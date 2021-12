Thursday, 2 December 2021, 08:02 HKT/SGT Share: 中国燃气(00384)瞄准万亿级新能源市场 与行业龙头达成战略协议以支持中国双碳政策目标 股票回购继续反映管理层对未来增长满怀极大信心

香港, 2021年12月2日 - (亚太商讯) - 中国具领导地位的跨区域综合能源天然气供货商中国燃气控股有限公司(“中国燃气”;股票代码:00384)宣布,与中国长江三峡集团和东风汽车(股票代码:00489)等行业龙头企业达成一系列战略框架协议,将共同开拓中国庞大的“双碳”市场。通过其轻资产运营模式,公司积极探索风光水氢等清洁能源并以此为下一个战略重点。上述新的发展将帮助中国燃气步入下一增长阶段。



早前在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化大会(COP26)令全球再度聚焦减排和气候变化。为了缓解气候危机,中国亦制定了“双碳”国策,明确了2030 年碳达峰、2060 年碳中和的伟大蓝图。国家大力推广新能源和可再生能源,为行业创造了万亿“双碳”市场新机遇,亦为早着先机布局新能源的公司,带来巨大的增长潜力。



于11月下旬,中国燃气宣布与中国最大的清洁能源集团中国长江三峡集团(https://www.ctg.com.cn/)旗下的子公司长江三峡投资管理有限公司签署战略合作协议。根据协议,两家公司将以风能、光能、水电和氢能为重点,在五个主要业务领域连手开发新能源系统。中国燃气将为碳管理提供绿色赋能和综合服务,双方也将共同引领中国建设国际化、标准化的碳市场体系,助力国家实现“碳达峰、碳中和”的发展蓝图。



中国长江三峡集团(https://www.ctg.com.cn/)是全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团,资产规模突破万亿元大关。中燃与三峡投资的战略合作,将有利于集团以轻资产模式构建新能源业务,结合集团遍布全国的网络运营优势与庞大的用户资源,打造中燃特有的双碳业务生态圈。



根据战略合作协议,中国燃气与三峡投资将共同深耕五大领域,包括绿色项目投资、开发以新能源为核心的综合能源系统、推动绿色城市和双碳数字化平台建设、推进包括「十堰零碳汽车城」等城市零碳项目发展规划,以助力构建零碳智能的产业生态体系。



「十堰零碳汽车城」这一合作示范项目备受市场关注。今年11月,中燃与东风汽车集团订立战略合作协议,共同引领中国汽车行业的零碳发展。「十堰零碳汽车城」项目位于中国湖北省,是由中国燃气,东风汽车及三峡投资强强连手,共同打造的汽车生产基地。项目将积极引入氢能等绿色水电用于汽车生产制造。这一大胆举措将助力汽车产业零碳排放,响应国家双碳战略实施。



此外,中燃将为东风汽车搭建碳足迹平台,协助东风汽车产业链合作伙伴提供碳足迹测算、碳核查、碳资产勘探开发及节能减排服务。双方将共同探讨打造汽车全生命周期的零碳运营测试场景,进行前沿绿色技术研究,积极推广绿色交通汽车零碳运行生态体系。



为了遏制排放,中国政府亦宣布加大发展太阳能和风能的计划。通过与在中国A股市场上市的全球领先光伏公司隆基绿能科技有限公司签署战略合作协议,中燃利用其在中国的庞大用户群和项目网络,积极探索开发前沿的光伏应用和绿氢。



公司认为在中国应对气候变化的国策背景下,新能源市场具有强大的增长潜力。根据香港联交所的通告,中燃自2021年5月以来共回购了91.37百万股普通股(约占中燃现有已发行股份总数1.65%)。中燃多次回购股份,显示管理层对公司未来发展和增长潜力充满信心。







