来源 Apollomics, Inc. 冠科美博 (Apollomics Inc.) 将于 2022 年 1 月 26-27 日(周三、周四)举办线上投资者活动 活动将分为英语和中文两场举行,以满足不同时区与会者的需要

中国杭州市、上海市和美国加州福斯特市, 2022年1月12日 - (亚太商讯) - 冠科美博(Apollomics Inc.),一家致力于发现和开发单药及组合肿瘤疗法的创新生物制药公司,今日宣布,管理团队将为来自美国和中国的参会者举办两场网络直播,冠科美博联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士将和联合创始人兼总裁 Sanjeev Redkar 博士、首席医学官余健鸿K. Peony Yu医学博士 、首席财务官注册会计师 Wilson W. Cheung先生一起介绍公司的战略概要和公司产品管线的更新。



会议日期/时间:



1、英语场:1月26日上午11:00(美国太平洋时间)(美东1月26日下午2:00/中国1月27日凌晨3:00/欧洲1月26日晚上8:00)



2、中文场:1月27日上午11:00(中国北京时间)(美国太平洋1月26日晚上7:00/美东1月26日晚上10:00/欧洲1月27日凌晨4:00)



竭诚邀请所有相关人员通过冠科美博网站观看网络直播,页面链接地址:



https://www.apollomicsinc.com/press-releases/events-presentations/

https://www.apollomicsinc.com/zh-hans/新闻稿/活动和演示/



网络直播的资料保留三个月。

关于冠科美博(Apollomics Inc.)

冠科美博(Apollomics Inc.)是一家创新型生物制药公司,致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目,包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。公司在中国杭州市、上海市和美国加州福斯特市均有运营实体。欲了解更多信息,请访问 www.apollomicsinc.com。



联系方式:

投资人联系人:

Wilson W. Cheung

首席财务官

(650) 209-4436

wcheung@apollomicsinc.com



公司联系人:

张立平

高级市场总监

(86) 0571-83521933

liping.zhang@apollomicsinc.com



中国媒体联系人:

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉 (Kelly Fung)

总经理

(852) 3150 6763

kelly.fung@pordahavas.com







