世茂服务与湖南吉立物业达成股权合作 再次布局医院物业服务赛道

香港, 2021年12月6日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司(「世茂服务」或「公司」;香港联交所股份代号:873.HK)与湖南吉立物业管理有限公司(以下简称“湖南吉立物业”)达成股权合作,以9964万元受让其70%股权,拓展医院细分赛道,深耕湖南物业市场。



湖南吉立物业在湖南医院物业市场属于区域龙头企业,整合了湘雅系和省人民系两大核心医院体系,在湖南医院市场具有领先的地位,在管或服务过诸多标杆医院,在长沙具有很高的知名度;且在长沙市三甲医院市场占有率高,合同服务周期长,其中已服务湘雅二院近20年、已服务湖南省人民医院超15年。湘雅系医院是中国最好的医院之一,素有“北协和、南湘雅”之称。与湖南吉立物业的携手合作,有助于世茂服务在医院物业服务领域的专业能力建设。



世茂服务定位中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商,在综合物业管理方面,除了住宅业态,世茂服务还向高校园区、产业园、公建、医院等多元业态综合拓展,截至2021年6月末,在管面积中,非住宅业态占比达40.8%。此次合作,是继2020年11月世茂服务合作康桥物业后,再次布局医院细分赛道,体现了世茂服务对这一赛道的看好,以及深耕发展的决心。



另一方面,提升湖南市场项目浓密度,助力市场拓展。湖南是世茂服务在中西部区域的重要市场之一,世茂服务希望提升重点区域内业务规模和项目浓密度,提升单市场综合能力,为市场拓展和增值服务创造更大的空间和可能。湖南吉立物业在管项目集中程度高,几乎都在长沙市内;且其综合实力领先,市场拓展能力强劲,客户关系维护良好。因此,此次合作后,在业务协同方面,一是可以有效提升世茂服务在湖南的项目浓密度,增强区域综合实力,降低区域综合成本;二是将帮助世茂服务在湖南省内拓展医院物业项目,与世茂服务实现融合以后,未来还将拓展团餐、超市等其他医院相关增值服务。



世茂服务控股有限公司(股份代号:873)

世茂服务成立于2005年,是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念,重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群,截至2021年6月,公司在管面积超1.75亿平方米,在管物业超过530项,合约面积2.39亿平方米,涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态,为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



如欲取得更多集团相关资料,请浏览世茂服务网站:https://www.shimaofuwu.com/



如有垂询,请联络︰

纵横财经公关顾问有限公司

刘芷瑗 / 陈睿

电话:(852) 2864 4852 / (852) 2114 4903

电邮:sprg_shimao@sprg.com.hk

传真:(852) 2527 1196





话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network