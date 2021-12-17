Friday, 17 December 2021, 18:53 HKT/SGT Share:

来源 GF Securities 广发证劵荣获第十一届中国证券“金紫荆奖”

香港, 2021年12月17日 - (亚太商讯) - 广发证券股份有限公司（“广发证劵”丶“公司”，股票代码：000776.SZ，1776.HK）宣布，公司在第十一届中国证券“金紫荆奖”评选活动中，荣获“最佳ESG实践上市公司”奖项，其子公司广发控股（香港）有限公司（“广发香港”），荣获“最佳中资券商”奖项。



2021第十一届香港国际金融论坛暨中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼于今天下午在香港会议展览中心隆重举行。活动现场，共计近200位内地及香港财经界官员、国内外券商高管、投资机构、内地及香港上市公司、创投机构负责人等嘉宾出席，广发控股（香港）副董事长林向红女士代表集团出席领奖。



本届中国证券“金紫荆奖”组委会共设11个奖项，经过网络投票、组委会审定和专家评审，最终遴选出70余家获奖公司，广发证券及其子公司在其中荣膺两项重量级奖项。林向红表示：“非常荣幸广发证券和广发控股（香港）皆获得奖项，充分反映资本市场和业界对公司积极践行环境、社会及企业管治（ESG）理念，和高质量的跨境金融服务的肯定。今年是广发证劵成立三十周年，也是广发控股（香港）成立十五周年，在三十年的发展历程中，广发证券一直将公司发展融入国家发展大局中，积极变革，与时俱进，逐步形成了独特的广发精神和企业文化。广发控股（香港）作为广发证券国际化的延伸，也一直致力于打造自身的核心竞争力，为客户提供全方位的资本市场服务。”



广发证券是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商，拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等全业务牌照，提供多元化业务以满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。截至2020年12月31日，公司合并报表总资产人民币4,574.64亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币981.62亿元，2020年实现收入及其它收益总额为人民币359.83亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币100.38亿元。



在高速发展过程中，公司始终将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程中，努力减少业务活动产生的环境影响，促进生态文明建设和实现“碳中和”目标贡献力量。2020年，集团在节水、减废和废弃物循环利用方面取得了明显效益，无害废弃物和有害废弃物产生总量较上年度分别下降4.74%和2.52%，用水总量较上年度下降7.02%，包括汽油、柴油在内的直接能源消耗下降18.62%，废硒鼓墨盒循环利用量增长5.34%。



此外，公司积极响应国家号召，发挥资本市场优化资源分配的作用，将绿色债券、环保产业指数等金融工具服务于绿色产业建设，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，支持绿色产业蓬勃发展。其中，公司发行的广州地铁集团300亿元（人民币）绿色债券，是迄今为止我国获批规模最大的绿色债券。



2020年，公司投资的环保相关企业债券，涉及新能源开发、废物废水处理、环境治理、清洁能源、节能减排、高效储能和智慧能源等多个领域；完成10只环保企业债券发行的销售工作（债券发行人主营业务中涉环保或募集资金用途涉环保等），总额达人民币129亿元，其中环保类公司债发行规模为人民币30亿元，环保类企业债发行规模为人民币99亿元。为客户成功申报发行多期绿色债券及资产证券化产品，合计获批规模高达人民币439亿元，已发行规模人民币260亿元，产生了可观的社会效益。



在公司治理方面，广发证券成立了广发证券环境、社会和管治（ESG）委员会和工作小组，持续深化ESG事务管理能力，通过持续加大对科技金融的投入，有效提升企业管治水平：“金融科技”作为公司五大战略之一，在人工智能、区块链、云计算、大数据、5G技术等N个金融科技支柱的基础上，构建覆盖财富管理、投资银行、机构及交易、投资管理四大业务板块的一体化架构平台，全力打造一流的数字化券商。2020年，公司信息技术投入为人民币8.90亿元。



在社会公益领域，广发证劵一直积极践行企业社会责任，扶贫纾困。截至目前，公司公益支出超过人民币2亿元，累计投入扶贫资金近人民币4,000万元。公司以广发证券社会公益基金会为平台，与联合国粮农组织、中华农业科教基金会合作开展的“联合国可持续发展目标示范村”项目，入选国务院扶贫办“2019年社会组织扶贫50佳案例”。2020年，公司作为首批机构加入“资本市场扶贫公益联盟”。广东省广发证券社会公益基金会成为中国第一家以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。广发证劵亦全力支持民企和非银金融机构纾困，维护资本市场稳定，助力经济平稳发展，以实际行动响应国家“以金融支持实体经济”的号召。截至2020年末，在民企纾困方面，广发证券累计投资民企纾困项目总金额超人民币10亿。在非银金融机构纾困方面，通过发行金融债的方式为中小非银金融机构提供流动性支持，纾困账户累计融出资金超人民币4,000亿。



未来，公司将继续坚持以证券业务为核心，打造创新型综合金融服务平台，保持行业领先地位；依托国家对外发展的战略，加快国际化布局，利用广发控股（香港）这一国际业务桥头堡，充分发挥跨境互动、全球配置的优势，继续积极履行社会责任，回馈社会和投资者。



关于中国证券“金紫荆奖”

中国证券“金紫荆奖”是由香港大公文汇传媒集团发起主办，针对中国内地和香港地区所有上市公司及其高管进行对比和综合评测，推荐出年度特色突出、成就显著的上市公司和管理者，授予中国证券“金紫荆奖”。



关于广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市 (股票代码：000776.SZ，1776.HK)。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展，多年来是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2020年12月31日，公司有证券营业部282家，分布于全国31个省市自治区，资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。2015至2020年，广发证券连续六年位居“胡润品牌榜”中国券商前列。公司依托“广发证券社会公益基金会”积极履行社会责任，聚焦扶贫济困、助学兴教两大领域，主动践行社会责任，公司美誉度和品牌影响力持续提升。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

