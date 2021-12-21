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来源 Society Pass Society Pass (SoPa)(社會通行有限公司) 宣布纳入 Russell 2000® 指数 - 自 2021 年 12 月 20 日起，Society Pass将被纳入Russell 2000® 指数以及更广泛的Russell 3000® 指数

- Russell 国指数通常用作业绩基准，或用作指数挂钩产品的基础，包括指数追踪基金、衍生品和交易所交易基金 (ETF)

新加坡 , 2021年12月21日 - (亚太商讯) - Society Pass 社會通行有限公司（纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”）是东南亚领先的数据驱动忠诚度平台，今天宣布该公司已被纳入Russell 2000® 指数，自2021 年 12 月 20 日美国市场开盘，并根据Russell指数首次公开募股的初步名单。



Society Pass创始人、董事长兼首席执行官 Dennis Nguyen 表示：“在我们成功 IPO 的势头的基础上，将Society Pass纳入这些备受推崇和广泛使用的指数将提高我们股票在更广泛的全球投资界的知名度并吸引新类别的投资者加入我们的登记册。”



Russell 2000 指数的会员资格在下一次重组之前一直有效，它基于大盘Russell 3000® 指数的会员资格。Russell美国指数通常用作业绩基准，或用作指数挂钩产品的基础，包括指数追踪基金、衍生品和交易所交易基金 (ETF)。



富时Russell是全球指数领导者，为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案。 FTSE Russell 计算了数以千计的指数来衡量和衡量 70 多个国家/地区的市场和资产类别，覆盖全球 98% 的可投资市场。根据 FTSE Russell 的说法，一套核心通用原则指导着 FTSE Russell 指数的设计和管理：领先市场参与者的独立委员会制定了一种透明的基于规则的方法论。



Society Pass最近还宣布，其计划于 2021 年 12 月 16 日在新加坡设立区域总部，以加速其在东南亚的发展。新办公室位于新加坡中央商务区中心的莱佛士坊，是该公司的指定办事处。亚太地区业务和扩张机会的枢纽，特别是收购和加速越南、印度尼西亚和菲律宾等重点市场的高增长电子商务业务。



Society Pass是一个忠诚度和数据营销生态系统，在其主要市场运营多个电子商务和生活方式平台。 其商业模式侧重于通过其通用忠诚度积分的预期流通来收集用户数据。 它无缝连接多个产品和服务类别的消费者和商家，培养有机忠诚度。 自 2019 年推出以来，SoPa 已积累了超过 150 万注册用户和 3,500 多个注册商家和品牌。 自那以后，该公司已经投入了 2 年多的时间来构建具有尖端组件的专有 IT 架构，以有效扩展和支持其平台的消费者、商家和收购。



关于Society Pass



Society Pass客户忠诚度和分析平台已吸纳数以万计的消费者。Society Pass为商户提供了线上商务平台 SoPa.asia（专为用户提供）、便利订单管理程序 #HOTTAB Biz（专为SoPa.asia商业合作伙伴提供）以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。上述所有工具可通过基于数据分析的个性化互动帮助各企业吸引和保留客户且盈利丰厚。Society Pass同时经营www.leflair.com，这是越南领先的生活方式电子商务平台。



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