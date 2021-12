Tuesday, 14 December 2021, 21:08 HKT/SGT Share: 拥抱中国机遇,聚焦A股龙头:易方达A50 ETF在港交所正式发行 港币柜台:03111.HK;人民币柜台:83111.HK

香港, 2021年12月14日 - (亚太商讯) - 易方达(香港)MSCI中国A50互联互通指数ETF(「易方达A50」)于今日在港交所上市,股份代号3111.HK。该产品由易方达(香港)推出。基金跟踪MSCI中国A50互联互通指数,从沪深两市「陆股通」成份股范围中选取50档股票作为指数样本,聚焦中国核心资产。



重要讯息:



1.易方达(香港)MSCI 中国A50互联互通ETF(「本基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴MSCI中国 A50互联互通指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。基金经理将采用实物代表性抽样策略和合成代表性抽样策略的组合。本基金将主要透过股票市场交易互联互通机制及/或基金经理的QFI 资格直接投资于在上海及深圳证券交易所上市的指数证券。通过采用合成代表性抽样子策略(涉及将其最多50%的资产净值投资于金融衍生工具),本基金直接投资于预付款总回报掉期交易。



2.本基金面临a) 投资风险、b) 股票市场风险、c) 新指数风险、d) 集中风险及中国大陆市场风险 e) 与股票市场交易互联互通机制或 QFI相关的风险、f) 与投资金融衍生工具有关的风险、g) 交易差异风险、h) 被动投资风险、i) 交易风险、j) 追踪误差风险、k) 双柜台风险l) 中国税项风险、m) 依赖做市商之风险、n) 其他货币分派的风险、o) 终止风险。



3.根据专业及独立的税务意见,(i)基金将就来自A股的股息及分派收入作出10%的相关拨备,倘在收到该等收入时,中国企业所得税(「企业所得税」)并未于源头预扣(如企业所得税已在源头预扣,则不会作出拨备);及(ii)基金经理现时没有就通过股票市场交易互联互通机制或 QFI 买卖 A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。



4.关于透过QFI或股票市场交易互联互通机制于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。任何对子基金的增加的税务责任可对子基金的价值造成不利影响。倘子基金未来被征收税务而子基金没有为此作出任何拨备,子基金的资产净值将受不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。



5.阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售文件,包括风险因素,以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。



MSCI中国A50 互联互通指数有三大特点:一是指数历史业绩优于其它主流宽基指数。从历史累计收益率来看,MSCI中国A50互联互通指数近10年的价格指数收益率,以及包含分红再投资的全收益表现均超越沪深300、富时罗素A50和MSCI中国A股指数(母指数);二是行业分布均衡,新经济占比较高。与其它主流宽基指数相比,MSCI中国A50明显提升了新能源和电子、医药等板块占比;三是成份股汇聚各行业优质龙头,盈利能力及成长性出色,堪称中国的核心资产,受到外资机构投资者的高度认可,是「配置中国、聚焦龙头」的好工具。



MSCI对于中国资产相当重视,2018年5月MSCI正式宣布将A股纳入其旗舰指数体系,通过分步实施,2019 年,MSCI 将中国 A 股在 MSCI 新兴市场指数的纳入比例从 5% 提高至 20%。市场预计,到2027年MSCI对A股的纳入比例或将提高至50%,相当于每年流入A股的海外资金规模平均在2000-4000亿元人民币。



香港交易所市场联席主管姚嘉仁表示:「我们热烈欢迎易方达(香港)MSCI中国A50互联互通ETF在香港上市。香港市场互联互通产品的生态圈不断壮大,为全球投资者提供了更丰富的选择,也为寻求中国投资机遇的人士提供了新的工具。香港交易所期朌与客户及市场继续携手,进一步提高香港作为离岸人民币中心、国际投融资中心及国际风险管理中心的吸引力。」



MSCI亚太区指数产品主管Doug Walls表示:「MSCI中国A50互联互通指数采用创新的行业中性策略,以期均衡代表中国A股市场,旨在使国际和国内投资者能够追踪中国行业领头羊,并获取包括中国新经济的整体潜在的市场机会。MSCI中国A50互联互通指数的推出,是中国A股纳入MSCI指数之后的另一里程碑,而与指数挂钩的ETF以及其它衍生金融产品亦将为全球投资者提供更多机会,投资到广泛及多元化的中国市场。」



易方达香港行政总裁黄高慧表示:「随着中国经济影响力的不断提升,金融市场的进一步开放,中国资产在全球投资者的组合中将发挥越来越重要的作用。我们相信易方达(香港)MSCI中国A50互联互通ETF会成为国内外投资者配置A股资产的重要工具。」



易方达(香港)MSCI 中国A50 互联互通ETF

港币柜台代码:03111.HK

人民币柜台代码:83111.HK

交易所:香港联合交易所有限公司 ─ 主板

上市日期:2021 年12 月 14 日

相关指数:MSCI中国 A50互联互通指数(价格回报)

基准货币:RMB

柜台货币:RMB、HKD

投资通道:陆港通、RQFII (以陆港通为主)

投资方式:经理人将采用实物代表抽样策略和合成代表抽样策略相结合的方式

PCF篮子份额:1,000,000

基金初始净值:2.6 RMB(按最终上市前定价为准)

管理费率:50 bp (p.a.)

期望目标总费率(TER):80 bp (p.a.)

衍生品使用:是,衍生品不超过50%



关于易方达资产管理(香港)有限公司



易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)的国际业务平台,为全球投资者提供包括固收、权益(均包括主动管理和ETF产品线)及大类资产配置等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣。



易方达香港具有接近10年的指数投资经验,公司离岸市场的ETF业务实践经验非常丰富,与国际机构多有合作,发行地涵盖香港、欧洲和美国。 2012年,易方达香港发行了一只跟踪中证100指数的产品,2014年,发行了一只跟踪中国国债的产品,并与一间欧洲公司合作发行了关于China A UCITS的产品,2014年,与美国一间基金公司合作在美国发行了一只ETF,2017年,易方达香港与元大证券合作发行了跟踪恒生指数的杠杆和反向的ETF。



MSCI所开发的MSCI系列指数广为全球投资组合经理采用作为基准指数,资产规模超过16万亿美元,其中对应的指数ETF超过1200只,资产规模超过1.2万亿美元。



MSCI指数免责声明

该基金或证券并非由MSCI赞助、认可或推广,MSCI对任何该基金或证券及该基金或证券所基于的任何指数不承担任何责任。易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)发布的基金章程包含了MSCI与被易方达香港和相关基金的有限关系的更详细的描述。



版权所有© 2021。易方达资产管理(香港)有限公司。



基金获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可,但不等于证监会对该基金作出推介或认许,亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表该基金适合所有投资者,或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。投资收益以人民币计算。因此,以港元作出投资的投资者,需承受港元/人民币兑换率的波动的风险及投资者投资于非当地货币之基金时,应注意汇率可引致投资专案的价值或升或跌,导致本金的损失。请参考销售档以便获取基金的其他资料,包括风险因素。此文件并未被证监会审阅。



本文件之发行人: 易方达资产管理(香港)有限公司。



本档不构成投资基金单位之邀请或建议。本档可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关档或作出邀请或建议即属违法之情况下,本档并不构成该等分派或邀请或建议。







