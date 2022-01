Friday, 21 January 2022, 11:31 HKT/SGT Share: 中环控股(1735)伙京东组合扩产业生态圈 收涨21%

香港, 2022年1月21日 - (亚太商讯) - 中环控股(01735.HK)自去年2021年以来,先后与腾讯云、中科新松、京东产发等企业达成战略合作关系,全速发展人工智能、智能制造、物联网等科技产业链生态平台。中环控股在1月19日再次传出利好消息,宣布再次与京东集团股份有限公司(JD.com, Inc)合作,与其附属公司JD Oriental Development VII Limited(「京东东方发展」)岀资在香港设立合资公司,深化双方在生态产业链的优势。



在此计划下,合资公司名为京中环置业有限公司(「合资公司」))。该合资公司计划通过招拍挂程序循合法途径获取物流园区的土地使用权,以助力于发展金融服务中心、智慧物流研发中心、物流总部孵化中心、云商中心、云仓中心、农村电商中心、冷链中心及孵化配套中心等,以数字化转型加速现代化水平。



利好消息岀炉后,中环控股于20日的表现向好,高开高收,早上开市高开$9.7,收市报$11.18,升幅达20.73%,创下52周新高,总成交$4238万。



21年财报亮丽 多个产业录得爆炸性增长

中环控股于2021年H1的收入为$3.13亿港元,较上一年度增加198.87%;毛利为$1689万港元,与同其相比增加29120%;对应毛利率由0.07%提升至5.3%。成效已在财报中有所体现,公司投资价值正愈发凸显。



2021年中期财报显示,除了核心的地基业务、建材买卖分别贡献$8465万港元及$1.4亿港元的收人外,其新业务包括物业管理、餐饮供应链和健康及医疗业务亦均已录得盈利,在业务期内收入分别为$1899万港元、$2747.7万港元及$3691.6万港元,中环控股多元化创收成果已现,公司多轮驱动的创收模式渐成规模效应。



本身业务着眼于地基业务的中环控股,近年来的业务更趋多元化,在自身产业发展成熟并获得稳定盈利的情况下,中环控股于本年继续频频岀击,再下一城,宣布将其业务板块拓展至其他产业生态之构建。是次与京东战略性的合作,可获得其享誉全球的智能供应链及仓储系统,进一步串联起零售、科技、物流、健康等各个领域的优势。因此,合资公司成立后,中环控股可借力于京东技术驱动的供应链解决方案、龙头物流服务商优势及其多元化的背景,增强自身产业整合服务能力,并带来协同效应,更让公司的业务韧性不断增强,实现新的增长。



借京东技术支持 中环控股有望成新产业巨头



与此同时,京东本身在内地作为电商龙头,在其回港交所上市后,京东的市值长期维持在1万亿水平。



京东作为一家主要从事电商业务的控股公司,其新业务已经全面展开,包括向第三方提供的物流服务、海外业务、技术创新以及向物流物业投资者提供的资产管理服务以及出售开发物业。京东通过其子公司京东物流向第三方提供全面的供应链解决方案,包括仓储、运输、配送及售后服务。在此情况推算,京东为满足中国内地的强劲市场,不断与世界各地有潜力的商户拓展战略合约,相信与中环控股合作亦是因为这样的原因。



京东成功以「供应链技术及服务」为基石,把本来看似没有关联的公司串联起来,让零售、科技、物流、健康等领域享尽自身优势,并慢慢构建出京东供应链产业生态圈。中环控股现在的产业分布有点像京东的早期,所以凭着深度的交流合作,中环控股有望复制其成功要素。



最后,纵观中环控股过往的资产布局,相信未来亦会有更多聚焦在产业上下游,或围绕产业生态布局的产业投资,以实现业务协同效应。若沿此多元化创收方向拓展,中环控股未来业绩必定能交出更亮丽成绩表,其投资价值绝对不能忽视。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Jan 19, 2022 22:51 HKT/SGT 京东附属公司与中环控股全资子公司宣布成立合资公司 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   