微博正式回归港股市场 社交媒体焕发新生机 投资价值正在释放

香港, 2021年12月8日 - (亚太商讯) - 2021年中概股回港进程加速,年内百度、携程、B站等众多公司完成二次上市。如今微博回归港交所二次上市,不仅顺应中概股回归大浪潮,亦能够接触更多投资者,增强知名度的同时降低资金成本,提升商誉。



微博从2009年创立到今天的12年间,国内互联网行业历经了PC到移动端的变迁,网民规模现已接近十亿。期间,大大小小的社交媒体平台相继出现,微博始终占据中国互联网社交媒体行业的领先地位。



多重竞争优势加持 强化现有业务深度



作为中国领先的社交媒体平台,微博一直着眼于实现更快捷、轻松、丰富的人际交流,并以「发现更广阔的世界,让世界听到你的心声」为使命,为用户搭建创造、传播和发现优质内容的平台,使其得以在庞大的平台上实现与他人互动、与世界保持联系。



根据灼识咨询报告,在2020年微博上产生的超过100,000个热搜中,约40%的热搜与公共事件或社会事务有关,其中第一季度,浏览疫情相关内容的用户超过3.7亿,疫情相关内容日浏览量超过120亿次。在促进公众转化、帮助人们找到实时可靠信息方面,微博发挥着重要的作用,对中国社会产生了深远的影响。



同时,微博为每个参与者提供强大的价值主张,于生态系统中连接用户、内容创作者和客户。受益于强大的网络效应,微博上更多用户和更高参与度鼓励更多内容创作者在平台上分享内容并抓住变现机会,进而使微博以更高的广告效果吸引更多客户,故形成一个良性和自我强化的价值创造循环,显著提高了潜在竞争对手的进入壁垒。



另外,微博已积累了庞大、多元化和高参与度的用户群。2021年第三季度,微博的月活跃用户达5.73亿,平均日活跃用户达2.48亿。微博平台用户之间大量联系和互动,截至2021年6月30日,平台上已有3,180亿个「关注」关系,展示了其在社交媒体行业的竞争护城河。



内容供应方面,微博提供最全面的内容呈现形式和内容主题覆盖,拥有中国最大的名人、明星和KOL网络。2021年6月,微博的46个垂直领域内容中有28个垂直领域内容的月浏览量超过100亿次。为抓住短视频增长趋势并契合用户不断变化的消费偏好,微博还启动了视频号计划,加强视频内容在信息流和视频社区的有效传播,以促进视频内容消费及视频内容生态系统的发展。



变现能力可靠 投资价值正在显现



随着网民规模增加及其对互联网社交平台的依赖,灼识咨询预计,社交媒体广告占在线广告市场的比重将持续扩大,预计由2020年的18.2%提升至2025年的26.1%。而微博早在2012年就开始变现并在数字广告市场中不断推出首创的新型创新广告及营销解决方案,放大广告价值和商业化能力。



2013年,微博率先推出了原生广告产品,允许广告主以与原生内容及信息流实时竞价系统类似的形式传播广告,2014年在中国率先提供推广热点和搜索广告产品,是中国KOL营销解决方案的先行者和领先者。为把握视频消费的增长趋势,微博也在不断丰富和优化不同视频消费场景下的视频广告产品,以提供更好的广告形式和转化效果。



据招股书数据显示,微博的经营利润率从2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。另外,微博发布的2021年前三季度财务数据显示,其前三季度的净营收分别为4.589亿美元、5.745亿美元及6.074亿美元。本次全球发售募集资金的四分之一也将用于研发以提升公司的用户体验及变现能力。



长期来看,微博手握流量及可持续变现能力,本次回港上市意味着打开更多元的变现渠道,并奠定长期稳健发展的坚实基础,未来将带给资本市场更多想象空间,进一步释放长期投资价值。





