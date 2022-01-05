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来源 Casa Minerals Inc Casa Minerals Inc. 关闭国会金矿(Congress Gold Mine) 90% 的所有权并启动产权转让

加拿大温哥华, 2022年1月6日 - (亚太商讯) - Casa Minerals Inc.（多伦多证券交易所代码：CASA）（OTC场外交易代码：CASXF）（FSE：0CM）（“公司”或“Casa”）很高兴地宣布，公司已对期权协议进行了修订，以加快购买国会金矿，位于美国亚利桑那州中西部。本公司已加快向选择权人支付最终现金 45,000 美元和发行 1,125,000 股普通股，持有期限为自发行日起一年。考虑到加速付款，选择权人已取消选择权协议项下的支出义务。



Casa 总裁兼首席执行官 Farshad Shirvani 先生表示：“我们很高兴推进我们对国会金矿的收购。公司正在努力完成该项目的第一阶段勘探计划，详细介绍预期勘探活动的新闻将很快发布.”



国会金矿位于亚利桑那州亚瓦派县马丁内斯矿区国会以北 3 英里处。该物业包括 14 项专利矿产，面积约 260 英亩。从 1887 年或大约 1887 年开始，国会矿山每隔一段时间运营，直到 1992 年，并且一度支持全面的采矿和碾磨业务以及国会小镇。它是亚利桑那州最大的金银矿，黄金产量约为 500,000 盎司。



合格人员：公司董事兼首席地质师 Erik Ostensoe P.Geo. 先生，符合 National Instrument 43-101 定义的合格人员，已审查并批准本新闻稿中的科学和技术披露。



注意事项：本新闻稿中引用的所有历史数据均来自现有档案，未经公司或合格人员确认或验证。无法保证 Casa Minerals 的工作将识别出经济上可行的矿体，其大小和/或等级与支持历史采矿作业的矿体相当。



关于 Casa Minerals Inc.



该公司从事位于加拿大和美国的矿产资产的收购、勘探和开发。公司拥有多金属 Pitman 和 Keaper 资产（加拿大不列颠哥伦比亚省）的 100% (100%) 权益，可选择收购 Arsenault VMS 资产（加拿大不列颠哥伦比亚省）的百分之七十五 (75%) 权益，并拥有 40 英尺及以上深度的 Congress 金矿百分之九十 (90%) 的权益，但需缴纳 1.5% 的净冶炼厂特许权使用费（美国亚利桑那州）。这个历史悠久的高品位金矿自 1992 年以来一直没有被勘探或生产。



代表董事会

Farshad Shirvani, M.Sc. Geology

Casa 总裁兼首席执行官



获取更多资讯，请联系:

Casa Minerals Inc.

Casa 总裁兼首席执行官Farshad Shirvani

电话: (604) 678-9587

电子邮件: contact@casaminerals.com

https://www.casaminerals.com



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