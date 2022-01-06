Thursday, 6 January 2022, 20:28 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum 公布 2022 年交易所上市计划

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2022年1月6日 - (亚太商讯) - Bitcoin Latinum (LTNM) （ https://bitcoinlatinum.com/ ）是下一代有保险的资产支持加密货币，准备彻底改变数字资产交易生态，宣布即将在2022年在全球其他十个交易所上市，使其上市交易所总数达到20个以上。



Bitcoin Latinum目前在HitBTC（日交易量62亿美元）、FMFW.com（日交易量45亿美元）、Changelly（日交易量27.1亿美元）、Changelly Pro、LBank（日交易量11亿美元）、DigiFinex、Hotbit、AAX和XT.com等交易所公开交易，交易代号为LTNM。Bitcoin Latinum的主要开发者Monsoon Blockchain宣布LTNM也将在BitMart（日交易量16亿美元）上市，现在可以在CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko上进行查询。



Monsoon Blockchain将进一步推进大规模应用Bitcoin Latinum，并以此作为企业的战略基石。Monsoon Blockchain一直在与各行业建立全球伙伴关系，帮助这些行业在其零售交易中整合Bitcoin Latinum。Bitcoin Latinum和Monsoon Blockchain的区块链生态系统已被大量采用，重点是保险、娱乐、游戏和数据存储实体。合作伙伴包括OSO ATM，在美国各地推出10万台Bitcoin Latinum ATM，以及The h.wood Group，在该公司多样化的高档夜生活和餐饮场所组合中接受LTNM。



Unico与Bitcoin Latinum合作，正在推出一个名为UnicoNFT的NFT市场，该市场有成千上万的数字艺术品，可以完全用比特币（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）来买卖。这是世界上第一个能够选择使用以太坊类型货币以外的加密货币购买、出售和交易NFT的平台。2021年，NFT的总市场规模达到220亿美元，高于2020年的1亿美元。



全球采用加密货币用于零售交易的情况一直在稳步增加。在2021年的四个月内，全球加密货币用户群从1亿增加到2亿，翻了一番。在过去的两年里，购买加密货币的便利性大大增加。截至2022年1月，所有加密货币的总市值超过了两万亿美元，日交易量超过1160亿美元。Bitwise资产管理公司的首席投资官Matt Hougan在12月告诉彭博电视，Bitcoin价值可能在2022年达到100,000美元。



Bitcoin Latinum是作为一种开放架构的加密货币技术，能够处理海量交易，并支持网络安全和数字资产管理。基于Bitcoin生态系统，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain代表其基金会负责开发。LTNM是一个更环保、更快速、更安全的Bitcoin版本，必将革新数字交易生态。



与其他加密资产不同，LTNM是有保险的，并由现实世界和数字资产支持。它的资产支持是以基金模式持有的，因此基础资产价值会随着时间的推移而增加。它通过将80%的交易费存回支持货币的资产基金，加速了这种资产支持的基金增长。因此，Bitcoin Latinum被采用得越多，它的资产基金增长得越快，创造了一个自我膨胀的货币。这突出了Bitcoin Latinum基金会对支持可持续加密货币生态系统增长的承诺。



关于Bitcoin Latinum的更多信息，请访问 https://bitcoinlatinum.com/



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Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation





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