成为“一流的全球化数智通信伙伴”，以客户为本，与伙伴共赢，创造下一个高峰。」



中信国际电讯CPC简介



中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



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Catherine Yuen (阮颖珊)

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电话 (852) 2170 7536

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