Wednesday, 1 December 2021, 17:18 HKT/SGT Share: 领跑研发生产一体化赛道 CDMO服务龙头凯莱英加速A+H布局

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 近日,凯莱英医药集团股份有限公司通过港交所上市聆讯,高盛与中信里昂证券为其联席保荐人。成功于港交所上市后,凯莱英将成为又一家「A+H」上市的公司。在此之前,凯莱英已于2016年11月18日在深交所中小板上市。截至11月29日收盘,凯莱英股价报524.92元,市值约1284亿元。



凯莱英是一家领先的技术驱动型CDMO公司,提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,公司为全球第五大原料药CDMO,拥有1.5%的市场份额,且为总部位于中国的最大型商业化阶段化学药物CDMO,拥有22.0%的市场份额。



完善产业链业务 加大科技研发投入

凯莱英是国内CMO行业龙头之一也是全球领先的外包药物开发及生产解决方案及服务的供货商。从事定制研发加定制生产一站式CDMO服务,主要为医药企业提供两项服务:制造创新药及为创新药或已上市的药品提供附加服务,以达到降低成本或规模化生产等目的。



在小分子CDMO综合解决方案中,公司的一体化服务基本涵盖从临床前研究、临床研究到商业化生产的药物开发及生产过程的所有阶段。领先的技术、强大的研发能力及一体化平台使得凯莱英能够提供药物开发及生产服务的完整死循环,并使客户在药物生命周期的几乎任何阶段与公司启动合作项目,符合近期制药科学及生物科学技术的快速发展,及客户对更快更有效的药物开发的要求。



作为一家研发驱动型公司,凯莱英的研发活动主要由四个研发平台支持,即工艺科学中心(CEPS)、连续科学技术中心(CFCT)、生物合成技术研发中心(CBST)及智能制造技术中心(CIMT)。据了解,凯莱因的研发投入为全球CDMO行业最高之一。招股书显示, 2019年、2020年,公司的研发开支分别为人民币192.5百万元及258.9百万元,占同期收入的7.9%及8.3%。2021年中期,公司的研发开支达163.9百万元同期收入的9.3%。



另外,凯莱英预计将本次上市募资额的大部分继续用于日后研发,以增强公司的核心竞争力。随着产品管线不断丰富及专业实力不断增强,获得香港资本市场强大助力的凯莱英有望继续领跑CDMO赛道,稳固其行业龙头地位。



先发优势构筑护城河 业绩向好优势明显

伴随着医改的不断深化,医药带量采购以及创新药医保谈判等趋于常态化,医药资本市场发展的悲观程度几乎降到了冰点。但凯莱英依然坚挺,这与其自创立伊始就构筑的先发优势「护城河」有直接关系。



据悉,凭借公司为要求严格的跨国客户服务二十多年所积累的经验,建立了符合全球最高行业标准的一流研发、生产、质量控制和项目管理的综合运营体系,广泛的工艺开发技术知识也使得公司成为大客户的首选。另外,公司拥有多元化的人才储备,融合了全球视野、先进的技术知识、强大执行力和强烈的主人翁意识。



如果用数字来描述,凯莱英的业绩投入无疑是同行中拔尖的。招股书显示,凯莱英近三年各项数据都在稳步增长。2018年至2020年,公司营收分别为18.2亿元、24.5亿元、31.4亿元,年复合增长率31.2%。2021年前三季度,凯莱英营收29.23亿元,同比增长40.34%;归母净利润为6.95亿元,同比增长37.26%。此外,2018年、2019年及2020年各年,凯莱英的毛利率高于全球所有公开上市的以及隶属于公开上市公司的CDMO企业。



值得一提的是,公司全资子公司 Asymchem,Inc 和吉林凯莱英医药化学有限公司与某制药公司就已合作的一款小分子化学创新药物 CDMO 服务签订新一批《供货合同》,合同金额约为31亿元人民币。另外,子公司吉林凯莱英医药化学有限公司还某制药公司签订了相关产品新一批的《供货合同》,合同金额折合人民币约27.2亿元。这不仅彰显了凯莱英的技术优越性,更体现出业内对公司的认可,更有助于其发挥自身实力,从而牢固其行业地位。



过去五年,中国在全球医药研发投资的增长中扮演越来越重要的角色。作为CDMO服务龙头企业的凯莱英拥有强大的项目储备和一流的质量管控能力,本次「A+H」布局将是其发展的又一里程碑。更多的资本注入后,凯莱英将在CDMO行业怎样保持业务优势?有何种出色表现?让我们拭目以待!





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Dec 1, 2021 17:10 HKT/SGT 加速推进新兴业务布局 凯莱英香港招股进行中 Dec 1, 2021 17:06 HKT/SGT 前三季度归母净利润同比增长近40% 凯莱英即将赴港上市