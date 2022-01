Wednesday, 5 January 2022, 21:31 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 粤港澳青年创业孵化器成为数码港认可的加速器计划

香港, 2022年1月5日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」)(股票编号:653.HK)欣然宣布,集团与广州番禺产业投资有限公司、力合科创集团合力打造的「粤港澳青年创业孵化器」日前获批准纳入「数码港加速器支援计划」(Cyberport Accelerator Support Programme , CASP ),成为数码港CASP加速器支援计划认可的加速器,而获「粤港澳青年创业孵化器」取录的受培育公司,可望得到最高达30万港币的资助。



「数码港加速器支援计划」为准备开拓海外巿场及投资的数码港培育公司或已毕业的培育公司,提供最高达30万港元的资助额,资助范围包括:75%的加速器计划费用津贴;75%的办公室租金津贴;50%的薪金津贴予习实生;75%的旅费及住宿津贴;75%的市场及推广费用津贴(最多港币$50,000);75%的专业服务津贴。



「粤港澳青年创业孵化器」(以下简称「孵化器」)于2019年1月18日正式启动运营。孵化器包括广州大学城和香港产业创新中心两个站点,运营面积分别为1万平方米和2.3万平方米。孵化器与包括香港恒生大学、以色列耶路撒冷希伯来大学、暨南大学等36个国际及港澳产业平台、高校 / 研究机构、国内产业机构及金融服务机构建立合作,构建了完备的产学研资体系;同时与卓悦控股集团等多家香港实力企业及内地权威媒体机构推进「多平台+多基地」建设,助力粤港澳大湾区创新创业可持续发展。



孵化器为进驻的初创企业提供多元化服务,包括:企业秘书服务、创新创业服务、产业政策服务、工商服务等。刚过去的2021年服务企业总数突破250家,入驻企业逹126家,组织开展创业创新主题活动167场,企业累计融资2亿元人民币。



孵化器充分利用香港在教育、科技、产业、金融、政策等方面的优势,尤其是加强与香港的几所国际一流大学、数码港、香港科技园、生产力促进局等多个机构的合作,坚持「产业+ 科技+资本」的战略,加上卓悦集团及其附属公司与远东发展、华为云、中国移动、华润资本等建立了战略合作关系,充分运用工业4.0时代的各项新兴技术,赋能各行业在新赛道上转型升级,从旧业态转变为新业态。而这些产业资源,应用科技能力,以及资本助力,都能够被视为粤港澳青年创业孵化器的基础设施,为进驻的企业提供全方位的优质服务和持续的动能。



关于卓悦控股有限公司



卓悦控股有限公司(股份代号:653.HK)建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年开始积极推动「科技+消费」的新业务模式,领航5G数字化新经济,从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业,致力为消费者提供国际化产品和专业服务,并为香港中小企商户提供最优质的电子商务服务。



卓悦现于香港及澳门共设有11间线下零售店,并致力推动零售业态创新。卓悦香港猫(「 HKMALL 」)香港购物平台触达34个国家,共销售往44个中国内地及海外渠道平台,包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦亦自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



