顺丰同城于香港招股 市占率稳居第一 前五个月营收超30亿

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 当2021年渐入尾声,港股IPO也迎来新一轮高峰期。近日,又一知名企业——杭州顺丰同城实业股份有限公司(9699.HK)即将赴港上市,目前招股正在进行中。



与顺丰速运优势互补 业务稀缺性与战略价值并重



招股书显示,顺丰同城为顺丰控股集团的子公司,于2019年完成独立公司运作。据专业人士分析,此次顺丰同城分拆上市,对顺丰同城和顺丰速运都是一大利好,双方是相辅相成的互补关系,可以起到「1+1>2」的协同效应。



顺丰同城凭借大规模和多样化的运力池,补充和提升顺丰控股集团的最后一公里配送能力,继而进一步扩大运力池,降低单位成本。同时,顺丰同城亦与顺丰集团生态系统中的参与者进行战略合作,为客户定制一站式的综合供应链物流解决方案,扩大客户覆盖面。



综合来看,分拆顺丰同城赴港上市,可以让顺丰控股集团形成在各业务板块的充分协同,打造多元化生态的纵深布局。并且,顺丰同城对于商家、垂直平台、开放平台而言都是第三方,与其他平台并无流量竞争,更是其他平台的合作首选与运力补充,具有稀缺性、独特的独特优势与战略价值。



在独立运营短短两年时间里,顺丰同城发展迅猛。根据招股书数据,截至2021年5月31日过去12个月,年度订单约1,070百万笔,年度活跃商家达222,000多名,年度活跃消费者达7.5百万名,业务覆盖中国1,000多个市县。



营收保持高速增长 市场份额稳居行业第一



过去三年,顺丰同城的业绩保持了高速增长。根据招股书数据,2018-2020年,顺丰同城实现营收分别为9.93亿元、21.07亿元及48.43亿元,年均复合增速达120.8%。2021年前5个月,实现营收30.46亿元,同比增长约113.1%。



顺丰同城快速的发展,确立了其在市场中的领导地位。根据艾瑞咨询报告,于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月,按订单量计顺丰同城的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%,已成为中国最大的第三方实时配送服务平台,市场地位稳固。



在业务模式方面,顺丰同城采用全场景业务模式,服务网络在市县数量、商圈、服务时段、客户规模、客户品类方面均有广泛的覆盖,可以满足不同客户的各种实时服务需求。



在服务质量方面,顺丰同城拥有由专职骑手及众包骑手组成的融合运力池,同城配送服务的平均配送时长约为30分钟,即使面对高峰时段、高峰期及恶劣天气以及特殊状况,仍坚持高效响应和稳定交付,多样化运力池确保了效率、质量及稳定性。



订单量持续猛增 数字化转型注入创新力量



得益于良好的业务模式及优异的服务质量,顺丰同城的订单量也随之猛增。根据招股书数据,2018-2020年,顺丰同城的总订单量分别为79.8百万笔、211.1百万笔、760.9百万笔,复合年增长率为208.7%,而同期行业复合年增速为53.2%。截至2020年5月31日止五个月至2021年同期,同城零售、近场电商及近场服务的订单量分别增长272.4%、143.1%及223.2%。



为提升服务响应能力及稳定性,顺丰同城正在加快推进业务数字化转型。目前,其已在CLS系统中应用大数据及AI技术,持续的技术创新及数字化运营,帮助其达致更佳运营效率,提升服务质量,减轻配送成本,为行业发展注入创新力量。



长期来看,随着新消费时代、订单履约场景及消费者需求的不断变化,中国的第三方实时配送服务市场仍存在巨大的增长空间。根据艾瑞咨询报告,中国的第三方实时配送服务行业的年订单量从2016年的5亿单增至2020年的30亿单,复合年增长率为53.2%。预计2025年第三方实时配送服务行业的年订单量将进一步增至163亿单,2020年至2025年的复合年增长率为40.1%。



未来,顺丰同城将继续探索及拓展新兴配送服务场景,透过技术创新继续提高运营效率优化解决方案,以加强公司的配送能力。同时,不断扩大配送服务网络的地理覆盖,满足不同消费者群体的需求,强化竞争优势,不断扩大市场份额,巩固领导地位,推动长期可持续发展。







