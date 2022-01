Thursday, 6 January 2022, 15:12 HKT/SGT Share: 第四届 BDO ESG 年度大奖现正接受报名1月16日截止

香港, 2022年1月6日 - (亚太商讯) - 由全球五大会计网络之一的香港立信德豪会计师事务所有限公司(「立信德豪」或 「BDO」)举办的第四届BDO ESG 年度大奖 (「大奖」)现正接受报名。大奖是为表扬于环境、社会及管治(ESG)范畴上表现突出并有积极影响的香港上市公司而设,此次奖项并不收取任何费用。



今年大奖的主题为「碳中和」;为了应对全球急速暖化,企业应该履行企业责任,采纳减少碳排放的方案,尽最大努力减少商业活动中所释放的温室气体,致力实践长期净零排放的业务模式。



本年度将会继续颁发「ESG 最佳表现大奖」、「最佳 ESG 报告大奖」,「ESG年度大奖」和「主题大奖」,以表扬在ESG领域表现超卓的上市公司。是次奖项设有 4 个组别,分别为主板大市值、主板中市值、主板小市值及GEM。每个组别设有ESG 最佳表现大奖及最佳 ESG 报告大奖,每个奖项会于各个组别分别选出前三名公司为得奖者。而当中最佳成绩的公司将获选为所属组别的ESG年度大奖得奖者。在业务模式中推动实现碳中和表现超卓的公司将会获选为主题大奖。而过往获奖公司包括中电控股有限公司、中远海运港口有限公司、华润医药集团有限公司、越秀地产股份有限公司、 国泰航空集团等。



大奖报名将于2022年 1月16日截止,并于4月公布得奖结果。届时官方媒体合作伙伴南华早报及经济日报亦会作出相关报道。



更多详情,请浏览大奖网站:https://www.bdoesgawards.com/en



关于立信德豪会计师事务所

香港立信德豪会计师事务所「立信德豪」自1981年在香港成立,致力透过全面的专业服务协助企业成长。我们的服务由一众经验丰富专业团队提供,对各行各业均有透彻的了解,并掌握商业社会的最新动态,时刻与客户保持紧密沟通。立信德豪提供的专业服务范围广泛,包括审计服务、商业及外包服务、私人客户服务、风险咨询服务、专项咨询及税务服务。



纵横财经公关顾问有限公司

苏丽嘉 电话:(852)2864 4826 电邮: heidi.so@sprg.com.hk

林咏芝 电话:(852)2864 4956 电邮: margret.lam@sprg.com.hk

方雅洁 电话:(852)2114 4987 电邮: aggie.fang@sprg.com.hk





